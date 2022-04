Come ridurre le rughe con la vaselina

La vaselina è utilizzabile in vari modi nel mondo della cosmesi, ed è soprattutto un grande alleato contro le rughe con il quale tutti prima o poi dovranno fare i conti e non solo per via dell'età che avanza. Le rughe , infatti, possono manifestarsi anche in giovane età ed eliminarle in modo naturale potrebbe essere impossibile, ma la vaselina riesce ad essere d'aiuto per la diminuzione di queste.

La vaselina si ottiene dai residui della distillazione del petrolio, quindi da grandi e lunghi processi di lavorazione, ed è un ingrediente che soprattutto negli ultimi anni viene utilizzato moltissimo nel mondo della cosmetica e anche in ambito farmaceutico per creme e pomate. Ha molte funzioni e può essere utilizzato per varie situazioni, soprattutto per la cura del corpo, ma è molto conosciuta per i suoi benefici contro le rughe.

Grazie alla sua presentazione oleosa, la vaselina può essere davvero un alleato perfetto per la riduzione delle rughe sul volto, le quali molto spesso diventano una vera e propria difficoltà per qualcuno. Questo prodotto è ricco principalmente di vitamine A ed E, i quali presentano una forte azione antiossidante, perfetta per rallentare o limitare gli effetti dell’invecchiamento.

Esistono tanti tipi di cosmetici creati appositamente per questo, ma la vaselina funge da emolliente e aiuta la presenza di idratazione che è perfetta per la riduzione delle rughe sul volto. Questo prodotto si presenta in una consistenza molle, cerosa e untosa al tatto, e generalmente è inodore e incolore, anche a volte potrebbe presentarsi di color giallognolo ma sempre tendente al trasparente.

A differenza di altri prodotti, la vaselina è consigliata per l'applicazione cutanea proprio per la sua bassa azione sensibilizzante per cui ci sono poche possibilità che possa portare reazioni allergiche.

Vaselina, come applicarla

La vaselina per le rughe va applicata direttamente sulla pelle, principalmente nelle zone più a rischio come contorno occhi e labbra e sulla fronte, stando attenti sempre a non ingerirla e non creare un contatto diretto con gli occhi. Ciò che bisogna fare per ottenere un effetto che possa dare benefici è semplice: bisognerebbe applicare un po' di prodotto sulla zona interessata in modo uniforme, dedicando qualche secondo a un lieve massaggio durante la stesura per aumentarne l'efficacia. La sua proprietà emolliente aiuterà la distensione della pelle riuscendo a diminuire le rughe presenti sul volto (e non solo).

Vaselina, come si usa

Come precedentemente anticipato, la vaselina è un ingrediente che non ha solo una funzione. Utilissima per la riduzione delle rughe, la vaselina viene utilizzata anche per altri scopi tra cui quello farmaceutico per la preparazione di creme, pomate e unguenti.

Considerate le sue proprietà emollienti, la vasellina in ambito cosmetico è spesso presente: possiamo trovarla come ingrediente nei balsami per le labbra, nei rossetti, oli, creme corpo e anche nei prodotti balsamo per i capelli. Inoltre è possibile trovare in commercio la vaselina bianca per il trattamento di pelli secche o screpolate, per il trattamento post tatuaggio e protezione della pelle.