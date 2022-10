Frasi sui colori, per ogni stato d’animo

Fonte: 123rf Frasi sui colori. Le migliori citazioni e gli aforismi

Come sarebbe la vita senza colori? Sicuramente meno allegra. Le diverse tonalità permettono infatti di esaltare le sfumature, dare luce e rendere più bella una persona o un oggetto. La colorazione influenza anche lo stato d’animo umano ed è proprio per questo motivo che si stanno diffondendo sempre più ampiamente i principi dell’armocromia, ovvero l’analisi del colore personale in base alla tonalità della carnagione, e la cromopsicologia, la scienza che studia l’influenza dei colori sulla nostra psiche. Una stanza dalle pareti di colori accesi e brillanti, per esempio, non è l’ideale per aiutare il rilassamento e il riposo, ma potrebbe essere perfetta per donare energia. Ecco perciò che il rosso, il blu, il verde, il giallo e tutte le altre colorazioni, assumono un’importanza di rilievo nella nostra quotidianità e per la vita in generale. C’è chi è sempre molto attento a scegliere e abbinare i colori del proprio abbigliamento e dell’arredamento di casa, chi opta per mix originali e bizzarri, in entrambi i casi, attraverso le tonalità che scegliamo definiamo chi siamo e come ci sentiamo in quel momento. Chi non è un amante solo del bianco e nero e apprezza la varietà delle sfumature oppure chi sta cercando modi di dire ed espressioni su tinte e colorazioni, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sui colori, dalle più riflessive a quelle più significative che regalano una visione più positiva su se stessi e chi ci sta intorno.

Frasi e aforismi sui colori

Le tonalità sono fondamentali per i pittori e per l’arte, ma sono anche perfette per rappresentare stati d’animo, emozioni e sensazioni attraverso delle metafore. La purezza, la felicità, la paura hanno la loro tinta caratteristica che artisti e poeti hanno espresso in vario modo. Alcune frasi e aforismi sui colori.

Quando non ho più blu, metto del rosso. (Pablo Picasso)

Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era nato l’impressionismo. (Pierre-Auguste Renoir)

Lasciami, oh lasciami immergere l’anima nei colori; lasciami ingoiare il tramonto e bere l’arcobaleno. (Khalil Gibran)

Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori. (Cesare Pavese)

A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni. (Alessandro Baricco)

La sensibilità è una condanna ma ti consente di cogliere migliaia di colori in un viaggio in bianco e nero (Michelangelo Da Pisa)

Se vuoi sognare e hai bisogno di un tonico, rovescia la coppa del cielo e beviti l’azzurro! (L. Vidales)

Si fa presto a dire bianco, c’è quello raffinato e quello dozzinale, ogni sfumatura ha un suo carattere proprio. (Haruki Murakami)

Il disegno ed il colore non sono affatto distinti. Man mano che si dipinge, si disegna. Più il colore diventa armonioso, più il disegno si fa preciso.(Paul Cézanne)

Amo i colori, tempi di un anelito inquieto, irrisolvibile, vitale, spiegazione umilissima e sovrana dei cosmici “perché” del mio respiro. (Alda Merini)

I profumi e i colori e i suoni si rispondono come echi lunghi che di lontano si confondono in unità profonda e tenebrosa. (Charles Baudelaire)

Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo sento. Questo è il senso dell’ora felice: io e il colore siamo tutt’uno. Sono pittore. (Paul Klee)

Io so i colori dei mestieri: sono bianchi i panettieri, s’alzano prima degli uccelli e hanno la farina nei capelli; sono neri gli spazzacamini, di sette colori son gli imbianchini; gli operai dell’officina hanno una bella tuta azzurrina, hanno le mani sporche di grasso: i fannulloni vanno a spasso, non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito. (Gianni Rodari)

Quando si fotografano persone a colori, si fotografano i loro vestiti. Ma quando si fotografano persone in bianco e nero, si fotografano le loro anime! (Ted Grant)

Era una donna meravigliosa, con gli occhi verdi, i capelli rossi, l’abito azzurro e le scarpe gialle. Volete sapere come è andata a finire? In bianco. (Totò)

Frasi con riflessioni sui colori

Il bianco è un coloro oppure no? È solo una delle domande che divide il mondo quando si parla delle colorazioni. Le tonalità sono poi per alcuni un potente mezzo di comunicazione che va interpretato. Qualche citazione e aforisma con riflessioni sui colori.

