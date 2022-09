Frasi sul tramonto dal Piccolo Principe: le più emozionanti

Fonte: 123RF Frasi sul tramonto dal Piccolo Principe

Ci sono libri che sono entrati nel nostro cuore di diritto. E non potrebbe essere altrimenti. Tra questi non possiamo non citare Il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, toccante ed eterno nella memoria. Alcuni dei suoi passaggi sono estremamente profondi e carichi di significato. DiLei ha raccolto le più belle ed emozionanti frasi sul tramonto tratte dal Piccolo Principe.

Siamo di fronte a un vero e proprio capolavoro, pubblicato nel 1943: il viaggio del Piccolo Principe è assolutamente allegorico e rispecchia la società del tempo, oltre che lo stile di vita. Per chi ama i tramonti, è impossibile non rimanere affascinati da alcuni passaggi del libro di Antoine de Saint-Exupéry: le citazioni e gli aforismi sui tramonti che ci hanno colpito di più.

Le più belle frasi sul tramonto dal Piccolo Principe

La grande dolcezza e la malinconia che si avverte ne Il Piccolo Principe ci ha toccati tutti almeno una volta nella vita. A una prima lettura, infatti, è impossibile non lasciarsi conquistare dal personaggio principale e dalla sua passione per i tramonti, un amore profondo che trascina con sé e che sono stati a lungo la sua unica distrazione.

Carico di aforismi e di citazioni proprio sul tramontare del sole, Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry ci ha lasciato dei pensieri piuttosto profondi, che possiamo leggere per tornare piccoli ancora una volta. Un modo per mettere da parte la vita adulta e sentire il cuore leggero, andare in viaggio di nuovo con il Piccolo Principe.

“Oh, piccolo principe, ho capito a poco a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo tu non avevi avuto per distrazione che la dolcezza dei tramonti. Ho appreso questo nuovo particolare il quarto giorno, al mattino, quando mi hai detto: “Mi piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vedere un tramonto…”

“Ma bisogna aspettare…”

“Aspettare che?”

“Che il sole tramonti…”

“Aspettare che?” “Che il sole tramonti…” Da prima hai avuto un’aria molto sorpresa, e poi hai riso di te stesso e mi hai detto: “Mi credo sempre a casa mia!” Quando agli Stati Uniti è mezzogiorno tutto il mondo sa che il sole tramonta sulla Francia. Basterebbe poter andare in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è troppo lontana.

Ma sul tuo piccolo pianeta ti bastava spostare la tua sedia di qualche passo. E guardavi il crepuscolo tutte le volte che volevi…

“Sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti…”

“Il giorno delle quarantatré volte eri tanto triste?” Ma il piccolo principe non rispose.

I dialoghi sul tramonto tratti dal Piccolo Principe

Sono tanti i temi trattati dal libro – abbiamo già raccolto le frasi sull’amore e sull’amicizia del Piccolo Principe – ma non è una classica favola, bensì è molto, tanto di più. Ci sono tanti passaggi significativi al suo interno che ci permettono di capire le dinamiche della società dei tempi, e un dialogo in particolare ci fa immedesimare nel personaggio.

L’amore nei confronti dello spettacolo del cielo da parte del Piccolo Principe è tale che arriva persino a chiedere al Re di poter ordinare al sole di tramontare per ammirare il suo momento preferito della giornata. Il dialogo è carico di significato e al solo leggerlo non possiamo che sorridere.

“Sire, su che cosa regnate?”

“Su tutto”, rispose il re con grande semplicità.

“Su tutto?”

Il re con un gesto discreto indicò il suo pianeta, gli altri pianeti, e le stelle.

“Su tutto questo?” domandò il piccolo principe.

“Su tutto questo…” rispose il re. Perché non era solamente un monarca assoluto, ma era un monarca universale.

“E le stelle vi ubbidiscono?”

“Certamente”, gli disse il re.

“Mi ubbidiscono immediatamente. Non tollero l’indisciplina”.

Un tale potere meravigliò il Piccolo Principe. Se l’avesse avuto lui, avrebbe potuto assistere non a quarantatré , ma a settantadue, o anche a cento, a duecento tramonti nella stessa giornata, senza dover spostare mai la sua sedia! E sentendosi un po’ triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato, si azzardò a sollecitare una grazia dal Re:

“Vorrei tanto vedere un tramonto… Fatemi questo piacere… Ordinate al sole di tramontare…”

Gli aforismi sulla bellezza del tramonto dal Piccolo Principe

La bellezza del tramonto è tale da aver conquistato il Piccolo Principe. Potremmo forse non essere d’accordo con lui? Lo spettacolo del cielo è sempre stato un tema importante all’interno della letteratura. Il momento in cui il giorno cede il posto alla notte è romantico e dolce al contempo, ma anche nostalgico, malinconico.

Ed è questo che si percepisce nelle citazioni e negli aforismi sul tramonto all’interno del libro. Alcuni dialoghi sul tramonto dal Piccolo Principe meritano di certo più di una lettura: possono anche essere dedicati a una persona speciale, o a qualcuno che apprezza in particolar modo questo momento della giornata. In ogni caso, queste frasi sono piccole perle di saggezza da non perdere assolutamente.