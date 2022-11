Frasi sulla diversità, le più belle e significative

Fonte: 123rf Frasi sulla diversità. Le migliori citazioni e gli aforismi

La diversità è un concetto ampio che sta a indicare qualcosa di differente dal consueto e conosciuto. Può indicare una persona con un carattere particolare, o un individuo con un aspetto fisico differente dalla massa, in generale si attribuisce il termine di “diverso” a chiunque si discosta da ciò che la maggioranza reputa normale. Spesso, nel corso della storia, la diversità è stata perseguitata o criticata negativamente invece di essere esaltata. Ma non c’è nulla di più sbagliato. Essere diversi, avere una particolarità, è ciò che rende un uomo, una donna o un bambino unico al mondo. È come un colore nuovo che si aggiunge alla tavolozza arcobaleno delle tante sfumature che già conosciamo. Sul dizionario il termine “diversità” significa “condizione di chi è considerato da altri o considera sé stesso, estraneo rispetto a una presunta normalità di razza, propensioni sessuali, comportamenti sociali, scelte di vita”. Per alcuni il vocabolo rimanda a qualcosa di negativo che incute timore perché sconosciuto. In realtà, ha un significato positivo che porta conoscenze nuove, un punto di vista e un modo di pensare che contribuisce ad arricchire il nostro bagaglio culturale, sociale ed esperienziale. Per approfondire il tema e comprendere la bellezza dell’essere differenti, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla diversità, dalle più riflessive a quelle dei più grandi autori per analizzare il legame tra uguaglianza, inclusività e particolarità.

Frasi sulla diversità

Accettare la diversità apre orizzonti nuovi e porta conoscenza. Essere diversi non è un difetto, ma un privilegio. Di seguito alcune delle più interessanti frasi e citazioni sulla diversità.

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione per comprendere. (Pablo Picasso)

Differenze di abitudini e linguaggi non contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori aperti. (J.K.Rowling)

È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo. (Luis Sepulveda)

Solo se riusciremo a vedere l’universo come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo. (Tiziano Terzani)

La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza. (Gregory Bateson)

Quando un uomo esce da una stanza, si lascia alle spalle tutto quel che c’è dentro; una donna, invece, si porta appresso tutto quel che c’è avvenuto. (Alice Munro)

Non sono italiana, sono napoletana! È un’altra cosa! (Sophia Loren)

Parlo spagnolo a Dio, italiano alle donne, francese agli uomini e tedesco al mio cavallo (Re Carlo V D’Asburgo e I di Spagna)

Quando Einstein, alla domanda del passaporto, risponde ‘razza umana’, non ignora le differenze, le omette in un orizzonte più ampio, che le include e le supera. È questo il passaggio che si deve aprire: sia a chi fa della differenza una discriminazione, sia a chi, per evitare una discriminazione, nega la differenza. (Giuseppe Pontiggia)

Arriverà un giorno in cui ogni diversità non sarà tollerata, ma celebrata. Quel giorno sarai orgoglioso di essere stato nel giusto. (Rinaldo Sidoli)

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è. (Marcel Proust)

Occorre diffidare del quasi-uguale, del praticamente identico, del pressappoco, dell’oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze radicalmente diverse, come gli aghi degli scambi; il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino, nel prevenirne gli effetti. Non solo il mestiere del chimico. (Primo Levi)

Ognuno deve cercare a modo suo, ognuno deve fare il proprio cammino, perché uno stesso posto può significare cose diverse a seconda di chi lo visita. (Tiziano Terzani)

Gli uomini conoscono la vita troppo presto; le donne conoscono la vita troppo tardi: ecco la differenza tra gli uomini e le donne. (Oscar Wilde)

Se sei nato per emergere non puoi passare inosservato. (Dal film Wonder)

Sono infiniti e diversi i modi di trascorrere la vita… non voglio dimenticarlo mai. (Banana Yoshimoto)

Frasi sulla bellezza della diversità

Un mondo con individui tutti identici perde colore. L’autenticità di ogni persona sta proprio nella sua diversità dagli altri e sono questi dettagli non conformi alla massa a rendere ognuno di noi unico e bello Qui gli aforismi e le frasi sulla bellezza della diversità.