Ogni persona ha un suo proprio colore, una tonalità la cui luce trapela appena appena lungo i contorni del corpo. Una specie di alone. Come nelle figure viste in controluce. (Haruki Murakami)

È una gioia senza pecche scoprire un’anima pura. Sono anime che somigliano ai primi libri dei bambini: contengono poche parole e sono piene di colori. (Christian Bobin)

Se prendo il verde non vuol dire che intendo dipingere l’erba, e se prendo il blu non significa che dipingerò il cielo. Il colore esprime lo stato d’animo dell’artista.” (Vasily Grossman)

Gli artisti possono colorare il cielo di rosso perché sanno che è blu. Quelli di noi che non sono artisti devono colorare le cose come realmente sono o la gente penserebbe che sono stupidi. (Jules Feiffer)

Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull’Anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’Anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che con questo o quel tasto porta l’anima a vibrare. (Wassily Kandinsky)

La luce è una cosa che non può essere riprodotta ma deve essere rappresentata attraverso un’altra cosa, attraverso il colore. Sono stato contento di me, quando ho scoperto questo. (Paul Cézanne)

Le menti più pure e più pensose sono quelle che amano i colori. (John Ruskin)

Ogni cosa è un colore. Ogni emozione è un colore. Il silenzio è bianco. Il bianco infatti è un colore che non sopporto: non ha confini. Passare una notte in bianco, andare in bianco, alzare bandiera bianca, lasciare il foglio bianco, avere un capello bianco… Anzi, il bianco non è neanche un colore. Non è niente, come il silenzio. Un niente senza parole e senza musica. In silenzio: in bianco. (Alessandro D’Avenia)

Il Bianco non è una mera assenza di colore, è una cosa brillante e affermativa, è feroce come il rosso, è definitivo come il nero. Dio dipinge in molti colori; ma Egli non dipinge mai così magnificamente, mi verrebbe da dire quasi grandiosamente, come quando dipinge di bianco. (G.K. Chesterton)

Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero. (Wim Wenders)

Il viola diventerà un buon colore per i capelli all’incirca nello stesso momento in cui il castano diventerà un buon colore per i fiori. (Fran Lebowitz)

I suoi occhi erano di colori diversi, il sinistro marrone come l’autunno, il destro grigio come il vento dell’Atlantico. Entrambi sembravano vivi con domande che non si potevano esprimere, come se non esistessero ancora le parole con cui inquadrarle. (Tim Willocks)

Dio è per l’uomo esattamente ciò che sono i colori per un cieco dalla nascita: una cosa impossibile da immaginare. (Donatien Alphonse François de Sade)

Frasi sui colori dalle canzoni

Non solo i pittori, anche i musicisti attingono a piene mani al potere comunicativo e di toccare l’anima dei differenti colori. Alcuni dei brani più emozionanti, usano proprio le sfumature colorate per descrivere sensazioni delicate e toccanti. Una serie di frasi e aforismi sui colori dalle canzoni più note.

So we sailed up to the sun ‘til we found a sea of green and we lived beneath the waves, in our yellow submarine/Quindi salpammo verso il sole finché non abbiamo trovato un mare di verde e vivevamo sotto le onde, nel nostro sottomarino giallo. (Da Yellow submarine, The Beatles)

Tra mille girasoli, tra tutti quei colori, verso una piccola abbazia, da dove ogni giorno che vivrò, ti sposerò. (Da Ti sposerò, Jovanotti)

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me: mi accorgo di non avere più risorse senza di te.( Da Azzurro, Adriano Celentano)

Ci sarà nuova vita, ci saranno le estati, torneranno i colori, quelli che fai fatica, a vedere d’inverno, benedetti colori che l’amore scompone. (Da Dolore e forza, Biagio Antonacci)

Il tuo è un rosso relativo senza macchia d’amore ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. (Rosso relativo, Tiziano Ferro)

In coriandoli di luce tenera e riuscirò sempre a fuggire dentro colori da scoprire e riuscirò a sentire ancora quella musica. Aria come è dolce nell’aria. (Da Aria, Gianna Nannini)

I’m not gonna give up on all the days I know I’ve won, there’s nothing but blue sky, nothings gonna stop me now/Non mi arrenderò per tutti i giorni che so di aver vinto, non c’è altro che cielo blu, ora niente mi fermerà. (Da Blue skies, Jamiroquai)

