Veronica Lario approva Marta Fascina: la ex di Berlusconi incontra la nuova fidanzata

Vecchie fiamme e nuovi amori possono coesistere? Talvolta sì, anche quando si tratta di personalità di grande calibro. A dare l’esempio di pacifica convivenza è la bellissima Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, che ha recentemente incontrato la nuova fidanzata di quest’ultimo, Marta Fascina.

Un incontro tutt’altro che prevedibile: Veronica Lario, icona di stile, è estremamente riservata riguardo alla sua vita privata ed è rimasta sempre sulle sue riguardo le compagne del suo ex marito. Essendo di fatto una donna molto elegante, è raramente intervenuta su ciò che concerne la sua famiglia e ha sempre difeso la sua privacy.

Voci di corridoio sostengono – ma le parti non hanno mai confermato – che addirittura la Lario non abbia mai incontrato l’ex fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale nonostante i due fossero legati dal 2011, per due diverse ragioni: la prima è la sua discrezione, la seconda la differenza di carattere con la Pascale, decisamente più esuberante.

Con la nuova fiamma di Berlusconi, Marta Fascina, pare che le cose siano destinate ad andare diversamente. L’incontro tra le due, come riporta il settimanale Gente, è avvenuto a Villa Certosa in Sardegna, dove l’ex Premier è solito passare le sue vacanze.

Berlusconi è infatti atterrato con un volo privato a Olbia per raggiungere la sua villa e con lui c’era proprio la Fascina, che ha regalato ai fotografi delle immagini inedite: ha infatti sorseggiato dei drink a Porto Rotondo con Barbara Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri ed Eleonora Berlusconi con il compagno Guy Bins, cosa mai successa con la Pascale.

Proprio in quelle ore Veronica Lario è arrivata in Sardegna e, in serata, avrebbe incontrato la Fascina. Ma c’è di più: non si tratta di un semplice incontro occasionale ma di una vera e propria convivenza, perché la famiglia allargata al completo sarebbe a Villa Certosa per passare le vacanze estive.

La permanenza della Lario e dei figli a Villa Certosa, in presenza della nuova compagna, lascia intendere che il clima sia disteso e sereno e che Veronica, che gioca sempre un ruolo importante nella vita di Berlusconi, abbia “approvato” la nuova compagna dell’ex marito.

D’altronde, è innegabile che Marta Fascina sia non solo bellissima, ma anche incredibilmente elegante e chic: un punto in comune tra le due donne, che si avviano lungo una strada di reciproco rispetto.