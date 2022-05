Frasi per i genitori in dolce attesa, le più belle ed emozionanti

Quando il test risulta positivo tutto cambia: già da quell’istante si inizia a realizzare come la vita muterà. Il fatto che una vita sta crescendo all’interno del proprio corpo e che la famiglia si allargherà. I nove mesi di gravidanza sono un momento speciale, unico, ricco di momenti di felicità. Che è bello condividere con gli altri.

Ma come congratularsi e condividere la gioia dei genitori in dolce attesa? Con frasi speciali, che siano lo specchio dell’emozionante viaggio della vita. DiLei ha selezionato citazioni e aforismi che racchiudano la bellezza di questo periodo, ma anche che sappiano raccontare i grandi cambiamenti a cui vanno incontro i futuri genitori.

Frasi per i genitori in dolce attesa per emozionare

Diventare genitori è l’inizio di un grande viaggio, ma anche di tanti cambiamenti della vita: dalle abitudini alle priorità. Quando si fa un figlio nulla sarà come prima e, anche i nove mesi della gravidanza, saranno un momento ricco di emozioni e di novità. Avere vicino le persone più care, durante questo percorso, è bellissimo e può essere di grande supporto per i genitori in dolce attesa sapere che sono emozionate e felici per loro. Ed ecco che in aiuto arrivano citazioni e aforismi da dedicare a chi sta vivendo questo momento speciale della propria vita.

Nessuno stato è così simile alla pazzia da un lato, e al divino dall’altro, quanto l’essere incinta.

La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera. (Erica Jong)

La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera. (Erica Jong) Il parto è un cambiamento e non importa se hai già avuto otto bambini. È sempre un cambiamento la volta in cui nasce un altro bambino,perché non sei più la stessa donna che eri prima di avere quel bambino.(Penny Handford)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. (Larry Barretto)

Facciamo della gravidanza un’occasione in cui apprezziamo i nostri corpi femminili. (Merete Leonhardt)

Se gli uomini dovessero partorire, nessuno supererebbe mai il primo bambino. (Lady Diana)

Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

Una barca a vela e una donna incinta sono le due più belle cose che possano essere viste. (Benjamin Franklin)

Tutto nella donna è un enigma e tutto nella donna ha una soluzione: questa si chiama gravidanza. (Friedrich Nietzsche)

La gravidanza è un processo che invita a cedere alla forza invisibile che si nasconde nella vita. (Judy Ford)

Maternità: i giorni sono lunghi, gli anni brevi. (Susan Mitchell)

Frasi sulla dolce attesa e il bimbo nella pancia

I suoi piccoli calcetti, la pancia che cresce, il corpo che diventa un luogo pieno di vita: la gravidanza per una donna è un momento davvero speciale sotto ogni punto di vista. È un periodo da celebrare e da ricordare, perché quella connessione mamma – figlio non è mai così potente e totale come nei nove mesi della gravidanza, quando si crea un legame profondo.

Per ricordare tutto questo ci sono bellissime citazioni e aforismi, frasi sulla dolce attesa e il bimbo nella pancia.

Se tornassi indietro, invece di non vedere l’ora che finissero i nove mesi della gravidanza, ne avrei amato ogni attimo, consapevole del fatto che la cosa stupenda che mi viveva dentro era la mia unica occasione di collaborare con Dio alla realizzazione di un miracolo. (Erma Bombeck)

Nel momento in cui un bambino nasce anche una madre sta nascendo. Lei non è mai esistita prima. La donna esisteva, ma la madre, mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho Rajneesh)

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (Dalai Lama)

La maternità non è la paternità. Nella maternità la donna abbandona il proprio corpo al bambino. E i bambini le stanno sopra come su una collina, come in un giardino, la mangiano, la picchiano, ci dormono sopra e lei si lascia divorare e qualche volta dorme mentre loro le stanno addosso. Niente di simile avverrà mai nella paternità. (Marguerite Duras)

Il bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di disperazione.(Marina Cvetaeva)

Aveva occhi che sembrava che nessuno avesse mai scritto una canzone per lei.Fu così che l’universo quella notte gliene scrisse una e alla sua pancia regalò un bambino.(Fabrizio Caramagna)

Diventare genitori, le frasi più belle

Diventare genitori segna un prima e un dopo nella vita delle persone, perché l’esistenza si modifica, così come l’amore diventa di più: raddoppia. Spiegare a parole la magia di questi momenti è bellissimo, perché nelle frasi si possono riconoscere le proprie emozioni, i pensieri, i timori. Perché l’attesa, ma anche il dopo, sono come delle montagne russe emozionali.

La genitorialità è qualcosa di magico e unico, che va celebrato. Anche attraverso le parole: citazioni e aforismi sul diventare genitori.

Che cosa è essere genitori: è una delle cose più difficili che farai, ma in cambio ti insegna il significato dell’amore incondizionato. (Nicholas Sparks)

Le gioie dei genitori sono segrete, e così i loro dispiaceri e timori; le prime non le sanno e i secondi non li vogliono esprimere. (Francis Bacon)

Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato, ma hai modo di poter scegliere quale genitore potrai essere. (Marian Wright Edelman)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

L’impresa più difficile dell’essere genitori è lasciare che le nostre speranze per i figli abbiano la meglio sulle nostre paure. (Ellen Godman)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.(Madre Teresa)

Frasi per un’amica incinta

Quando un’amica annuncia di essere incinta fa un dono: condivide la sua gioia, ma anche i suoi timori e le sue speranze. Ma come le si possono fare gli auguri in maniera unica e speciale? Grazie a frasi di autori celebri, capaci di racchiudere le vostre emozioni. E dire alla vostra amica incinta che siete felici per lei.

Ecco una selezione di citazioni e aforismi.