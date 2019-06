Dimagrire camminando: programma settimanale

editato in: da

Per dimagrire camminando è necessario avere un piano settimanale da seguire con impegno. Oramai sono molti gli studi scientifici che attestano i benefici della camminata: una bella notizia, quindi, per chi odia spendere in palestra tempo e soldi.

I ricercatori della London School of Economics hanno difatti dimostrato come chi cammina per 30 minuti al giorno a passo svelto riesca ad ottenere un girovita più contenuto ed un indice di massa grassa corporea più basso rispetto a chi frequenta abitualmente le palestre.

Un’altra ricerca pubblicata su Biology Letters ha invece attestato che modificando la frequenza e il ritmo del passo si bruciano fino al 20% di calorie in più, rispetto a chi mantiene livelli sempre costanti. Questo significa che con il tempo si riesce a perdere peso.

Inoltre camminare migliora l’umore e quindi fa bene anche alla psiche. Ma come deve essere organizzato un programma settimanale per aiutare a dimagrire camminando? Il sito Prevention ha preparato una vera e propria tabella di marcia.

Per avere idea dello sforzo richiesto, potete creare una scala personale da 1 a 10, dove 10 rappresenterà il massimo che riuscite a sostenere. Si comincia il primo giorno della settimana con una camminata leggera di 20-30 minuti, poco al di sopra della zona di comfort.

Martedì è previsto un alternarsi di 30 secondi di camminata veloce e 30 secondi di camminata moderata, sempre per 20-30 minuti. Il mercoledì , invece, 3 minuti di camminata si alternano a 30 secondi di esercizi di tonificazione: squat, affondi, piegamenti sulle braccia, da ripetere per almeno 20-30 minuti.

Il giovedì si allenano gli arti superiori: dopo 3 minuti di camminata stendete un elastico con le braccia all’altezza delle spalle (in alternativa potete usare due bottigliette d’acqua). Questi esercizi vanno ripetuti 10-15 volte.

Il venerdì è un giorno di riepilogo: in 30 minuti fate 2 minuti di camminata veloce, pausa di 2 minuti, 30 secondi di esercizi di tonificazione, 2 minuti di camminata, 30 secondi di elastici e 2 minuti di camminata.

Sabato è prevista una passeggiata a ritmo sostenuto. Infine la domenica potete scegliere tra camminata leggera o a passo sostenuto, per concludere la tabella e iniziare a dimagrire camminando.