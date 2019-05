Dieta mediterranea, la piramide alimentare contro kg di troppo e diabete

editato in: da

I 20 cibi a calorie zero

Per essere felici dentro e fuori bisogna seguire uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione, un buon sonno e il giusto movimento fisico.

Raggiungere la “versione migliori di noi stesse” è un obiettivo che dovremmo porci tutti i giorni proprio perché stare bene fisicamente riflette anche sulla nostra psiche facendoci sentire subito più serene e sicure di noi.

In Italia abbiamo la fortuna di disporre di una grande quantità di alimenti sani e bilanciati perfetti da inserire nella nostra dieta di tutti i giorni: è proprio da qui, infatti, che è nata la dieta mediterranea oggi famosa in tutto il mondo.

La dieta mediterranea è un vero e proprio stile di vita che possiamo facilmente sintetizzare grazie alla piramide alimentare che mostra le quantità e gli alimenti consigliati per raggiungere la perfetta forma fisica e eliminare i chili di troppo.

La piramide, infatti, mostra alla base del triangolo gli alimenti da consumare tutti i giorni e in grande quantità mentre sulla punta, invece, quelli da mangiare solo raramente.

Gli alimenti da consumare ogni giorno sono i cereali e derivati, la frutta e la verdura di stagione. A seguire, non deve mai mancare una buona dose di legumi e di pesce limitando gli alimenti che contengono grassi saturi, colesterolo e proteine animali (formaggi, carne, uova).

Il vero segreto sta nel bilanciamento dei vari alimenti: in questo modo si ottiene una buona variazione tra gli alimenti ricchi di fibre, le sostanze antiossidanti, le vitamine e i grassi insaturi.

Per quanto riguarda i condimenti è bene prediligere l’olio extravergine di oliva e la bevanda extra-acqua può essere, una tantum, un buon bicchiere di vino rosso, ricco di antiossidanti.

Tra gli alimenti “vietati“, da ridurre drasticamente e situati alla cima della piramide abbiamo: zuccheri, burro, caffè e carni rosse.

La dieta mediterranea è facile da seguire soprattutto perché abbiamo la fortuna di disporre di tutti questi alimenti nelle loro versioni più sane e possiamo acquistarle, per la maggior parte dei casi, direttamente dal loro produttore a km0. Frutta, verdura, carni e pesci infatti sono facilmente reperibili in mercati biologici o in negozi specializzati in tutta Italia.

Questo regime alimentare ci garantisce un apporto calorico idoneo al mantenimento di un peso normale stimolando il nostro metabolismo. Scegliere la dieta mediterranea significa garantirci il giusto apporto di proteine e grassi (più di origine vegetale che animale), di acqua, fibre, vitamine, sali minerali e di varie sostanze antiossidanti. Insomma, una vera e propria scelta di benessere per noi e il nostro organismo.

Questo tipo di alimentazione, inoltre, è la scelta migliore per prevenire molte malattie: ci protegge dai tumori, dalle malattie cardiovascolari e neurodegenerative, aleggerisce il nostro fegato e ci aiuta ad eliminare le tossine.

Questo stile alimentare è confermato da migliaia di studi scientifici e di ricerche ma prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta è sempre bene rivolgersi ad uno specialista o al proprio medico curante per valutarne gli eventuali rischi.