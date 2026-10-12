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123RF Donna che ha voglia di dolce

Uno studio rivaluta il ruolo degli zuccheri nell'evoluzione umana e collega la voglia di dolce a un bisogno energetico antico.

Frutta matura e miele avrebbero fornito una quota rilevante di energia al cervello in crescita, che aveva bisogno di quantitativi crescenti di glucosio.

Il desiderio di dolce va letto anche alla luce di fattori come meccanismi cerebrali della ricompensa, abitudini alimentari ed esperienze individuali.

Quel pezzetto di cioccolato dopo cena, la voglia di biscotti a metà pomeriggio, il dessert anche quando sei già sazia. Perché abbiamo voglia di dolci e non riusciamo a resistere? Un nuovo studio ricostruisce il ruolo degli zuccheri nell’evoluzione umana e suggerisce quanto queste fonti di energia siano state importanti per i nostri antenati.

Cosa ha studiato

Per molto tempo, gli alimenti di origine animale sono stati considerati tra i protagonisti dell’evoluzione umana. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Science invita a riconsiderare questa prospettiva, mettendo in luce anche il contributo degli alimenti vegetali al fabbisogno energetico dei nostri antenati.

I ricercatori hanno ricostruito la disponibilità dei macronutrienti nell’arco di circa quattro milioni di anni. L’obiettivo era capire quanto gli zuccheri naturalmente presenti nei vegetali potessero contribuire al fabbisogno di glucosio, fonte di energia.

I risultati suggeriscono che anche queste fonti di energia hanno avuto un ruolo importante nella nostra storia evolutiva, contribuendo in misura significativa all’alimentazione degli ominidi. La nostra attrazione per il gusto dolce, dunque, potrebbe avere radici molto più antiche delle nostre abitudini alimentari.

I risultati ed evidenze

Il gruppo di ricerca ha utilizzato dei modelli per stimare il fabbisogno energetico dei nostri antenati in relazione ai cambiamenti delle dimensioni del corpo e del cervello nel corso di circa quattro milioni di anni. Ha quindi valutato il contributo degli zuccheri e, nelle fasi successive dell’evoluzione, quello degli amidi, diventati più digeribili grazie alla lavorazione e alla cottura degli alimenti.

Secondo le stime, gli zuccheri potrebbero aver fornito oltre il 25% dell’energia alimentare durante una parte significativa dell’evoluzione umana. In particolare, gli ominidi avrebbero ricavato una quota importante del “carburante” necessario alla loro sopravvivenza da frutta matura e miele.

A spiegare l’importanza di questi alimenti è soprattutto il fabbisogno energetico del cervello, che utilizza il glucosio come principale fonte di energia in condizioni fisiologiche normali. Con l’aumento delle dimensioni cerebrali nel corso dell’evoluzione, assicurarsi un apporto energetico adeguato è diventato sempre più rilevante.

Un altro passaggio importante è stato lo sviluppo della capacità di cuocere gli alimenti. Il calore, infatti, rende più digeribili gli amidi presenti in tuberi e altri vegetali, favorendo la disponibilità dell’energia che contengono. L’evoluzione dell’alimentazione umana, dunque, non sarebbe stata legata soltanto al consumo di carne e proteine animali, ma anche alla capacità di sfruttare le risorse vegetali.

Che cosa ci dice tutto questo sulla nostra voglia di dolce? Ovviamente non che il desiderio di cioccolato o biscotti sia scritto direttamente nei nostri geni, né che lo studio abbia individuato le cause delle nostre preferenze alimentari attuali. Tuttavia, questi risultati offrono una prospettiva interessante anche sulla nostra predilezione per il gusto dolce.

Cosa significa per te

La ricerca ci ricorda che gli zuccheri hanno rappresentato una risorsa energetica importante nella storia alimentare dei nostri antenati, in un ambiente in cui trovare fonti di energia poteva fare la differenza per la sopravvivenza. Se a metà giornata o dopo cena senti il desiderio di mangiare qualcosa di dolce, dunque, non significa necessariamente che ti manchi la forza di volontà. Il nostro rapporto con il cibo è complesso e si intreccia con meccanismi biologici, sensazioni di piacere e abitudini consolidate.

Questo, naturalmente, non significa che puoi consumare dolci senza limiti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di mantenere gli zuccheri liberi al di sotto del 10% dell’apporto energetico giornaliero. Meglio ancora sarebbe scendere sotto il 5% così da ottenere ulteriori benefici per la salute.

È importante anche distinguere tra le diverse fonti di zuccheri. Quelli naturalmente presenti nella frutta intera, per esempio, sono accompagnati da fibre, acqua e altri nutrienti. Molto diverso il caso degli zuccheri liberi aggiunti a biscotti, merendine e bevande zuccherate. A fare la differenza sono anche la composizione complessiva degli alimenti che porti in tavola e il modo in cui si inseriscono nella tua dieta.

Per gestire la voglia di dolce, è utile partire da un’alimentazione varia ed equilibrata, senza ricorrere a restrizioni eccessive. Vietarsi categoricamente un alimento, infatti, può rendere il rapporto con il cibo più rigido e fonte di tensione. Imparare a distinguere la fame fisica dal desiderio di gratificazione e dalla fame emotiva può aiutarti a comprendere meglio le tue esigenze, senza trasformare ogni concessione in un motivo di colpa.

Conoscere il ruolo che gli zuccheri potrebbero aver avuto nella nostra evoluzione non significa giustificare ogni desiderio alimentare, ma guardarlo con maggiore consapevolezza. Mangiare non è soltanto una questione di nutrienti: è anche un’esperienza che coinvolge il cervello, le emozioni e il piacere.

Fonte bibliografica

Brand-Miller J, Hardy K, Raubenheimer D, Copeland L. A central role for dietary sugars in human evolution. Science. 2026;393(6811):574-581. DOI: 10.1126/science.aed8437