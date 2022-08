Le frasi sull’orizzonte più suggestive: citazioni, aforismi, canzoni e poesie

Fonte: iStock

Le frasi sull’orizzonte hanno una potenza straordinaria. Guardare in direzione dell’infinito ha sempre sortito ottimi effetti. Ammirare un tramonto è sempre un ottimo modo per raccogliere le idee e comprendere che direzione prendere. Se mantenere lo status quo o se apportare dei cambiamenti – piccoli o significativi – nella propria vita.

Guardare una distesa indefinita, ammirare la natura regala pace e consapevolezza. Ad alcuni può spaventare e donare la sensazione del sublime: la piccolezza dell’uomo di fronte alla maestosità del mondo che lo ospita. DiLei ha raccolto per te le citazioni più significative, quelle che stimolano la riflessione e aiutano a diventare persone più consapevoli

Frasi sul guardare lontano

E guardare lontano è la massima aspirazione dell’uomo. È sinonimo di ambizione, del superamento dei propri limiti, di cambiamento. Rimanere statici, ancorati a ciò si conosce per paura dell’ignoto può essere una vera e propria gabbia. La libertà, invece, presuppone la volontà di mettersi in gioco, di rischiare e di guardare al di là dei propri confini.

L’orizzonte è la linea che sottolinea l’infinito (Victor Hugo).

L’orizzonte non è un punto, è un continente (Philippe Petit).

Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini (Frida Kahlo).

Quando corro verso l’orizzonte non so che cosa sia quello che cerco, ma so che quello che cerco mi sta cercando (Fabrizio Caramagna).

L’orizzonte è dove ci si perde in due (Twitter).

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo il medesimo orizzonte (Konrad Adenauer).

Come quando è sera, ti affacci sul balcone e l’orizzonte sembra aver capito tutto di te (Fabrizio Caramagna).

E se l’orizzonte potesse parlare, direbbe che è stanco di tutti quegli sguardi incapaci di raggiungerlo (Twitter).

Nella linea dove si congiungono cielo e mare, l’uno dice all’altro di deviare dal suo cammino, ma nessuno lo fa e così si forma l’orizzonte (Lorenzo Olivan).

Il confine è dove non puoi più andare avanti, l’orizzonte è da dove non vorresti più tornare indietro (Twitter)

L’orizzonte è negli occhi e non nella realtà (Angel Ganivet).

Ho l’orizzonte nei miei occhi senza poterlo mai raggiungere (Rinaldo Caddeo).

Nulla di ciò che offre l’orizzonte appare raggiungibile: cieli e solchi d’uccelli e carezze di nubi e il pulsare lontano dell’infinito. Eppure da qualche parte ci sono strade e ponti invisibili, pensieri in volo che aspettano di essere colti, per portarci – anche se per pochi istanti – laggiù (Fabrizio Caramagna).

Vi auguro qualcuno che vi disegni orizzonti dimenticati, qualcuno che vi metta una mano in tasca e vi rubi i confini che avete accettato (Twitter).

Quando guardi la lontananza, l’orizzonte dà un arco grandioso al tuo sguardo e lo invita a mettervi la freccia (Lorenzo Olivan).

Prendete l’orizzonte: è solo una linea immaginaria, ma è da millenni che trasforma i marinai in sognatori (Fabrizio Caramagna).

La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso (Emile Hirsch).

Chi ti fa da limite, chi ti fa da orizzonte (Twitter).

I pirati avevano capito tutto. Il tesoro più grande del mondo è quella linea laggiù, tra cielo e mare: l’orizzonte (Fabrizio Caramagna).

I vasti orizzonti generano le idee complesse, i piccoli orizzonti le idee ristrette (Victor Hugo).

Se giri in tondo fissandoti la coda, inutile offrirti orizzonti (Maria Luisa Spaziani).

Rosseggia l’orizzonte, come affocato, a mare: nero di pece, a monte, stracci di nubi chiare: tra il nero un casolare: un’ala di gabbiano (Giovanni Pascoli).

Il mistero non è un muro, ma un orizzonte. Il mistero non è una mortificazione dell’intelligenza, ma uno spazio immenso, che Dio offre alla nostra sete di verità (Antonie de Saint-Exupery).

Come l’orizzonte, anche lei si allontanava di un passo ogni volta che lui ne faceva uno (Twitter).

Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare (Eduardo Galeano).

Una macchina veloce, l’orizzonte lontano e una donna da amare alla fine della strada (Jack Kerouac).

Dal punto di vista dell’orizzonte, siamo noi a essere troppo lontani (Twitter).

Quanto darei per sapere questo: cosa se ne fa tanta gente di un orizzonte allargato? (Karl Kraus).

