Frasi laurea, per augurare successo e carriera in un giorno speciale

Ogni studente che si iscrive all’università si augura di condurre un ottimo percorso di studi, prendere bei voti, fare una tesi soddisfacente e arrivare al traguardo tanto atteso: la laurea. Dopo aver raggiunto l’obiettivo, ognuno si butta nel mondo del lavoro, per trovare la professione dei propri sogni, avere successo e fare carriera.

Certo, il giorno della laurea è uno dei più importanti della vita. E allora DiLei ha scelto per te una raccolta di aforismi e citazioni che potrai usare per fare i migliori auguri a una persona speciale che raggiunge la sua meta.

Frasi divertenti per la laurea

La laurea è il traguardo di ogni studente universitario, quell’obiettivo da raggiungere sin dal primo giorno di iscrizione al proprio percorso accademico. Non importa in quale ambito e nemmeno in quanti anni di studio si otterrà: arrivare a stringere tra le mani la propria laurea provoca una sensazione indescrivibile, che non ha eguali.

La laurea è un punto d’arrivo, è vero, ma può essere vista anche come un grandissimo punto di partenza: da questo momento ci si lancia nel mondo del lavoro, si fa di tutto per ottenere successo e fare carriera. Il giorno della laurea è uno dei più importanti della vita, quell’emozione resta per sempre nel cuore e nella mente di chi la vive, una soddisfazione immensa.

Vuoi scrivere degli auguri di laurea speciali e unici? Allora DiLei ti propone una lista di frasi divertenti per la laurea, per augurare il meglio, ma in maniera spiritosa, strappando un sorriso al neolaureato:

Bisogna stare attenti agli ingegneri. Cominciano con le macchine da cucire e finiscono con la bomba atomica. (Marcel Pagnol)

Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro. (Thomas Edison)

Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans Christian Andersen)

Ci sono momenti in cui va bene tutto; non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti. (Albert Einstein)

Non sa nulla e pensa di sapere tutto. Ciò indica chiaramente una propensione per la carriera politica. (George Bernard Shaw)

Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare. (Oscar Wilde)

Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire di un errore di stampa. (Mark Twain)

Lavorando con impegno otto ore al giorno potresti diventare il capo e lavorare dodici ore al giorno. (Robert Frost)

Il segreto del successo è la sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta. (Jean Giraudoux)

Un uomo ricco non è altro che un pover’uomo con i soldi. (W. C. Fields)

La strada per il successo è costellata di molti allettanti spazi per parcheggiare. (Will Rogers)

In fin dei conti il lavoro è ancora il mezzo migliore di far passare la vita. (Gustave Flaubert)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

Le donne non avranno mai successo quanto gli uomini in quanto non hanno mogli che possono dare loro consigli. (Dick van Dyke)

Date ad una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo. (Marylin Monroe)

Frasi laurea da dedicare a un’amica

Arriva il giorno tanto atteso: la laurea della tua amica. Da tempo lei non fa altro che parlarne, sta organizzando tutto nel minimo dettaglio, e tu sei felicissimo/a di essere al suo fianco in un momento così significativo per lei.

La laurea è un traguardo importantissimo, è il grande obiettivo di ogni studente universitario. Non puoi certo farti trovare impreparato in un giorno così magico per una delle persone a cui vuoi più bene. E allora sorprendi la tua amica con un bel regalo, qualcosa che non si aspetta o che desidera da tempo; oppure organizza una gran festa, ma non dimenticare un biglietto o una lettera con una dedica speciale, per augurarle il meglio.

A tale proposito, vogliamo aiutarti e ispirarti nella scrittura di un pensiero dolce e profondo: per questo motivo abbiamo deciso di mostrarti una raccolta delle più belle frasi per laurea da dedicare a un’amica, per celebrare il suo successo e, anzi, augurargliene altrettanto nel mondo del lavoro:

Ora, nel giorno della vostra laurea, pronti nel cominciare una nuova avventura, auguro questo a voi. Siate affamati. Siate folli. (Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford)

Il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione. (Zig Ziglar)

Ricorda di osare sempre. (Gabriele D’Annunzio)

Nessun limite oltre il cielo. (Miguel De Cervantes)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery)

Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità. (Kahlil Gibran)

Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via. (Kobe Yamada)

Cos’è il successo? Lasciare il mondo un po’ meglio di come lo si è trovato. (Ralph Waldo Emerson)

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. (Oscar Wilde)

C’è solo un modo per avviare un percorso, ed è iniziarlo; iniziarlo con il duro lavoro e la pazienza. (Jack London)

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti. (Robert Louis Stevenson)

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford)

Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode. (Joseph Addison)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

La cosa più difficile del successo è che devi continuare ad avere successo. (Irving Berlin)

E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali. (Alda Merini)

Non mirare al successo se lo desideri; fai soltanto ciò che ami e in cui credi, ed esso arriverà naturalmente. (David Frost)

