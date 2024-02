Gasatore d’acqua: come funziona e cose da sapere prima di comprarlo

Fonte: iStock acqua frizzante

Acquistare un gasatore d’acqua sì o no? Questo è il dilemma! Certo, l’idea di avere sempre l’acqua frizzante a portata di mano, ed evitare di caricare e scaricare continuamente casse d’acqua, è più allettante che mai. A questa si aggiunge anche il fatto di poter salvare lo spazio in casa occupato dalle ingombranti bottiglie e di evitare un notevole consumo della plastica. Ma comprarlo conviene davvero?

I dubbi sui gasatori d’acqua in commercio, però, sono ancora tantissimi, a partire dal funzionamento dello strumento stesso, passando poi per i costi di ricarica e per l’utilizzo delle bottiglie di vetro. Per questo abbiamo pensato di scrivere una breve guida per riassumere tutte le cose da sapere prima di acquistare il gasatore d’acqua. Scopriamole insieme.

Cos’è un gasatore d’acqua e come funziona

Il gasatore acqua, conosciuto anche saturatore o carbonatore, è uno strumento in grado di trasformare in maniera molto semplice e rapida l’acqua del rubinetto. Questi piccoli elettrodomestici funzionano senza spina e ci permettono di gasare l’acqua in ogni momento della giornata.

I vantaggi di acquistare un gasatore d’acqua sono tantissimi. Intanto, come abbiamo anticipato, questo piccolo elettrodomestico ci permette di creare acqua frizzante in ogni momento della giornata e di risparmiare sull’acquisto delle casse d’acqua. Sai qual è il consumo medio di bottiglie di una famiglia all’anno? Ben 1500! Con questa soluzione è possibile ridurre in maniera importante l’utilizzo della plastica. È poi semplicissimo da usare e può essere maneggiato anche dai più piccoli.

Oltre ai vantaggi, però, dobbiamo considerare altre cose prima dell’acquisto del gasatore d’acqua. Nonostante infatti le ridotte dimensioni, dobbiamo comunque tenere in considerazione lo spazio che questo elettrodomestico andrà ad occupare. Inoltre dobbiamo sempre avere delle ricariche di gas per non rischiare di restare senza acqua frizzante. E, ancora, le bottiglie di vetro non sono usa e getta e quindi vanno sempre lavate. Sicuramente possiamo affermare che, valutati i pro e i contro di averlo, vincono a mani basse i vantaggi! Basta scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Sodastream, il più famoso

Tra i più venduti e la miglior scelta di Amazon troviamo il Gasatore d’acqua Sodastream: facile da usare, il sistema snap-lock permette di fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta! Sodastream pone un’attenzione particolare al design, moderno e minimale per la tua cucina, puoi sceglierlo bianco o nero. Nella confezione oltre al rasatore trovi incluso il cilindro contente Co2, 2 bottiglie da 1 litro, 1 bottiglia da mezzo litro.

Se preferisci l’acqua in vetro, puoi scegliere questa soluzione che contiene sia una bottiglia in plastica che una in vetro

Se hai già acquistato il rasatore e vuoi la ricarica di co2 originale, ecco la soluzione Sodastream più amata dai consumatori con attacco rapido!

I più venduti su Amazon

Tra i più venduti su Amazon e con ottime recensioni troviamo il rasatore Philips go zero, la macchina per la soda dal design elegante in acciaio inox spazzolato, facilmente adattabile alla vostra cucina o stile di casa.

Questo produttore di soda non richiede elettricità o cavi per funzionare, in modo da poter ottenere acqua frizzante fresca in qualsiasi momento e ovunque. Ci sono 3 semplici passaggi per rendere l’acqua fresca frizzante a casa: riempire, torcere e premere. È anche possibile personalizzare i livelli di carbonatazione per godere di acqua frizzante come la più ami e preparare bevande aromatizzate con l’acqua frizzante fatta in casa.

Aarke Carbonator 3 è uno dei più eleganti e compatti gasatori d’acqua frizzante: l’esterno in acciaio inossidabile disponibile in tante finiture diverse, è senza saldature ed è progettato per resistere alla prova del tempo e offrire prestazioni e qualità elevate. Carbonator 3 incarna la missione di Aarke, dalla forma, alla funzione, fino al più piccolo dettaglio ed è garantito dal marchio svedese della demotica da cucina per eccellenza.

Cerchi una soluzione dal prezzo imbattibile ma compatibile con i gasatori Sodastream? Puoi optare per Aqvia Balance, il brand scandinavo essenziale ma di alta qualità, dal design compatto e leggero per essere trasportato facilmente. Il pulsante di carbonatazione è sulla parte anteriore, mentre il cambio della bombola di CO2 è sul retro. L’unità è silenziosa e facile da usare e il materiale è in plastica opaca e la bottiglia in dotazione ha una durata di circa 3 anni, privo di bisfenolo, ftalati e altre sostanze nocive.

Per te che scegli solo made in Italy, puoi scegliere il gasatore d’acqua Frizzante GasUp Mod. Iron. Disponibile in varie colorazione, anche dai toni più pop, ha la bombola Gas-Up ricaricabile, quindi, una volta terminata ti basterà portare il vuoto presso il punto vendita GasUp più vicino. La bombola GasUp viene ricaricata solo con CO2 alimentare E290 prodotta in Italia ed è dotata di un attacco universale che la rende compatibile con tutti i gasatori presenti sul mercato.

Una ricarica da 425 gr permette di produrre 60-80 lt di bevande gassate a seconda del livello di gassatura desiderata.

Entrando nel circuito Gas-Up usufruirai dello scambio immediato della tua bombola vuota con una piena senza alcun costo aggiuntivi oltre a quello della sola ricarica e ad ogni cambio ti verrà consegnata una bombola sempre controllata secondo i più alti standard qualitativi.

Le domande più comuni prima dell’acquisto

Ora che abbiamo visto come funzionano e quali sono i pro e contro dei gasatori d’acqua, cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande più comuni poste prima dell’acquisto come ad esempio: quanto dura una ricarica o quanto costa.

La bombola di ricarica viene sempre fornita insieme al gasatore d’acqua, ma è consigliabile acquistarne sempre una di scorta.

viene sempre fornita insieme al gasatore d’acqua, ma è consigliabile acquistarne sempre una di scorta. Il cilindro di CO2 spesso è compatibile con più macchine diverse.

La durata della ricarica è variabile in base alla temperatura dell’acqua, più questa è fredda, meno gas si consuma, e dalle diverse intensità scelte per gasare l’acqua.

è variabile in base alla temperatura dell’acqua, più questa è fredda, meno gas si consuma, e dalle diverse intensità scelte per gasare l’acqua. Non è possibile rendere frizzanti altri liquidi diversi dall’acqua, puoi aggiungere tu dopo l’erogazione il succo o il liquido aromatico che preferisci.

diversi dall’acqua, puoi aggiungere tu dopo l’erogazione il succo o il liquido aromatico che preferisci. Scegli un modello che permetta di regolare l’intensità dell’acqua gasata per ottenere un gusto più o meno frizzante

