Pressoterapia: effetti e benefici

Cos’è

La pressoterapia è un trattamento estetico impiegato anche in campo medico che, attraverso la pressione di aree più o meno ampie del corpo, consente di favorire la circolazione sanguigna e linfatica. Il trattamento viene effettuato in centri estetici specializzati e consiste nell’esercitare una pressione a livello della zona da trattare attraverso speciali cuscini. Tali cuscini, collegati a un apparecchio elettronico, vengono applicati sulle gambe, sulle braccia o a livello dell’addome e, grazie a un sistema di getti di aria regolabili, consentono di premere l’area anatomica a diverse intensità.

Si tratta dunque di una sorta di massaggio meccanico che genera un’onda dal basso verso l’alto, andando così a stimolare sia il sistema circolatorio sia quello linfatico. Una seduta di pressoterapia dura generalmente trenta minuti e si esegue due o più volte a settimana per mobilizzare i liquidi corporei, favorirne il riassorbimento e combattere ritenzione idrica, edema e cellulite.

Benefici

La pressoterapia è considerata come una tecnica di linfodrenaggio, utile nei casi di ritenzione idrica, gonfiore agli arti inferiori e cellulite. Nei centri estetici viene eseguita per:

favorire la circolazione sanguigna e linfatica

ridurre la ritenzione idrica

ridurre il gonfiore agli arti inferiori

combattere la cellulite

combattere le adiposità

migliorare l’ossigenazione della pelle

ridurre l’infiammazione dei tessuti

alleviare il dolore in caso di traumi

I trattamenti pressoterapici sono impiegati anche in ambito medico per risolvere disturbi circolatori o del sistema linfatico. In alcuni centri medici, infatti, la pressoterapia viene praticata in caso di linfedema post-operatorio o congenito e flebedema, per trattare disturbi circolatori e per prevenire trombosi prima e dopo un’operazione chirurgica.

Come funziona

I trattamenti di pressoterapia vengono eseguiti in centri specializzati attraverso una procedura abbastanza semplice. Chi si sottopone al trattamento non deve seguire particolari indicazioni, se non quella di presentarsi a digiuno. La persona viene poi fatta accomodare su un lettino, dopodiché il personale applica appositi cuscini sulle aree da trattare e regola la pressione dei getti di aria in base alla problematica da risolvere. I cuscini possono essere bracciali, gambali, fasce da sistemare attorno all’addome e funzionano grazie a getti di aria regolabili che esercitano una pressione dall’intensità variabile sulla regione interessata, gonfiandosi e sgonfiandosi in modo sequenziale, dal basso verso l’alto.

Una seduta dura 30-50 minuti e il trattamento è simile a un massaggio, dunque non è doloroso e non provoca fastidio. Al termine della seduta, in genere si ha una sensazione piacevole e di leggerezza agli arti inferiori, se il massaggio è stato eseguito in quest’area del corpo, e si può sentire il bisogno di urinare, come conseguenza alla mobilizzazione dei liquidi.

Per trarre beneficio dalla pressoterapia in genere sono necessarie un minimo di otto sedute da effettuare due o tre volte alla settimana, ma la durata e la frequenza del trattamento possono variare in base al problema da trattare.

Pressoterapia per cellulite e dimagrimento

In ambito estetico la pressoterapia è applicata soprattutto per risolvere l’inestetismo della cellulite su gambe, cosce e glutei e per favorire la perdita di peso nella persone sovrappeso. Se si ricorre alla pressoterapia per ridurre la cellulite e favorire il dimagrimento, il trattamento deve essere accompagnato da un’alimentazione equilibrata e da uno stile di vita sano.

Per perdere peso e combattere ritenzione idrica e cellulite è infatti necessario seguire un regime alimentare adeguato sia per quanto riguarda l’apporto calorico che per quanto concerne la scelta degli alimenti. In caso di sovrappeso e cellulite è bene rivolgersi a un nutrizionista per l’elaborazione di un piano personalizzato. In linea generale, è sempre utile seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, ridurre l’uso del sale e astenersi dal consumare bevande alcoliche e dal fumare. L’attività fisica è poi fondamentale per migliorare la circolazione e linfatica, favorire la perdita di peso e combattere la cellulite, dunque è consigliabile svolgere esercizio fisico anche moderato ma costante, almeno due o tre volte alla settimana e avere uno stile di vita attivo e non sedentario.

Controindicazioni

La pressoterapia è una tecnica sicura, non dolorosa e priva di effetti collaterali di rilievo. Nonostante questo, il trattamento è controindicato nelle donne in gravidanza e in caso di patologie a carico del sistema cardiocircolatorio, dei reni e del fegato. È dunque sconsigliato ricorrere alla pressoterapia in presenza di vene varicose e fragilità capillare e in caso di trombosi, flebite, tromboflebite, aterosclerosi, diabete, cirrosi epatica, insufficienza renale, epatica e cardiaca. Prima di sottoporsi a trattamenti di pressoterapia è bene in ogni caso chiedere consiglio al proprio medico curante.