Il successo non deve essere inseguito, deve essere attratto dalla persona che diventi. (Jim Rohn)

Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. (Nelson Mandela)

La gente pensa che in cima non ci sia abbastanza spazio. Tendono a pensare come a una sorta di Everest. Il mio messaggio è che c’è un sacco di spazio in cima. (Margareth Thatcher)

C’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più, il secondo costa di meno. (Roberto Gervaso)

Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla. (Vaibhav Shah)

L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre. (Confucio)

Sii come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

È vero successo quello che ti dà una virtù in più di quella che avevi. (Fabrizio Caramagna)

Frasi laurea per una figlia

Quale più grande soddisfazione per un padre e una madre se non quella di assistere alla laura della figlia? Un giorno così importante per due genitori, che accompagnano i loro figli in ogni istante della vita: nei momenti più difficili sono la loro spalla, e in quelli più belli ed emozionanti sono le uniche persone sempre pronte a condividere ogni gioia.

Quando una giovane figlia si laurea e si appresta a entrare nel mondo del lavoro, la mamma e il papà sono lì, pronti a congratularsi, con immenso affetto e grande emozione. Vediamo alcune delle più belle frasi per la laurea della figlia, per augurare successo e grandi esperienze:

Congratulazioni! Oggi è il tuo giorno.

Sei in cammino verso Luoghi Importanti. Cammina, vai avanti!

Hai cervello nella testa. Hai piedi nelle scarpe.

Puoi andare dove vuoi, da qualunque parte.

Sei solo. Sai quello che sai. Sei tu che decidi dove andrai.

Ovunque volerai, sarai sempre il migliore.

Ovunque andrai, vincerà il tuo valore. (Dr Seuss)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

La carriera è un sentiero tracciato per voi da un’autorità esterna. Chi è veramente libero, invece, sceglie il proprio sentiero tra i boschi. (Tom Hodgkinson)

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johann Wolfgang von Goethe)

Esiste merito senza successo, ma non esiste successo senza qualche merito. (François de La Rochefoucauld)

Il modo per iniziare è quello di smettere di parlare e iniziare a fare. (Walt Disney)

Scrivi qualcosa degno di essere letto o fai qualcosa degno di essere scritto. (Benjamin Franklin)

C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla, e non essere niente. (Aristotele)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Giudica il tuo successo in relazione a ciò a cui hai dovuto rinunciare per ottenerlo. (Dalai Lama)

Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. (Antonio Gramsci)

Il successo senza onore è un piatto veloce; è in grado di soddisfare la tua fame, ma non il buon gusto. (Joe Paterno)

Il successo è più solido quando viene ottenuto senza distruggere i propri principi. (Walter Cronkite)

Il miglior consiglio sulla carriera da dare ai giovani è: “Scoprite cosa vi piace di più fare, poi trovate qualcuno che vi paghi per farlo”. (Katharine Whitehorn)

Alcune persone hanno successo perché vi sono destinate, ma molte persone hanno successo perché vi sono determinate. (Harvey B. Mackay)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

Insegui ciò che ami e finirai per amare ciò che trovi. (Carlo Collodi)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

Uno dei grandi piaceri della vita sta nel fare quello che la gente dice che non riuscirai a fare. (Walter Bagehot)

È tempo di celebrare tutto il duro lavoro che ha portato a questa gioiosa occasione. (Sheryl Sandberg)

Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)

Io non conosco nessuno che sia arrivato al vertice senza lavorare sodo. Questa è la ricetta. Non ti porterà sempre al vertice, ma potrai arrivarci abbastanza vicino. (Margaret Thatcher)

Prendete un’idea. Pensate, sognate su di essa. Lasciate che il cervello, i muscoli, i nervi, ogni parte del vostro corpo sia pieno di questa idea e isolatevi da tutto il resto. Questa è la strada per il successo. (Swami Vivekananda)

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

Una carriera è meravigliosa, ma, la notte quando si ha freddo, non ci si può fare coccolare da essa. (Marilyn Monroe)

Alcuni di noi hanno grandi piste di decollo costruite per loro. Se ne hai una, decolla! Ma se non ce l’hai, renditi conto che è tua responsabilità prendere un badile e costruirtene una da solo, per te e per quelli che seguiranno dopo di te. (Amelia Earhart)

Frasi laurea per una sorella

La laurea segna il punto di partenza: si entra nell’età adulta, si abbandona la vita di studente per iniziare la propria carriera di lavoro. Quello della proclamazione è un giorno davvero speciale: dopo ore e ore, mesi e anni passati sui libri a studiare, finalmente si raggiunge quella meta tanto desiderata.

E se a tagliare il traguardo è tua sorella, allora non c’è gioia più intensa e sincera da condividere insieme. Di seguito trovi alcune frasi di laurea per una sorella che DiLei ha scelto per te, per farle i tuoi migliori auguri: