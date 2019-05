Lampone, le proprietà inaspettate contro infiammazioni e chili di troppo

editato in: da

I 9 frutti a basso indice glicemico

Delizioso e sano: il lampone è un valido aiuto per chi è a dieta, utile per ridurre le infiammazioni ed eliminare i chili di troppo.

Il lampone è ricco di fibre, che migliorano il senso di sazietà, inoltre ha un basso indice glicemico. Ciò significa che gli zuccheri che assumiamo, grazie a questo frutto, non vengono assorbiti dall’organismo, trasformandosi in cuscinetti adiposi. All’interno della sua polpa succosa si trovano tantissimi sali minerali, fra cui calcio, magnesio e potassio, che aiutano a depurare il nostro corpo dalle scorie e riattivare il metabolismo.

Questa piccola delizia super naturale è ottima per ridurre i gonfiori, contrastare la cellulite e depurare, smaltendo i liquidi in eccesso. Non solo: nel lampone è presente uno speciale chetone che migliora la produzione dell’adiponectina, un ormone che agisce direttamente sull’organismo, aiutandoci a bruciare i grassi e favorendo il calo dell’appetito.

In conclusione dunque il lampone è un ottimo alleato per chi è a dieta. Come assumerlo? Questo frutto gustosissimo si può consumare fresco, ma anche in altre forme. In erboristeria infatti si possono acquistare le foglie secche per preparare decotti e infusi. Ricco di proprietà anche il macerato glicerinato, che viene realizzato a partire dalle gemme.

L’infuso di foglie di lamponi è utile per ridurre le infiammazioni, contrastando i dolori mestruali e migliorando i disturbi intestinali. Ha inoltre un potere diuretico e sgonfiante. Per prepararlo mescolate un cucchiaio di preparato nell’acqua bollente. Lasciate per 10 minuti in infusione, poi filtrate e assumete la bevanda ancora calda.

Il decotto si può utilizzare per fare dei gargarismi e lenire le gengive infiammate. Fate bollire due cucchiai di foglie essiccate di lampone nell’acqua poi filtrate e fate raffreddare, usando mattina e sera. Infine può rivelarsi ottimo il macerato glicerinato, un rimedio omeopatico molto utile per curare varie problematiche ormonali legate alla menopausa e al ciclo. Assumetene 40 gocce prima dei pasti o al mattino.