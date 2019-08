I cibi con poco ferro

Troppo ferro nel sangue può essere dannoso per la salute, mettendo a rischio la funzionalità di alcuni organi molto importanti, come la milza e il fegato, e causando danni alla tiroide e al sistema cardiocircolatorio. Per risolvere questo problema è importante puntare su una dieta a base di alimenti con poco ferro. Quali sono? Ecco 7 cibi che poveri di ferro per un regime alimentare contro la sideremia alta.