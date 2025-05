Fonte: DiLei Le fragole con la panna sono uno spuntino sano?

Avrai sentito parlare delle famose mandorle a spuntino per ingannare la fame. E cosa vogliamo dire di quel frutto a merenda che, puntualmente, dopo averlo mangiato, ti fa aprire una voragine da poterne ingurgitare altri dieci?

Ma è meglio fare più spuntini o pochi pasti, e magari seguire un digiuno intermittente?

Mi viene da risponderti: CHE LOTTA con tutte queste teorie!

Il fatto è questo: poi, nella pratica, nessuno riesce a capire e a scegliere mai lo spuntino più adatto alle proprie necessità. Attenzione, quando ti parlo di necessità ed esigenze, non parlo solamente di quelle legate al nutrimento, ma anche di quelle legate al desiderio e al poter scegliere qualcosa che ricarichi anche la capoccia.

Le fragole con la panna, per esempio, in questo periodo dell’anno possono rappresentare il perfetto connubio per uno spuntino top.

Nel terzo appuntamento di Mangia Senza Stress, il format pensato per imparare a rapportarci con il cibo nel modo migliore per il nostro benessere fisico e psicologico, parleremo proprio dello spuntino perfetto per questo periodo: fragole con la panna.

Fragole, un alimento mille proprietà

Siamo abituati a pensare, magari, a quelle belle coppe in cui le fragole vengono fatte macerare con limone e tanto zucchero, e sommerse dalla panna, che arrivano sulle nostre tavole alla fine del pasto.

Ecco, magari inserite in questo modo si può fare quando capita, nei momenti conviviali. Ma nella vita di tutti i giorni, invece, si può ottenere qualcosa di soddisfacente, saziante, ipocalorico e gratificante.

Tra le altre cose, visto che siamo sempre alla ricerca di integrazioni per arrivare a raggiungere quello stato di benessere che deriva dal giusto apporto di vitamine e sali minerali, ti basterà mangiare una porzione di fragole — circa 10 fragolone al giorno — per soddisfare la tua dose di vitamina C.

Altro che acqua e limone al mattino (questa bufala ormai abbiamo capito che serve solo a far ingiallire i denti): le fragole contengono molta più vitamina C del limone.

E siccome sono molto ricche di vitamina C, l’ideale sarebbe abbinarle ai pasti con alimenti che contengono ferro non-eme (presente principalmente negli alimenti vegetali), in quanto questa vitamina è in grado di convertire questa forma di ferro in ferro eme, più facilmente assimilabile dall’intestino (quindi soprattutto per chi segue una dieta veg).

Le fragole hanno innumerevoli proprietà e benefici, fra cui:

Sono composte per più del 90% da acqua , perfette quindi per idratarci anche attraverso gli alimenti nella stagione calda.

Contengono un buon quantitativo di fibra per aiutare l’intestino, abbassare il colesterolo e la glicemia.

I grassi sono praticamente inesistenti.

Ti fanno assumere solo 30 kcal ogni 100 g .

Per questo motivo, non devi continuare ad avvelenare la tua esistenza con ricette improbabili a base di yogurt greco, albume, banana, cioccolato fondente e avena.

Come abbinare le fragole con la panna per uno spuntino bilanciato

Se uniamo a 200 g di fragole 20 g di panna montata, sole 120 kcal ti terranno sazia a lungo, senza snaturare i veri e buoni sapori della primavera.

Sei intollerante al lattosio? Usa la panna senza lattosio.

Sei vegano? Usa la panna vegetale.

Ottimo anche da consumare come pre-workout, un’oretta prima dell’allenamento, per avere energia e fare anche una ricarica di magnesio e potassio.

Ricordati solamente che, se vuoi conservarle, puoi tenerle in frigo, ma lavale solo prima di mangiarle.

Come potrai aver capito: “LE FRAGOLE CON LA PANNA CE LE DOVEMO MAGNÀ”

Perché mangiando in modo semplice si può ottenere tutto. E soprattutto, mangiando in modo consapevole e senza stress, si può essere felici, liberi dalle “paranoie da bilancia”.