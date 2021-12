Evitiamo la plastica in cucina: è più semplice di quel che si pensa!

La plastica purtroppo è ovunque, anche dove si potrebbe fare a meno di metterla. Indubbiamente, è un materiale che ha degli innegabili vantaggi e ci sono degli impieghi in cui non è sostituibile, ma proviamo a pensare a quanta plastica usa e getta viene utilizzata quando ci sono delle alternative green che possono essere adottate davvero con poco sforzo. Eccone alcune tra quelle che ho sperimentato personalmente.

Come evitare la plastica in cucina: conservazione degli alimenti

Il modo più semplice per conservare un alimento o per portarlo in giro con noi è quello di utilizzare le pellicole trasparenti. Per quanto siano stati fatti dei passi avanti nella realizzazione delle loro componenti, sempre di plastica stiamo parlando e sempre di materiali usa e getta. Perché non pensare a delle soluzioni alternative?

In frigo

Le nostre nonne usavano un semplice piatto rovesciato: la cosa più economica e semplice che esista! Se dobbiamo conservare una porzione di qualche alimento per poco tempo, è la soluzione ideale. Un’ottima alternativa sono i fogli di tessuto cerati. Ce ne sono di diverse dimensioni, a seconda di quello che dovete conservare ed esistono anche in versione vegana. Sostituiscono la pellicola per alimenti e durano praticamente sempre, basta solo, una volta ogni tanto, rinnovare lo strato di cera, ma è una cosa davvero facile da fare.

Un’altra alternativa è quella di conservare nel vetro: non gettate via i barattoli delle marmellate o simili: possono esservi utili in dispensa o in frigo per conservare piccole quantità di alimenti avanzati.

In freezer

Anche in freezer potete evitare la plastica usa e getta. Esistono delle alternative di sacchetti gelo che sono biodegradabili e smaltibili nell’umido, oppure potete utilizzare sacchettini in silicone, anche questi indistruttibili e che durano sempre.

Come evitare la plastica in cucina: lavare i piatti

Anche per lavare i piatti esistono delle alternative plastic free che potete utilizzare da subito e che non prevedono l’uso di plastica. Eccone alcune.

Spugne e spazzole

Invece delle solite spazzole con le setole in plastica, potete utilizzare quelle in fibra vegetale, come l’agave o il faggio, che hanno il manico in legno e la testina sostituibile e che potete trovare nei negozi che vendono articoli bio, come Green Tribù. Al posto delle spugne invece, potete provare quelle di luffa o cellulosa vegetale, che poi smaltite direttamente nell’umido.

Detersivi

Per evitare la plastica, ci sono tre alternative: il solido, i detersivi sfusi o quelli con pastiglie da sciogliere in acqua. Nel primo caso, si tratta delle care vecchie saponette di Marsiglia, addizionate magari con oli vegetali, su cui potete sfregare le spazzole in fibra veg per far schiuma. Nel secondo caso invece, vi basta trovare un punto vendita in cui far riempire la vostra bottiglia, anche di plastica, ma che non getterete mai più. Nel terzo caso invece si tratta dei detersivi che vengono venduti in caps o bustine idrosolubili che vi basta infilare nella bottiglia o nel dispenser e riempire d’acqua. Spreco e plastica gettata pari allo zero!

Come evitare la plastica in cucina: meno sprechi

Anche in forno potete evitare l’uso di materiali usa e getta, come ad esempio la carta da forno. Potete sostituirla con quella compostabile, che trovare anche al supermercato (basta cercarla bene!), oppure con dei tappetini da forno, anche questi in silicone, che non butterete mai e potete lavare e riutilizzare.

In generale, quando acquistate qualcosa di nuovo per la vostra cucina, domandatevi quanto lungo sarà il suo ciclo di vita: se vi rendete conto che è una cosa che, dopo averla usata una volta, non potrete lavarla e riutilizzarla, ma la getterete via, chiedetevi se esiste un’alternativa che possa durare più a lungo. A volte la risposta è sì e magari è proprio sotto il vostro naso!