Non è bello che tutti si debba pensare allo stesso modo, è la differenza di opinioni quella che rende possibili le corse dei cavalli. (Mark Twain)

Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l’affetto tra esseri completamente diversi. (Luis Sepuveda)

Il vero splendore è la nostra singola, sofferta, diversità. (Margareth Mazzantini)

La bellezza del cosmo è data non solo dalla unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità. (Umberto Eco)

Ogni persona brilla di luce propria in mezzo a tutte le altre. Non esistono due fuochi uguali. Ci sono fuochi grandi e fuochi piccoli e fuochi di tutti i colori. C’è gente di fuoco sereno, che non si cura del vento, e gente di fuoco pazzo, che riempie l’aria di faville. Certi fuochi, fuochi sciocchi, non fanno lume né bruciano. Ma altri ardono la vita con tanta passione che non si può guardarli senza strizzare gli occhi; e chi si avvicina va in fiamme. (Eduardo Galeano)

Sono lieto di vedere che siamo diversi. Che insieme si possa diventare più grandi della somma di entrambi. (Leonard Nimoy)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj)

Per essere insostituibili bisogna essere diversi. (Coco Chanel)

Quando qualcuno vi dice che siete diversi, sorridete, alzate la testa e siatene orgogliosi. (Angelina Jolie)

Diversa come è diverso un raggio di luna dal fulmine o la brina dal fuoco. (Emily Brontë)

Frasi sulla diversità per bambini

Per far crescere i più piccoli con una mente aperta e rispettosa degli altri, bisogna educarli presto ad accettare la diversità. Ecco alcune frasi e citazioni per bambini che possono aiutare a far comprendere il concetto ai più giovani.

Siamo tutti unici e splendidamente diversi. (Maria Ruggi)

È necessario cogliere negli altri solo quello che di positivo sanno darci e non combattere ciò che è diverso, che è “altro” da noi. (Nilde Iotti)

Se fossimo tutti identici, che monotonia! Stesso fisico, stessi pensieri – che cosa ci rimarrebbe da fare, se non sederci e morire dalla disperazione. Non possiamo vivere come una fila di formiche, la diversità fa parte della vita umana. (Swami Vivekananda)

È tempo che i genitori insegnino presto ai giovani che nella diversità c’è bellezza e c’è forza. (Maya Angelou)

Un tulipano non combatte per impressionare nessuno. Non combatte per essere diverso da una rosa. Non ne ha bisogno. Perché è diverso. E c’è spazio nel giardino per ogni fiore. (Marianne Williamson)

Potremmo essere arrivati da navi diverse, ma ora siamo nella stessa barca. (Martin Luther King, Jr.)

La differenza è l’essenza dell’umanità. (John Hume)

Per avere successo devi essere unico, devi essere così diverso che se le persone vogliono ciò che hai, devono venire da te per ottenerlo. (Walt Disney)

Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi. (Oscar Wilde)

Diversità: l’arte di pensare insieme in modo indipendente. (Malcolm Forbes)

Se desideriamo assicurare la pace e la felicità di tutti abbiamo bisogno di coltivare un sano rispetto per la diversità dei nostri popoli e delle nostre culture, fondato sulla comprensione di questa fondamentale identità di tutti gli esseri umani. (Dalai Lama)

Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini. (Frida Kahlo)

Aforismi sulla diversità dei grandi autori

Artisti, letterati, psicologi, sono tanti i personaggi che hanno spiegato cosa sia la diversità e quanto importante sia esaltarla e non discriminarla. Una serie di aforismi e citazioni sulla diversità dei grandi autori.

