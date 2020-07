Feijoa per fare il pieno di antiossidanti e combattere la costipazione

editato in: da

La feijoa è il frutto di un albero originario del Brasile. Caratterizzato da benefici speciali, è stato introdotto in Europa nel XIX secolo. Con un gusto che a molti ricorda un mix tra il sapore della guava e quello dell’ananas, si contraddistingue per la presenza di una polpa interna di colore bianco.

Per quanto riguarda i benefici, tra i principali è possibile citare senza dubbio l’importante contenuto di antiossidanti, in particolare di vitamina C. In virtù di questa peculiarità, il frutto di cui stiamo parlando può essere considerato un ottimo alleato della lotta contro i radicali liberi. Da non dimenticare è poi il fatto che la vitamina C è una preziosa alleata del sistema immunitario, cruciale quando si tratta di prevenire affezioni stagionali come influenza e raffreddore.

Contraddistinta dalla presenza di potassio, il cui apporto riveste un ruolo fondamentale quando si parla di regolarità pressoria e della conseguente protezione della salute del cuore, la feijoa ha proprietà che sono da tempo al centro dell’attenzione scientifica. Interessante, tra i vari lavori di ricerca che sono stati effettuati nel corso degli anni, è uno studio pubblicato nel 2017 e condotto da un’equipe attiva presso l’Universidade do Estado de Santa Catarina di Lages (Brasile).

Gli esperti in questione si sono soffermati sul contenuto fenolico della feijoa e sulla sua attività antiossidante, scoprendo che la maggior quantità di composti utili nella lotta contro i radicali liberi si trova nella buccia del frutto.

Proseguendo con l’elenco dei motivi per cui fa bene alla salute, è opportuno fare un cenno alla sua capacità di prevenire la costipazione. In questo frangente, bisogna dire grazie alle fibre, la cui assunzione è cruciale per l’efficienza intestinale e per il benessere della flora batterica di questa parte del corpo.

Quando si parla delle proprietà della feijoa, è importante citare pure il contenuto di folati, caratteristica che rende l’assunzione di questo frutto vantaggiosa sia in gravidanza, sia quando si cerca una gestazione. Concludiamo rammentando la presenza di vitamine del gruppo B, utili per il buon funzionamento del metabolismo e facendo presente che, prima di iniziare ad assumere il frutto, è il caso di chiedere consiglio al proprio medico curante.