L’orizzonte non è soltanto l’unico luogo in cui il cielo tocchi la terra, ma forse principalmente l’unico nel quale la terra si levi al cielo: liberandosi del tuo stesso (o forse vorresti che dicessimo: dal tuo altro?) peso (Roberto Morpurgo).

Per me il senso di rinascita non ha nulla di epocale, mi basta scorgere un orizzonte (Twitter).

Quando nell’orizzonte della propria vita non si hanno linee fisse e serene, simili a linee di monti e di boschi, la stessa volontà intima dell’uomo diventa inquieta, distratta e bramosa come la natura del cittadino: egli non ha felicità, non dà felicità (Friedrich Nietzsche).

Ho steso il cielo sulle dita, vi ho appeso case e alberi e montagne, e l’orizzonte laggiù non è mai stato così vuoto e pieno di cose sorprendenti (Fabrizio Caramagna).

Che si abbia la capacità di guardare lontano o paura di andare al di là di confini disegnati dalla propria mente, la riflessione su chi si è e quale possa essere il futuro è sempre stimolante e aiuta a migliorarsi. A tal proposito, fonte di ispirazione possono essere le frasi sul cammino.

Frasi sull’orizzonte, canzoni

I cantautori, gli interpreti sono poeti che rendono le parole magiche attraverso la dolce melodia della musica. Le frasi sull’orizzonte raccolte nelle canzoni permettono di sognare e di immaginare luoghi e vite lontani, ma vicini. Permettono di sentirsi compresi, di capire che non si è soli al mondo e che i sentimenti spesso sono comuni a tante persone.

“Una poesia anche per te” di Elisa

Dentro te e al di là

Dell’orizzonte

Una piccola poesia.

“Con te partirò” di Andrea Bocelli

Quando sono solo

E sogno all’orizzonte

E mancan le parole.

“Mi manchi” di Fausto Leali

Mi manchi

Quando il sole dà la mano all’orizzonte

Quando il buio spegne il chiasso della gente.

“Gente di mare” di Raf e Umberto Tozzi

E quando ci fermiamo sulla riva

Lo sguardo all’orizzonte se ne va

Portandoci i pensieri alla deriva.

“Pirati” di Annalisa

Il mare mi ha portato fino a qui

Attacco solo per difendermi

Dispersa vivo di necessità e l’orizzonte è sempre là

Vento tu scatenati

Sono pronta arrendetevi

Ma poi arrivi te

Fidarmi o distruggerti?

“Viva la libertà” di Jovanotti

Sempre bellissima cammina per la strada

All’orizzonte, dietro la fronte

Sul palcoscenico e dietro le quinte

Sempre moderna anche quando è fuori moda

Sempre bellissima cammina per la strada

All’orizzonte, dietro la fronte

Sul palcoscenico e dietro le quinte

Allenami, insegnami a vivere con te.

“Sarà un uomo” di Luca Carboni

Ci sarà

E un mondo così piccolo

Che si gira tutto in un minuto

E un orizzonte che è molto più in là

Di tutte le stelle che…

Poesie sull’orizzonte

Quale migliore esempio di frasi sull’orizzonte se non quelle messe in rima da artisti che hanno la capacità di guardarsi dentro, di analizzare la società, di guardare coloro che amano e che li circondano e di trasferire su carta i sentimenti e le emozioni? Emozioni belle e brutte. Gioie e sofferenze. Il motore della vita, riassumendo.

Poesia di Giacomo Leopardi

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e rimirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo, ove per poco

Il cor non si spaura.

Poesia di Francesco Cantalamessa

Guardo laggiù in fondo, corrugo la mia fronte

Il cielo io confondo col fare delle onde.

Osservo e mi domando “che ci sarà laggiù?”

Forse un nuovo mondo o forse nulla più!

Se stai in riva al mare oppure in cima a un monte

Fermati a pensare e… ammira l’orizzonte.

Non perderai del tempo: anzi sarà un successo!

Perché ti aiuterà a riscoprir te stesso.

Poesia di Arturo Onofri

Simili a melodie rapprese in mondo,

quand’erano sull’orlo di sfatarsi

nei superni silenzi, ardono pace

nel mezzogiorno torrido le ondate

ferme dei pini, sul brillio turchino

del mare che smira’cola d’argento.

E ancora dalle masse di smeraldo

divampa un concepirsi incandescenze;

ma un pensiero di su le incenerisce

in quella pausa d’essere ch’e’ cielo:

azzurreggiar di tenebra, che intima

(dal massiccio dell’alpe all’orizzonte)

ai duri tronchi e’rgersi alati incensi

a un dio sonoro, addormentato, in forma

d’un paese celeste sulla terra.

Poesia di Marianna Pacucci

Voglia di parlare, voglia di capire;

voglia di fare, voglia di sognare;

voglia di andare, voglia di arrivare.