Nessuno è più inferiore di quelli che insistono per essere uguali. (Friedrich Nietzsche)

La nostra capacità di raggiungere l’unità nella diversità sarà allo stesso tempo la bellezza e il banco di prova della nostra civiltà. (Mahatma Gandhi)

La diversità è l’unica cosa che tutti noi abbiamo veramente in comune: festeggiamola tutti i giorni. (Winston Churchill)

Non siamo un melting pot, ma un bellissimo mosaico. Persone diverse, credenze diverse, desideri diversi, speranze diverse, sogni diversi. (Jimmy Carter)

Non ci può essere un’assurdità più grande e un disservizio più grande all’umanità in generale che insistere sul fatto che tutti gli uomini siano uguali. (Henry Ford)

L’uomo che pratica una sola classe sociale, è come lo studioso che non legge altro che un libro. (Edmondo De Amicis)

Gli animali da fuori guardavano il maiale e poi l’uomo, poi l’uomo e ancora il maiale: ma era ormai impossibile dire chi era l’uno e chi l’altro. (George Orwell)

La diversificazione è una protezione contro l’ignoranza. Non ha molto senso per coloro i quali sanno cosa stanno facendo (Warren Buffet)

Bisogna somigliarsi un po’ per comprendersi, ma bisogna essere un po’ differenti per amarsi. (Paul Geraldy)

Senza l’esperienza vissuta degli opposti, non ci può essere l’esperienza della totalità. (Ernst Junger)

Se non siamo in grado di porre fine alle differenze, alla fine non possiamo aiutare a rendere il mondo sicuro di tollerare le diversità. (John Fitzgerald Kennedy)

Frasi sui concetti di uguaglianza e diversità

Si deve rispettare la diversità di ciascun individuo e rispettarlo come essere umano. Diversità e uguaglianza, seppur sembrano avere significati differenti, sono in realtà correlati nel concetto di dare uguali diritti a chiunque: donne, uomini, persone di colore o appartenenti alla comunità LGBTQ+. Le frasi più significative sui concetti di uguaglianza e diversità.

Ogni essere umano è unico: rispettarne la diversità equivale a difendere la propria e l’altrui libertà. (Emanuela Breda)

Noi sappiamo che non tutti gli uomini furono creati eguali, nel senso che molta gente vorrebbe farci credere: sappiamo che vi sono persone più intelligenti di altre, più capaci di altre per natura, uomini che riescono a guadagnare più denaro, donne che fanno dolci migliori, individui dotati di qualità negate invece alla maggioranza degli uomini. Ma c’è una cosa, nel nostro paese, di fronte alla quale tutti gli uomini furono davvero creati uguali: un’istituzione umana che fa di un povero l’eguale di Rockefeller, di uno stupido l’eguale di Einstein, e di un’ignorante l’eguale di un rettore di università. Questa istituzione, signori, è il tribunale. (Harpet Lee)

L’espulsione e il genocidio, sebbene siano entrambi delitti internazionali, devono rimanere distinti; la prima è un crimine contro le altre nazioni, mentre il secondo è un attentato alla diversità umana in quanto tale, cioè a una caratteristica della condizione umana senza la quale la stessa parola umanità si svuoterebbe di ogni significato. (Hannah Arendt)

Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. (Charles Evans Hughes)

Il razzismo è ciò che trasforma le differenze in disuguaglianze. (Tahar Ben Jelloun)

Contrappongono razza contro razza, religione contro religione, pregiudizio contro pregiudizio. Dividi e comanda! Non dobbiamo permettere che questo accada qui. (Eleanor Roosevelt)

Cristiano, ebreo, musulmano, sciamano, zoroastriano, pietra, terra, montagna, fiume, ognuno ha un modo segreto di vivere con il mistero, unico e da non giudicare. (Gialal al-Din Rumi)

Ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. (Martin Luther King Jr.)

Nessuna regola è così generale da non ammettere qualche eccezione. (Robert Burton)

La pace non è unità nella somiglianza, ma unità nella diversità, nel confronto e nella conciliazione delle differenze. (Michail Gorbačëv)

Poesie sulla diversità come ricchezza

Per spiegare l’unicità dell’essere differenti ci sono anche dei componimenti poetici molto delicati e toccanti che pongono l’accento su come non si debba modificare i propri aspetti o cercare di uniformarsi agli altri. Alcune poesie sulla diversità come ricchezza che fanno capire quanto è importante preservare le proprie particolarità.