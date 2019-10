Dieta della Terra: i cibi che fanno dimagrire e allungano la vita

editato in: da

Mangiare facendo attenzione all’impatto ambientale delle proprie scelte oltre che alla salute e alla forma fisica è possibile? Certamente! La dieta della Terra è infatti una realtà e permette di conciliare i due aspetti appena rammentati. A ricordarlo ci ha pensato un recente studio condotto da equipe scientifiche attive presso gli atenei di Oxford e del Minnesota.

Il lavoro in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica PNAS, ha sottolineato anche l’esistenza di alcune eccezioni. Tra queste è possibile citare il pesce, il cui consumo non è il massimo per la sostenibilità ambientale.

Per contro, fa molto bene alla salute. Non dimentichiamo infatti che, quando parliamo di questo alimento, inquadriamo una delle più importanti fonti di grassi omega 3, antiossidanti naturali tra i più efficaci (questo vale soprattutto quando si ha a che fare con pesci come il salmone e le sardine).

Per il resto, analizzando i risultati dello studio è possibile notare che, nella maggior parte dei casi, esiste una corrispondenza tra impatto ambientale basso e benefici per la salute. Tra gli alimenti che soddisfano entrambi i criteri troviamo i cereali integrali, alleati portentosi della forma fisica grazie alla presenza di fibre. Come ben si sa, la loro assunzione aiuta a ottimizzare i livelli di sazietà, ma anche a rallentare l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e a prevenire i picchi glicemici.

Proseguendo con l’elenco dei cibi che fanno bene sia alla natura sia alla nostra salute troviamo l’olio extra vergine di oliva, altra ottima fonte di grassi omega 3, ma anche la frutta e la verdura, i legumi, la frutta secca. Interessante da citare è l’eccezione delle bevande zuccherate, contraddistinte da un basso impatto ambientale ma, proprio per via del contenuto non basso di zuccheri, poco utili alla forma fisica e alla salute.

Per quanto riguarda invece gli alimenti il cui consumo ha un impatto negativo sull’ambiente, la dieta della Terra ci ricorda che sono quasi tutti dannosi per la salute. Esemplare è il caso della carne rossa, ricca di grassi saturi – il cui eccesso è pericoloso per il cuore e in grado di aumentare il rischio di malattie cronico-degenerative – e prodotta con processi che poco hanno di sostenibile. Prima di concretizzare le scelte consigliate da questa dieta è opportuno consultare il proprio medico curante.