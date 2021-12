Geloni a mani e piedi: i rimedi naturali per trattarli

Cosa sono

I geloni a mani e piedi sono una manifestazione cutanea molto fastidiosa e dolorosa che compaiono di norma nella stagione invernale e fino alla primavera. Si tratta di una reazione della pelle che si verifica a causa di un danno ai piccoli vasi sanguigni in seguito a sbalzi termici repentini. In particolare, i geloni possono comparire quando ci si espone a temperature molto rigide e successivamente a fonti di riscaldamento. Lo sbalzo termico provoca vasocostrizione e vasodilatazione in modo brusco, fenomeno alla base della comparsa dei geloni, noti anche come eritema pernio. I geloni non colpiscono tutti, ma compaiono più di frequente nelle persone predisposte, nei fumatori e nelle donne. Pur trattandosi di una manifestazione benigna e dovuta nella maggioranza dei casi all’esposizione al freddo e al caldo, i geloni possono anche avere altre cause e presentarsi, ad esempio, come sintomo di un disturbo della circolazione sanguigna, di una patologia del tessuto connettivo o come effetto collaterale di terapie farmacologiche in atto, dunque è sempre meglio indagare con il proprio medico rispetto alle cause della comparsa dei geloni per poter trattare il problema in modo adeguato.

A prescindere dalla causa, i sintomi dei geloni sono i medesimi: inizialmente la pelle inizia a prudere e ad arrossarsi e, successivamente, appare gonfiore localizzato sulle nocche e lungo le falangi delle dita di mani e piedi. Va detto che i geloni possono interessare altre zone del corpo, non solo mani e piedi, e comparire in generale sulle estremità del corpo esposte al freddo, come le orecchie e il naso. Il prurito provocato dai geloni non è costante ma tende ad aumentare quando la zona colpita si riscalda; grattarsi non apporta alcun sollievo, anzi, è causa di dolore e tende ad infiammare ulteriormente la zona. Se i geloni non vengono trattati, con il passare del tempo il gonfiore aumenta, la pelle diventa lucida e sottile e si screpola. Si formano così delle lesioni che possono infettarsi e ritardare la guarigione dei geloni. Se opportunamente trattati, invece, i geloni tendono a regredire nell’arco di un paio di settimane.

Rimedi naturali

Vediamo alcuni rimedi naturali che possono aiutare a prevenire i geloni e ad alleviare il dolore, il prurito, l’arrossamento e il gonfiore che accompagnano queste manifestazioni cutanee molto fastidiose.

Elicriso

L’elicriso è una piccola pianta spontanea comune nelle zone costiere, ben riconoscibile grazie all’intenso profumo delle foglie argentate che ricorda quella della liquirizia. Foglie e fiori di elicriso hanno azione antinfiammatoria, antiossidante ed eudermica e rappresentano un rimedio naturale utile in caso di geloni. Per alleviare i sintomi dei geloni si può preparare un olio medicamentoso con 30 millilitri di oleolito di calendula, 10 gocce di olio essenziale di elicriso, 5 gocce di olio essenziale di ginepro e 5 gocce di olio essenziale di camomilla. L’olio contro i geloni può essere massaggiato più volte al giorno su mani e piedi per prevenire i geloni durante la stagione fredda o sui geloni già presenti per alleviarne i sintomi.

Pungitopo

Il pungitopo, pianta conosciuta anche come rusco, ha un’azione mirata sui vasi sanguigni grazie alle sue proprietà vasoprotettive e antinfiammatorie. Assunto per via orale o utilizzato per applicazioni topiche, il pungitopo può aiutare a migliorare il tono dei vasi sanguigni, prevenendo la formazione dei geloni. A tale scopo il rusco o pungitopo viene spesso associato a preparazioni contenenti centella, pianta dall’azione simile.

Alliaria

L’alliaria è una pianta erbacea spontanea commestibile della famiglia delle Brassicaceae. Le foglie di alliaria contengono sostanze amare, olio essenziale, glucosidi; se stropicciate o spezzettate, emanano un odore simile all’aglio ma decisamente meno intenso. L’alliaria è usata tradizionalmente per trattare i geloni a mani e piedi. Per sfruttare i benefici di questa pianta è sufficiente pestare le foglie con un mortaio per poi utilizzarle per impacchi delle zone colpite dai geloni. In alternativa, si può ottenere il succo della pianta grazie a una centrifuga o a un estrattore e applicare sui geloni di mani e piedi una garza imbevuta nel succo fresco. Le applicazioni possono essere ripetute più volte nel corso della giornata per alleviare i sintomi dei geloni.

Calendula

I fiori di calendula hanno proprietà lenitive, cicatrizzanti e antibatteriche e sono un rimedio davvero molto valido per tutte le affezioni cutanee. Per quanto riguarda i geloni, pomate e oli di calendula possono aiutare ad alleviare il prurito, il dolore, l’arrossamento della pelle e anche a prevenire infezioni che potrebbero verificarsi in caso di lesioni cutanee. Inoltre, la pelle danneggiata è in grado di guarire più velocemente grazie all’azione dei costituenti attivi presenti nella calendula.

Balsamo del Perù e balsamo del Tolù

Balsamo del Perù e balsamo del Tolù, ottenuti da due diverse varietà del Myroxylon balsamum, hanno proprietà antisettiche, analgesiche e cicatrizzanti. Utilizzati esternamente per applicazioni localizzate sui geloni, possono aiutare a ridurre il dolore, a rimarginare più velocemente eventuali lacerazioni della pelle e a prevenire infezioni a livello delle lesioni cutanee.