Come liberare il naso chiuso con i rimedi naturali

Sintomi

Parliamo di congestione nasale, il cosiddetto naso chiuso che generalmente si accompagna a raffreddore, starnuti, ipersecrezione di muco, mal di testa, catarro, fino ad arrivare a mal di gola, tosse, i tipici disturbi che si manifestano con la stagione fredda.

In questo periodo sembra ancora più drammatico annoverare un’influenza poiché siamo circondati dalla paura di virus ben più seri che possono compromettere la nostra salute, quindi mai come ora la prevenzione sta diventando la parola chiave che ha modificato molto le nostre abitudini.

Naso chiuso e congestione delle prime vie respiratorie sono condizioni ben diverse dall’influenza, non si presenta un’infezione virale, non si manifesta innalzamento della temperatura corporea, dolori muscolari e ossei, quindi stiamo tranquilli e vediamo come possiamo intervenire con rimedi naturali per migliorare la respirazione e ridurre gli eccessi di muco. Infusi mucolitici, olii essenziali, unguenti balsamici sono i migliori amici del naso chiuso.

Infusi mucolitici

Bere un infuso caldo già ben predispone a fare una profonda inspirazione per far penetrare gli effluvi benefici sia verso i bronchi sia verso il nostro ipotalamo, grande archivio di ricordi percettivi! Cosa possiamo utilizzare per la preparazione di una bevanda che liberi il naso chiuso, che sciolga l’eccesso di muco e che nel caso riesca a sedare la tosse? Vediamo alcuni ingredienti attivi:

: già il nome il cui significato dal latino indica “mollire”, ammorbidire, ne connota le funzioni emollienti. È una pianta ricca di mucillagini e flavonoidi che la rendono un rimedio antinfiammatorio delle mucose, antitussiva. Le mucillagini in particolare possiedono la particolarità di adsorbire i secreti del tessuto infiammato e rilasciare acqua per rinfrescare. Angelica : si utilizza la radice, è ricca di furocumarine, cumarine e lattoni. Si comporta come decongestionante delle mucose nasali, antinfiammatoria, diaforetica, antistaminica, antibatterica, antivirale, leggermente sedativa. È indicata per le malattie da raffreddamento, sinusite, influenza, mal di testa. Trattandosi di una radice dobbiamo utilizzarla in decozione, quindi deve essere fatta bollire per 10 minuti e poi lasciata in infusione per altrettanto tempo, e poi filtrata.

Olii essenziali

Decongestionare il naso chiuso e tornare a respirare liberamente è l’obiettivo primario e gli olii essenziali possono aiutarci ad ottenere un risultato immediato. Quali scegliere?