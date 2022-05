Una gondola al FuoriSalone, l’installazione che non potete perdere

FuoriSalone delle meraviglie: ogni anno l’appuntamento con questa manifestazione regala dei veri e propri spettacoli da non pedere, rendendo la città come un gigantesco luogo all’avanguardia, un po’ magico e bellissimo. E, in occasione della nuova edizione della Milano Design Week e del FuoriSalone, ci sarà anche un pezzo della tradizione di Venezia a incantare i visitatori.

L’appuntamento è dal 6 al 13 giugno presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, all’interno del Cortile d’Onore: lì si potrà ammirare una gondola, l’installazione che non si può perdere.

La gondola al FuoriSalone, di che cosa si tratta

Una gondola poetica e bellissima, realizzata da Marco Nereo Rotelli approda alla Milano Design Week.

Il concept di arte phygital, multicanale ed immersiva di Ever in Art® fa un passo avanti, con un nuovo capitolo del progetto Clean Water, Please. Si tratta di un’installazione che coivolge più sensi e che si può ammirare anche nel Metaverso. Ora è pronta ad arrivare a Milano non solo per incantare i visitatori, ma per sensibilizzare sull’importanza dell’ambiente.

Nel cortile dell’Università Statale si potrà ammirare una commisione di opere differenti, infatti alla Milano Design Week 2022 la gondola si accompagnerà con l’opera sonora Dopo il Diluvio di Alessio Bertallot.

Ma che cosa è Clean Water, please di Rotelli? È che mira a sensibilizzare sulle responsabilità individuali che abbiamo verso l’ambiente. La prima parte ha visto la gondola carica di rifiuti esposta al Museo della Marina Militare di Venezia. I rifiuti sono stati raccolti grazie al prezioso lavoro dei Gondolieri Sommozzatori Volontari di Venezia, che offrono un importante servizio alla comunità: quello di pulizia dei fondali della laguna.

La gondola al FuoriSalone, dove vederla

La gondola sarà al Fuorisalone e visibile all’interno del Cortile d’Onore del ‘600 dell’Università Statale di Milano per Interni Design Re-Generation. La tipica imbarcazione contiene gli oggetti che sono stati dipinti dall’artista di blu Klein, il colore dell’infinito. La rotta? Quella ideale è verso un mare pulito. Completa l’installazione un grande schermo che trasporta il visitatore nel metaverso per ammirare la gondola in una Venezia immaginaria con gli oggetti riemersi trasformati in NFT.

Un installazione che coinvolge più sensi, oltre la vista infatti ci sarà l’udito con l’opera sonora Dopo il Diluvio di Alessio Bertallot.

Milano Design Week e FuoriSalone, le date

Torna la Milano Design Week, l’appuntamento è giunto alla sua sessantesima edizione e sarà ospitato presso la Fiera Milano Rho dal 7 al 12 giugno. I numeri del Salone del Mobile 2022 sono molto interessanti infatti ci saranno oltre 2mila espositori e non mancheranno i dibattiti con diversi talk in programma.

In contemporanea andrà in scena il FuoriSalone che affronterà la tematica Tra spazio e tempo. La data di inziio, per questa manifestazione parallela, sarà quella del 6 giugno. Anche in questo caso progrmma fitto, artisti, opere, animeranno i distretti e varie zone della città di Milano, che diventerà un museo all’avanguardia all’aperto.

Installazioni bellissime e sensazionali, che lasceranno a bocca aperta, proprio come la suggestiva gondola carica di rifiuti che ci ricorda l’importanza di prendersi cura dell’ambiente.