Il desiderio più grande, per un adolescente,

è poter trasformare i confini in orizzonti,

perché il guardare oltre non sia soltanto

il tentativo di superare limiti e barriere,

ma la tensione positiva di chi sa

che ha la sua cittadinanza nel futuro.

Poesia di Bharati Nayak

Orizzonte

verso te mentre cammino

per avvicinarti

vai più lontano.

Orizzonte

sei un’illusione

stai allungando infinitamente i punti

dove il cielo incontra la terra

e il duetto ballano.

Orizzonte

sei il punto dove la nebbia blu del cielo

e l’incantevole verde della terra

mescolano e allegro

così vicino eppure così distante.

Poesia di Stephen Crane

Ho visto un uomo inseguire l’orizzonte;

Gira e rigira accelerano.

Ero disturbato da questo;

Ho avvicinato l’uomo.

“È inutile”, dissi,

“Non puoi mai …”

“Menti,” gridò,

e corse avanti.

Poesia di Daniela Cesta

Orizzonti di luce

che aleggiano silenziosi e

donano gioia a chi li guarda,

l’anima sembra respirare l’ardore

di quella luce che sconvolge!

mentre il mare quieto sembra magico,

mille e mille piccole luci

brillano sulle piccole onde

sono come una dolce melodia

che riempie il cuore,

l’acqua e la luce parlano

parole straordinarie che confondono gli spiriti

angelico orizzonte di luce,

che rispecchia l’infinito.

Poesia di Seema Devi Sharma

Il giorno in cui ti ho incontrato per la prima volta

nelle ore del mattino

in una piacevole giornata autunnale

non avevo nessuno nel mio cielo.

Niente di troppo basso, né così alto

nel mio occhio fresco e innocente

mentre il Sole stava sorgendo

all’orizzonte.

Il giorno in cui ti ho incontrato

subito dopo l’alba

in una fredda e propizia mattina

in un tempio della Dea e

tu eri diventato il mio Sole

il centro delle mie rivoluzioni.

Dalla Terra al cielo,

c’era ancora un Sole alto

nell’orizzonte.

Poi ti ho incontrato di nuovo

poco prima di chiudere gli occhi.

In grembo, nei raggi dorati

in un pomeriggio della mia vita.

Le tue labbra si sono unite alle mie

Ho volato in silenzio nel tempo, ho respirato

il mio ultimo respiro e

poi mentre mi guardavo attorno

c’era il sole

nell’orizzonte.

Poesia di Giovanni Pascoli

Un bubbolìo lontano…

Risseggia l’orizzonte,

come affocato, a mare;

nero di pece, a monte,

stracci di nubi chiare:

tra il nero un casolare:

un’ala di gabbiano.

Quando il cielo incontra il mare: frasi sull’orizzonte e il mare

Le frasi sull’orizzonte raccontano di una visione interiore, di un contatto con la natura diretto e privilegiato. Le più suggestive riguardano il legame con il mare, un luogo attraverso il quale viaggiare, immaginare, sperare e realizzare i propri desideri. E perché non lasciarsi ispirare dalle frasi sul vento?

Toglietemi tutto, ma non la possibilità di scrutare l’orizzonte del mare.

Ogni mare ha il suo orizzonte.

Beato chi può scendere in spiaggia ad ammirare l’orizzonte e il mare che si incontrano lontani.

Eterna è la magia del mare che si mischia con il cielo nel suo più lontano orizzonte.

Il cuore dell’uomo è molto simile al mare e all’orizzonte, perché tutti e tre si riempiono di sogni e desideri.

Il mare e l’orizzonte sono infiniti.

Non si può essere infelici quando hai il rumore delle onde del mare nelle orecchie, la sabbia fine tra le dita e l’orizzonte infinito da guardare.

Il mare e l’orizzonte non sono cose facili da raggiungere.

Iniziamo la giornata ammirando il sole sorgere all’orizzonte con il mare che ci culla la mente.

Il mare insegna alle persone che per raggiungere il proprio scopo, bisogna prima di tutto seguire l’orizzonte.

Non ci sono limiti né per il mare, né per l’orizzonte.

l mare e il punto in cui lo sguardo si ferma per immaginare cosa ci sia al di là sono fonte massima di ispirazione e di riflessione. Le citazioni e gli aforismi uno scrigno dal quale attingere quando mancano le parole per esprimere quello che si prova.

Frasi sull’orizzonte e i sogni

E cosa c’è di meglio se non sognare di fronte a un orizzonte. Il sogno è la massima espressione della speranza, del desiderio, di realizzazione, di tensione verso un futuro felice e appagante. Un esercizio dell’anima da non abbandonare mai.