Fuorisalone 2022: quand’è, cosa vedere e il tema dell’anno

Fuorisalone 2021, le case totemiche nel cuore di Brera

Anche quest’anno la città di Milano è pronta per ospitare uno degli eventi più attesi per la settimana del design nel capoluogo Lombardo: il Fuorisalone 2022, in concomitanza con il Salone del Mobile che il traguardo delle 60 edizioni, si svolgerà a giugno attraverso centinaia di eventi.

Fuorisalone 2022, le date e cosa vedere

Il Fuorisalone, insieme al Salone del Mobile, definisce ogni anno la settimana del design a Milano; si tratta dell’evento più importante a livello mondiale per quanto riguarda il settore dell’arredamento, in particolare del disegno industriale, che rende la città lombarda uno scenario di interesse internazionale.

Anche per quest’anno, quindi, è tutto pronto per l’inizio della Milano Design Week che si svolgerà nel mese di giugno, nello specifico nella settimana che va dal 6 al 12 del mese. Il calendario per queste giornate sarà colmo di eventi che arrivano ad essere più di cento, per la precisione 160 e tutti da non perdere, divisi tra mostre, collettive, installazioni e novità di prodotto. Tra i principali partecipanti troviamo il Tortona Rocks, il quale propone il progetto New perspectives in design: una riflessione sulle nuove pratiche progettuali; il Tortona Design Week con il suo progetto Fluidity and Design; la seconda edizione di We Will Design, in cui designer provenienti da tutto il mondo si uniscono in un laboratorio sperimentale di immaginazione e inclusione; il Superstudio con il suo tema Looking Ahead; Milano Durini Design, in cui verranno presentate novità di prodotto e ambientazioni di lifestyle per tutti gli amanti del design.

Tra gli eventi già conosciuti, troveremo anche la collettiva Masterly-The Dutch in Milano che riunisce dal 2016 una selezione di design, artigianato e arte olandesi; presenti anche il Baranzate Ateliers, la Triennale di Milano con grandi allestimenti e ID-Exe.

Tra le novità del 2022, invece, Certosa Initiative: a cura di Beyond Space e Organization in Design, è un progetto espositivo che si terrà in uno spazio post-industriale che supera i 10.000 metri quadrati con la presenza di emergenti e anche importanti brand nel settore.

Fuorisalone 2022, il tema dell’anno

Come ogni anno, l’evento più importante nel settore dell’arredamento presenta un tema. Dopo l’edizione di settembre intitolata Forme dell’Abitare, quella di giugno 2022 si intitola Tra Spazio e Tempo: “Spazio e tempo esprimono due variabili utili a valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il cambiamento”, così è scritto sul sito ufficiale del Fuorisalone. E ancora: “un invito a riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo di oggi, quei cambiamenti necessari per conseguire obiettivi di sostenibilità imprescindibili per guardare al domani”.

Uno spunto di riflessione arrivato proprio dalla precedente edizione, in cui c’è stata finalmente la possibilità di tornare a incontrarsi di presenza dopo un periodo difficile come quello della pandemia a causa del Coronavirus; una ripartenza in grande stile, insomma, che ha mosso il pensiero sui concetti di Spazio e Tempo. Per l’occasione, sono state scelte dieci parole chiave che serviranno a delineare il percorso di lavoro fino a giugno 2022 in attesa del Fuorisalone 2022: le parole in questione sono qualità, fragilità, cultura, tecnica, esplorazione, condivisione, cura, tutela, esperienza e urgenza.