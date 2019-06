Trattamenti estetici per l’estate: quali sono i migliori per viso e corpo?

editato in: da

Appena il tempo si fa bello e le giornate calde si fanno sentire, scatta la corsa alla cura di sé: chi si iscrive in palestra o trova la motivazione di allenarsi, chi cerca di sbarazzarsi dei peli superflui o richiede trattamenti mirati per ridurre la cellulite e perdere qualche centimetro.

Sono tanti, tra massaggi, macchinari, fanghi ed impacchi, sia al viso che al corpo anche per favorire l’abbronzatura, quelli da effettuare in salone dalle mani di professionisti. Ecco i più indicati per il periodo estivo, per sentirci più belle e radiose!

I massaggi drenanti per il corpo

Sono trai trattamenti più richiesti dai saloni professionali, perché in vista dell’estate cerchiamo tutti di rimetterci in forma meglio che possiamo. Ne esistono di vario tipo, ma i più gettonati sono sicuramente la pressoterapia e la radiofrequenza, che fin dalle prime sedute regalano risultati effettivi e soprattutto non hanno controindicazioni per quanto riguarda l’esposizione solare.



Le professioniste di Seta Beauty ci spiegano brevemente la differenza trai due trattamenti, da effettuare in base a problematiche diverse. Sono entrambi non invasivi, ma la pressoterapia è indicata in questo periodo perché aiuta molto a sgonfiare le gambe. Infatti, è un trattamento drenante effettuato grazie ad un macchinario provvisto di gambali e bracciali che simulano il massaggio linfodrenante classico eseguito manualmente, gonfiandosi e sgonfiandosi ritmicamente. Serve a riattivare la circolazione linfatica e conseguentemente migliorare la circolazione generale, l’ossigenazione dei tessuti e ridurre gli accumuli di liquidi con effetti benefici anche per la cellulite. È un trattamento veloce, dura circa una mezz’ora e fin da subito si sentono le gambe molto più leggere e sgonfie.

La radiofrequenza, invece, sfrutta il calore ed una manopola, grazie alla quale le onde elettromagnetiche stimolano i tessuti e la formazione di collagene. La pelle risulta essere più tesa e compatta ed è quindi utile laddove siano presenti accumuli e cellulite. Favorisce l’afflusso sanguigno e migliora la circolazione ed è un trattamento che si può eseguire anche sul viso.

Trattamenti professionali direttamente a casa? Da oggi è possibile!

Durante il lancio di Seta Beauty Home, con una bellissima Anna Falchi come ospite d’eccezione, abbiamo scoperto come da oggi sia possibile provare trattamenti estetici direttamente a casa, per chi è di Roma ma in futuro anche in tutta Italia. Quante volte a causa di un invito a sorpresa al mare abbiamo dovuto rinunciare perché le estetiste del quartiere erano state prese d’assalto? Ecco che il trattamento scelto adesso si prenota online e si fa direttamente e comodamente a casa. Si sceglie l’orario e la tipologia di servizio di cui si ha bisogno, e un’esperta del gruppo Seta Beauty arriva a casa con tutto l’essenziale per il momento di relax e coccola, senza perdere tempo prezioso tra spostamenti e chiamate per trovare un appuntamento. Cerette, massaggi linfodrenanti, massaggi di varia durata, e talassoterapia per i trattamenti corpo, non mancano anche manicure, pedicure, semipermanente, gel ed ancora pulizia del viso, trattamenti effetto Botox, antietà e laminazione ciglia.

Fonte: Seta Beauty Home

Trattamenti viso: ossigenoterapia e ancora lei, la radiofrequenza

Trattamenti estetici non sono solo per il corpo ma anzi, ne esistono molti per il viso in grado di aiutare pelli giovani e mature a ritrovare la loro freschezza. Tra quelli antiacne ed antietà, i più gettonati per l’estate sono l’ossigenoterapia e la radiofrequenza.

La radiofrequenza, detta anche lifting senza bisturi, è utile non solo per trattare il corpo ma ha grandi benefici anche sulla pelle del viso. Stimolando il collagene, l’elastina e favorendo l’afflusso sanguigno è riduce il rilassamento cutaneo, rughe e linee di espressione. Fin dalle prime sedute è già possibile notare i primi risultati visibili ed inoltre è un trattamento efficace anche per ridurre macchie cutanee e segni dell’acne.

L’ossigenoterapia, invece, rivitalizza la pelle rendendola luminosa, combatte l’invecchiamento cutaneo per un viso fresco e ringiovanito, ha effetto detox ed anch’esso è utile anche per il trattamento dell’acne. Grazie ad un aerografo, il professionista direziona un getto d’ossigeno puro ad elevata concentrazione unito ad un cocktail di principi attivi in base alla problematica da trattare, come ad esempio acido ialuronuco e vitamine. Prima è però necessario effettuare uno scrub e detersione per rimuovere impurità e cellule morte, affinché il trattamento funzioni al meglio.