E tutto il mondo è paese, e siamo milioni. Milioni di case e colori e chissà. Se tutti mettono fiori, sì nei cannoni. Tra la gente che gira, la vita che arriva e va. (Da Bum Bum, Irene Grandi)

Il vecchio diceva guardando lontano: ”Immagina questo coperto di grano. Immagina i frutti, immagina i fiori e pensa alle voci e pensa ai colori”. (Da Il vecchio e il bambino, Francesco Guccini)

Frasi sul significato dei colori

Colorare è un linguaggio con dei significati specifici. L’uso del blu al posto del rosso o indossare un abito nero piuttosto che verde dà informazioni che vanno al di là delle parole. La semantica delle tonalità è qualcosa che ogni persona conosce anche inconsciamente e che utilizza per mandare messaggi. Di seguito le citazioni e le frasi più riflessive sul significato dei colori.

Per me i colori sono degli esseri viventi, degli individui molto evoluti che si integrano con noi e con tutto il mondo. I colori sono i veri abitanti dello spazio. (Yves Klein)

Sento che vi domandate: cosa vuol dire essere un colore? Il colore è il tocco dell’occhio, la musica dei sordi, un grido nel buio. (Orhan Pamuk)

I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. (Pablo Picasso)

Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima. (Wassily Kandinsky)

Il colore soprattutto, forse ancor più del disegno, è una liberazione. (Henri-Emile Matisse)

Ai colori si chiede conforto, al linguaggio colore. (Marcella Tarozzi Goldsmith)

Ci sono intensità di blu anche oltre il blu più limpido che si possa immaginare. (David Foster Wallace)

Se ci chiedessero: “Che cosa significano le parole -rosso-, -blu-, -nero-, -bianco- ?” potremmo di certo indicare immediatamente certe cose che hanno quei colori, – ma la nostra capacità di spiegare i significati di queste parole non va più oltre! (Ludwig Wittgenstein)

Non c’è blu senza giallo e senza arancione, e se si aggiunge del blu, bisogna aggiungere anche del giallo e dell’arancione. (Vincent Van Gogh)

Il grigio si intristisce e butta acqua, il viola scappa al tramonto, il nero si fa nero, il rosso dura poco, il giallo brucia tutto… e l’azzurro costa caro! E a fare il cielo ce ne vuole… mica solo un tubetto! (Antonio Albanese)

I colori hanno una loro vita propria, si trovano anche nella parte interna delle conchiglie assopite nelle profondità marine – è un indizio di feste segrete; grazie a una scoperta fortunata potremmo parteciparvi anche noi. (Ernst Jünger)

I pregiudizi che molti fotografi nutrono verso la fotografia a colori nascono dal fatto che non pensano al colore in termini di forma. A colori si possono esprimere certe cose che non possono essere dette in bianco e nero. (Edward Weston)

Frasi sui colori della vita

L’esistenza di una persona è carica di sfumature e tinte di vario tipo. Alle volte tetre e scure, altre vivaci e brillanti in base al periodo positivo o negativo che si sta vivendo. Non esiste un quotidiano monocolore, anche per chi è meno attivo e amante dei cambiamenti. Una selezione di aforismi e citazioni sui colori della vita.

Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria. (Omar Falworth)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

Nella vita non bisogna mai arrendersi, mai rassegnarsi alla mediocrità ma bensì uscire da quella zona grigia e senza colore in cui tutto è abitudine e rassegnazione. (Rita Levi Montalcini)

Un colore sta là fuori su campi solitari che la scienza non può cogliere, ma la natura umana avvertire. (Emily Dickinson)

La vita è un grande campo da coltivare. Viaggiare, è seminarvi la diversità della Terra. Viaggiare, è abbellirlo dei colori del mondo. (Lesven)

Nella vita ne ho visti di tutti i colori, ma andandomene via rimpiangerò tutti i colori che non ho visto. (Fabrizio Caramagna)

Pelle Bianca come la cera. Pelle Nera come la sera. Pelle Arancione come il sole. Pelle Gialla come il limone, tanti colori come i fiori. Di nessuno puoi farne a meno per disegnare l’arcobaleno. Chi un sol colore amerà un cuore grigio sempre avrà. (Gianni Rodari)

La vecchiaia non ha colori, solo dignità. (Carlos Saavedra Weise)

La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori. (Oriana Fallaci)

Frasi sui colori della natura