Dieta, le migliori della settimana dal 23 al 29 gennaio

Anche se fa molto freddo e la stagione calda sembra lontanissima, questo è il momento migliore per pensare alla prova costume. Con ancora alcuni mesi davanti per ritornare in forma, possiamo dimagrire senza troppi sforzi e soprattutto senza ricorrere a diete drastiche, dai noti effetti negativi. Ma come perdere peso facilmente? Abbiamo raccolto i migliori consigli degli esperti, vediamo quali sono.

Tutti i segreti per dimagrire

Una volta deciso di metterci a dieta, è fondamentale scegliere con attenzione cosa portare in tavola, e non solo: anche la presentazione ha la sua importanza, perché l’occhio vuole la sua parte (e il cervello può essere facilmente “ingannato”, con qualche piccolo trucchetto). Uno degli stratagemmi più utili per dimagrire senza fatica consiste nel servire la giusta porzione di cibo in un piatto abbastanza piccolo da far sembrare più grandi le quantità di ciò che mangiamo. Meglio ancora se il piatto è di colore blu: diversi studi hanno dimostrato che questo colore risulta ai nostri occhi meno appetibile e riduce il senso di fame.

Per quanto riguarda la composizione del piatto, dovremmo sempre fare riferimento ad uno schema fisso: il 50% del pasto dovrebbe essere costituito da verdure di stagione, il 25% da carboidrati complessi (meglio se cereali integrali) e il restante 25% da proteine. I grassi devono essere presenti solo in piccola parte, magari come condimento. L’olio extravergine d’oliva è il più consigliato, mentre sarebbero da evitare le salse e i condimenti dolci. Attenzione infine al sale, che andrebbe sempre consumato con moderazione per evitare problemi di ipertensione.

La dieta per una pelle giovane

Alzi la mano chi non vorrebbe una pelle sempre giovane, ben soda e compatta, senza rughe o altri segni del tempo. Ebbene, la bellezza passa (anche) attraverso l’alimentazione: una buona dieta contribuisce ad avere un aspetto radioso e naturale, senza bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Beatrice Giorgini, medico estetico, per scoprire come allontanare l’invecchiamento e sentirsi più in forma semplicemente imparando a mangiare bene.

“L’alimentazione ha senza dubbio un ruolo importantissimo nel preservare la salute e la longevità” – ci spiega la dott.ssa Giorgini. La sua dieta anti-invecchiamento prevede pochi e semplici accorgimenti: ridurre le porzioni, scegliere alimenti freschi e consumare minori quantità di carne, insaccati, latticini, grassi saturi, zuccheri e alcolici. Fondamentale è poi mantenersi sempre ben idratati, bevendo circa 2 litri d’acqua al giorno – da sommare a quella introdotta grazie ad abbondanti quantità di frutta e verdura.

Teff, proprietà e benefici del cereale gluten free

Non solo grano, riso e orzo: il mondo dei cereali è molto vasto e include cibi che forse in tanti non conoscono, ma che sono ricchi di benefici importanti per la salute. È il caso del teff, un cereale che ha dei chicchi di dimensioni minuscole, diffuso soprattutto nel Nord Africa – ma lo si può trovare anche nei negozi di prodotti biologici e nei supermercati più forniti. Dal sapore delicato e leggermente dolce, il teff è privo di glutine e può quindi essere consumato anche da chi soffre di celiachia.

Si tratta di un cereale molto ricco di fibre, ottimo alleato del benessere intestinale e ideale per ridurre il senso di fame. Essendo anche facilmente digeribile, si presta a pressoché a qualsiasi tipo di dieta. Per quanto riguarda le sue proprietà nutrizionali, il teff contiene importanti quantità di proteine vegetali e di sali minerali come il ferro, il magnesio e il fosforo. Tra le vitamine, invece, spiccano principalmente la B1 e la PP.