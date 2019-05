Tiroide sana: i nove cibi più ricchi di iodio

La tiroide ha un ruolo fisiologico molto importante nel nostro organismo, è responsabile della produzione di enzimi detti appunto tiroidei, che influenzanoe la sintesi proteica. Si occupa nello specifico di immagazzinare tutti gli ormoni necessari per il corretto funzionamento dei diversi organi del nostro corpo, che una volta sintetizzati e rilasciati all'interno del circolo sanguigno, attivano i processi metabolici e di crescita. Non esiste una vera e propria dieta per regolareed evitare l'insorgere di patologie, ma bisogna assumere farmaci specifici ed eventualmente privilegiare di selenio . Vediamo quali sono quelli particolarmente indicati.