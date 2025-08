Benedetta Rossi operata, il messaggio dall’ospedale e l’invito ai follower: “Fate i controlli”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Benedetta Rossi

C’è una foto che ha colpito il cuore dei suoi oltre cinque milioni di follower, ed è diversa da tutte quelle che Benedetta Rossi ha pubblicato finora. Niente farina sulle mani, nessun impasto da raccontare, nessuna cucina casalinga sullo sfondo. Solo lei, stesa su un letto d’ospedale, con un cerotto evidente sul collo e quello sguardo tenero e rassicurante che non ha mai perso, nemmeno nei momenti più difficili. La food blogger più amata d’Italia ha scelto come sempre di essere sincera e trasparente: sì, ha affrontato un intervento delicato, e sì, ora sta meglio. Ma soprattutto: ha voluto condividere l’esperienza per lanciare un messaggio importante. Uno di quelli che contano.

Benedetta Rossi operata: “Un brutto nodulo alla tiroide”

“Vi racconto sempre tutto, anche se questa volta lo faccio con un po’ di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare”: con queste parole Benedetta ha aperto il lungo post pubblicato su Instagram, spiegando che lunedì scorso ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo alla tiroide.

Un’operazione delicata, come ha raccontato lei stessa, che ha coinvolto in parte anche le corde vocali. “Facevo fatica a parlare – ha scritto – ma adesso la voce sta tornando”. Lo scatto scelto per accompagnare il racconto è dolce e potente insieme. Nessun filtro, nessuna costruzione. Solo una donna che si mostra per quella che è, con sincerità e coraggio, anche nei momenti più fragili.

Ad accoglierla a casa dopo l’operazione, come sempre, il marito Marco Gentili – una presenza discreta ma fondamentale nella sua vita e nel suo percorso professionale. Benedetta vive ad Altidona, in provincia di Fermo, e ha voluto ringraziare con affetto tutto il personale medico e ospedaliero che l’ha seguita: “Per il loro straordinario lavoro e per la loro grande professionalità e umanità”.

Un cerotto al collo e un messaggio che arriva dritto al cuore

C’è una cosa che Benedetta Rossi non perde mai: la voglia di raccontarsi con delicatezza. Anche ora che deve tenere quel cerotto “per un po’”, anche se è “un po’ acciaccata”, come scrive ironicamente nel post, resta fedele al suo stile schietto, semplice, vicino. Ma stavolta c’è qualcosa in più. Perché la sua voce – un tempo debole a causa dell’intervento – ora torna a farsi sentire forte e chiara per chi la segue ogni giorno.

“Riposare e recuperare le energie”, dice, è l’unico imperativo. Ma accanto a questo, un consiglio che sa di premura e consapevolezza: “Cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo”.

Il messaggio è arrivato chiaro, dritto e potente. Lo dimostrano le reazioni immediate: in meno di venti minuti, oltre 56mila persone le hanno scritto. E tra i tanti commenti di affetto, ci sono anche quelli di colleghi e amici come Antonella Clerici e Damiano Carrara. Una rete di affetto sincero che Benedetta ha costruito con anni di presenza autentica, mai sopra le righe, sempre con i piedi per terra.

Non è la prima volta che Benedetta Rossi affronta un problema di salute. Già nel 2022 aveva subito un’operazione delicata alla schiena, raccontata con la stessa trasparenza. Anche in quel caso, il percorso è stato lungo e faticoso, ma lei non ha mai perso il sorriso. Ospite a Verissimo, aveva detto: “Quando stai così, in un letto d’ospedale, immobile, e dipendi al cento per cento dagli altri, capisci tanto su quanto si è fortunati. Rivaluti tante cose che magari si danno per scontate”.