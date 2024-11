Come pulire e recuperare le scarpe di vernice quando sono appiccicose e rovinate: i trucchi utili (come quello del latte detergente)

Le scarpe in vernice? Sono tra i modelli più belli che possiamo avere nella nostra scarpiera, perché ci tornano sempre utili in tantissime occasioni: mocassini, stivaletti, ballerine o classiche scarpe con il tacco che fanno sempre comodo per ogni esigenza di stile. Con il tempo, però, questo modello incorre in una normale usura. Capita, infatti, di avere delle scarpe di vernice appiccicose e rovinate: cosa fare in questi casi? Prima di gettare la spugna e non indossarle più, proviamo a sfruttare questi trucchi e rimedi utili: ecco come recuperare le scarpe di vernice.

Si possono recuperare le scarpe di vernice?

Abbiamo una buona notizia: non dobbiamo per forza gettare le scarpe di vernice se sono appiccicose o rovinate, perché possiamo provare a portarle a nuovo. Questo effetto è molto accattivante, ed è usato per le scarpe quanto per le borse. Ha un unico difetto: con il tempo, soprattutto se non viene curato, rivela la sua fragilità, mostrando i segni di usura e abrasione. Pulire le scarpe in vernice sembra un compito arduo, soprattutto se non lo abbiamo fatto prima, ma possiamo occuparcene. La finitura lucida, a specchio, è stata sviluppata per la prima volta nel 1800 ed è diventata estremamente popolare in poco tempo: questo materiale è durevole, in realtà, ma deve essere adeguatamente trattato.

Come togliere le macchie dalle scarpe in vernice

Non possiamo in alcun modo usare delle spugne ruvide o abrasive sulle scarpe in vernice, altrimenti contribuiremmo solamente a rovinarle ancor di più. Usiamo una spugnetta morbida, così da evitare di rigare la superficie: in tal caso, potremmo dimenticare di averle mai avute. Altrettanto importante è la scelta del detergente, poiché non possiamo usare tutti i tipi di prodotti: la superficie delle scarpe in vernice potrebbe opacizzarsi. Invece, prediligiamo i prodotti specifici: in questo modo saremo sicure di non fare un piccolo pasticcio.

Come rimuovere il fango dalle scarpe in vernice

In questo caso ci troviamo di fronte a un annoso problema, poiché anche con una spugnetta potremmo rovinare la superficie delle scarpe. Il motivo è semplice: potrebbero essere presenti delle pietruzze nel fango. La cosa più sensata da fare è mettere le scarpe sotto l’acqua corrente (senza bagnarle del tutto, solo la parte interessata e con acqua che scende “a filo”), o preparare comunque una soluzione di acqua e sapone neutro (come quello per le mani). Se poi il fango si è solidificato, dobbiamo comunque ammorbidirlo: proviamo sempre con una spugnetta, ma cerchiamo di prestare la massima attenzione per evitare graffi.

Tre consigli importanti da ricordare sempre: non usiamo detergenti aggressivi, non immergiamo completamente le scarpe in acqua e non asciughiamole vicino a fonti di calore dirette. Il plus è l’uso di salviette umidificate o salviettine per neonati senza alcool, soprattutto per una pulizia veloce e delicata in caso di fango fresco.

Il trucco del latte detergente per le scarpe in vernice

Il latte detergente è un rimedio semplice ed efficace per pulire e lucidare le scarpe in vernice, proprio grazie alla sua formula delicata: aiuta a rimuovere sporco e macchie (anche quelle più “appiccicaticce”) senza graffiare oppure opacizzare la superficie lucida della vernice. Per utilizzarlo, basta versare una piccola quantità di latte detergente su un batuffolo di cotone o un panno morbido. Successivamente, non dobbiamo fare altro che strofinare delicatamente la scarpa, concentrandoci sulle zone più sporche.

In questo modo potremo rimuovere le impronte e le macchie, ma senza danneggiare il materiale. Possiamo anche provare nuovamente questo trucco, soprattutto nel caso in cui le scarpe in vernice necessitino di una pulizia più approfondita. Una cosa importante da ricordare: dopo aver trattato la scarpa con il latte detergente, dobbiamo asciugare la superficie con un panno pulito e, sì, sempre morbido, per rimuovere gli ultimi residui. Questo metodo pulisce e aiuta a prevenire crepe o segni, andando a ripristinare l’aspetto brillante delle nostre meravigliose scarpe, rendendole come nuove. Simile al trucco del latte per le scarpe in camoscio.

Come togliere i graffi dalle scarpe di vernice

Capita, non vorremmo ma capita più spesso di quel che potremmo pensare: le scarpe di vernice sono eleganti quanto delicate, ma i graffi ne compromettono inevitabilmente l’effetto. Se le abbiamo graffiate, a questo punto possiamo provare a ripristinarle con un piccolo trucchetto, soprattutto se teniamo enormemente al modello.

Possiamo prima di tutto rimuovere lo sporco, usando un panno inumidito con acqua e sapone delicato, per poi asciugare tutto. Ora applichiamo una minuscola quantità di olio di oliva o di vaselina sul graffio presente sulla scarpa: strofiniamo con un panno in microfibra finché il graffio diventerà meno visibile (è un trucco per i graffi superficiali).

Se vogliamo, per graffi più profondi, possiamo usare uno smalto trasparente o un colore specifico simile a quello della scarpa, da applicare con un cotton fioc e lasciare asciugare per qualche ora. Al termine del trattamento, non dobbiamo fare altro che lucidare le scarpe con un panno per ripristinare la brillantezza naturale della vernice. In commercio, in ogni caso, esistono dei detergenti specifici per materiali verniciati.

Pulizia regolare delle scarpe in vernice

Per evitare difetti o segni di usura, il trucco migliore è prenderci cura delle nostre scarpe con l’apposita manutenzione. Dobbiamo, quindi, pulirle nel tempo, soprattutto dopo che le abbiamo indossate, in modo tale che la superficie rimanga lucida: per effettuare la pulizia regolare, consigliamo di sfruttare un panno morbido, o sempre la spugna delicata che abbiamo suggerito prima.

In commercio è possibile provare i panni umidificati, che sono specificamente progettati per la pulizia delle scarpe lucide. Non possiamo scegliere tutte le tipologie, come abbiamo detto, ma dobbiamo propendere per un prodotto con pH neutro, quindi non devono essere presenti sostanze chimiche aggressive.

Queste scarpe richiedono indubbiamente delle cure particolari per mantenere la lucentezza, che è alla fine la caratteristica che le rende tanto meravigliose. Ricordiamoci, infatti, che non solo la pulizia regola è essenziale per mantenerle al meglio: dobbiamo conservarle lontane da fonti di calore, avendo cura di riporle al chiuso, senza lasciarle in giro, altrimenti accumulerebbero polvere. Un altro consiglio è di evitare di riporle in un ambiente dove c’è parecchia umidità. Così facendo, potremo avere delle scarpe in vernice da indossare sempre perfette. E per ogni occasione!