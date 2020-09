Tutti i rimedi per i talloni duri e screpolati

editato in: da

I talloni duri e screpolati sono tra i problemi cutanei più diffusi. Alte temperature, sudore e altri fattori esterni provocano infatti rossore, infiammazione e desquamazione della pelle dei piedi, provocando dolore e danneggiando anche l’immagine. Anche tu ti trovi a dover combattere questo fastidioso problema? Scopriamo quali potrebbero essere le cause e quali sono i rimedi più efficaci.

Talloni duri e screpolati: le cause

Spesso a provocare la desquamazione dei talloni non è un unico fattore, ma un vero e proprio insieme di motivazioni. Il problema può essere originato da cattive abitudini, uno stile di vita malsano e, nei casi più gravi, anche da vere e proprie patologie. Ecco quali sono le principali cause all’origine del problema:

Scarsa idratazione: l’aridità del piede è la principale responsabile di screpolature e desquamazioni. Il mancato utilizzo di creme idratanti e nutrienti, così come il contatto prolungato con sostanze irritanti possono eccessivamente inaridire la pelle del piede.

Camminare a piedi nudi: il contatto con il suolo, e quindi con polveri e sporco, può irritare la pianta del piede e predisporre il soggetto a secchezza della pelle.

Utilizzare prodotti cosmetici aggressivi: può favorire la formazioni di taglietti sulla punta del tallone.

Indossare scarpe senza calzini: provoca sfregamento e sudore, formando anche calli, duroni e infezioni locali.

Praticare alcuni tipi di sport come arti marziali, danza o nuoto: può portare il piede ad avere continuo attrito col suolo o con prodotti agenti e irritanti.

Alcune anomalie del piede, come avere il piede piatto o anomalie nell’allineamento delle ossa del metatarso può favorire la screpolatura sul tallone

Obesità e gravidanza: costretto a sopportare carichi anomali ed esagerati di lavoro, il piede si fessura e si screpola facilmente perché urta pesantemente contro la calzatura

Malattie della pelle (psoriasi) o malattie metaboliche (diabete) rendono le persone maggiormente esposte a lesioni cutanee di vario genere.

Talloni duri e screpolati: i rimedi

Qualora i fastidi al tallone non siano collegati a particolari patologie cliniche, si possono facilmente risolvere con rimedi naturali e senza l’ausilio di un medico. Ecco alcuni metodi casalinghi particolarmente efficienti: