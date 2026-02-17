Giornalista da oltre 25 anni, scrive soprattutto di salute e benessere. Racconta temi complessi con rigore e sensibilità, cercando di renderli accessibili a tutti.

123RF Rituali di benessere in inverno

Capelli elettrici, pelle che tira, umore altalenante e una stanchezza che sembra non passare mai. L’inverno porta con sé una serie di piccoli sabotatori del benessere che, giorno dopo giorno, possono farti sentire spenta, meno motivata e fuori forma. I cosiddetti winter uglies non sono altro che la risposta naturale dell’organismo al freddo, alla riduzione delle ore di luce e a uno stile di vita più sedentario e disordinato. La buona notizia è che basta qualche rituale di cura, ripetuto con costanza, per ritrovare benessere ed equilibrio, dentro e fuori.

Gli effetti dell’inverno su corpo e mente

Le basse temperature agiscono come un vasocostrittore naturale: per trattenere calore, il corpo riduce il flusso di sangue verso la cute, che di conseguenza riceve meno ossigeno e nutrienti. Questo processo, nel tempo, rallenta anche la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, le sostanze che donano elasticità, lucentezza e idratazione. A peggiorare la situazione contribuisce l’aria fredda e secca, che altera il film idrolipidico protettivo.

Ecco perché la tua pelle diventa più sottile, secca e meno elastica, tende ad arrossarsi più facilmente e ad avere un colorito più spento. Anche i capelli ne risentono: diventano fragili, opachi e più soggetti all’effetto elettrico.

Ma l’inverno non ha effetti solo sull’aspetto esteriore. La mancanza di luce, i ritmi rallentati e il bisogno di stare di più in casa possono influenzare anche il sonno e l’umore, rendendoti più apatica, pigra, irritabile o affaticata.

Con l’inverno, inoltre, l’alimentazione è spesso più disordinata. Piatti più calorici, snack dolci o salati fuori pasto e una minore attenzione a frutta e verdura fresca possono influire negativamente sull’equilibrio del corpo. Per questo è fondamentale che inizi a prenderti cura di te in modo globale.

Nutrire con dolcezza

In inverno la parola chiave è nutrimento. Dopo la doccia, applica creme corpo ricche e avvolgenti per ripristinare la barriera cutanea. Ottime quelle a base di piante tonificanti come rosmarino o ginseng, che stimolano il microcircolo e l’energia e regalano una piacevole sensazione di calore.

Mentre stendi il prodotto su schiena e addome incrocia le mani (destra sul lato sinistro, sinistra sul destro) e massaggia lentamente. Questo gesto semplice simula un abbraccio, aiuta a rallentare e trasmette al corpo una sensazione di sicurezza e conforto.

Per il viso scegli sieri leggeri ma concentrati a base di acido ialuronico, vitamine A ed E o selenio e usali mattino e sera dopo aver steso la crema idratante.

Esercizio anti-fame

Prima dei pasti, fai questo esercizio che gonfia la zona addominale, riduce l’appetito emotivo e aiuta a mangiare con più consapevolezza. Mettiti in piedi con le gambe leggermente piegate e divaricate. Inspira profondamente contraendo l’addome verso la colonna. Trattieni 15 secondi e poi espira. Fai una pausa e ripeti tre-quattro volte.

Mini massaggi quotidiani

Ogni giorno, puoi stimolare la circolazione locale, aumentare la luminosità cutanea e sciogliere le tensioni con pochi minuti di massaggio al viso. Appoggia le mani sul mento e falle scorrere lungo la mascella fino alle orecchie. Poi ripeti lo stesso gesto partendo dalla base del naso fino alle tempie. Quindi, picchietta delicatamente viso e collo e massaggia la fronte con movimenti orizzontali.

Concludi stimolando il punto tra le sopracciglia: un gesto semplice che, secondo la medicina tradizionale cinese, aiuta a calmare i pensieri e a partire con più energia e chiarezza mentale.

Risveglio attivo

Per affrontare la giornata invernale con slancio, dedica pochi minuti a questo semplice esercizio che attiva la circolazione, scioglie le tensioni accumulate durante la notte e dona una sensazione immediata di leggerezza ed energia.

In posizione eretta, con i piedi alla larghezza delle spalle, inspira profondamente e solleva le braccia verso l’alto, allungando tutto il corpo come se volessi toccare il cielo. Espira piegandoti in avanti, sciogliendo spalle e schiena, poi allunga una gamba indietro e apri il busto verso l’alto, respirando lentamente. Ripeti qualche volta alternando lato destro e sinistro.

Rituale serale

Per dormire bene e affrontare l’inverno con più energia, puoi creare un piccolo momento di coccola serale tutto per te. Spegni le luci intense e allontana smartphone e tablet, così la mente comincia a rallentare.

Poi prepara una bacinella con acqua tiepida e aggiungi qualche goccia di olio essenziale di lavanda o camomilla: immergi un piccolo asciugamano, strizzalo leggermente e appoggialo su collo e spalle. È come un abbraccio caldo che scioglie tensioni e stress accumulato.

Infine, sdraiata sul letto, avvolta in coperte morbide, inspira contando fino a quattro, trattieni per due, poi espira per sei. Chiudi gli occhi e immagina un luogo accogliente e sicuro, dove puoi rilassarti completamente.

Scrub per una pelle più luminosa

Per contrastare l’effetto “grigio” invernale devi eliminare regolarmente le cellule morte. Una volta alla settimana, sotto la doccia, dedica qualche minuto allo scrub. Mescola yogurt, olio di mandorle e un ingrediente leggermente abrasivo, come sale o zucchero di canna.

Massaggia delicatamente la pelle umida con movimenti circolari, insistendo su gomiti, ginocchia e talloni, dove la pelle tende a ispessirsi. Risciacqua con acqua tiepida e applica subito una crema nutriente. In pochi minuti la pelle appare più morbida, liscia e pronta a ricevere trattamenti successivi.

Esfoliazione dolce per il viso

Il viso è più delicato e richiede esfoliazioni più soft. Ogni dieci giorni puoi preparare un composto con yogurt e farina di riso. Applica sul volto pulito con movimenti leggeri, senza strofinare. Risciacqua con acqua tiepida e completa con un siero idratante o alla vitamina C. Questo piccolo gesto illumina l’incarnato, rimuove le cellule morte e mantiene la pelle elastica.

Colori e musica per nutrire umore ed energia

I colori e i suoni influenzano profondamente il nostro benessere. Se hai bisogno di creatività ed energia indossa un accessorio arancione, se invece hai bisogno di scaricare la tensione meglio il rosso. L’azzurro è perfetto per calmarti.

Concediti poi qualche minuto al giorno per ascoltare musica a 432 Hertz, che armonizza il corpo e la mente, favorisce rilassamento e buonumore. Anche pochi brani di Mozart, Pink Floyd o Verdi possono trasformare l’ambiente e stimolare la positività, permettendoti di affrontare la giornata con leggerezza, energia e motivazione.

Impacco nutriente per capelli

I capelli, in inverno, hanno bisogno di nutrimento e idratazione extra. Una-due volta alla settimana prima della doccia, applica qualche goccia di olio di jojoba o di argan su tutta la lunghezza e le punte. Lascia agire almeno cinque minuti e poi procedi con shampoo e balsamo.

Se sono molto secchi, puoi applicare qualche goccia di olio anche prima dell’ultimo risciacquo: li renderà morbidi, lucenti e meno elettrici, pronti ad affrontare freddo, cuffie e aria secca senza perdere vitalità.

