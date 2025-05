Labbra favolose e denti bianchissimi: questi sono i colori da usare per rossetti, gloss o tinte labbra. Provare per credere

Fonte: Getty Il segreto per un sorriso smagliante e denti bianchi

C’è un segreto che ci rende tutte più belle, perché non solo regala maggiore luce al nostro viso, ma rende il nostro sorriso favoloso e i nostri denti appaiono più bianchi.

È un prodotto low cost, che tutte possiamo provare per splendere ed essere semplicemente favolose. Si tratta del rossetto o del gloss che, scelto nella colorazione giusta, può davvero fare la magia.

E allora spazio ai lilla, freddi, magari in gloss per rendere ancora più voluminose e lucide le nostre labbra, oppure si può optare per i rossetti rossi con una punta di blu e, ancora, i rosa pallidi o i prugna. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e, con una piccola spesa, ci possiamo regalare un nuovo sorriso smagliante e con denti bianchissimi.

Tutti i prodotti e i colori che possiamo provare o tra cui scegliere per essere semplicemente favolose.

I colori no per denti più bianchi

Prima di fare una panoramica su quelli che sono i colori e prodotti da provare per un sorriso brillante e bianchissimo, è bene sapere che ci sono dei colori che andrebbero evitati se si hanno i denti che tendono a ad avere lo smalto un po’ spento.

Nello specifico si tratta di quelli che hanno una base calda in cui compaiono giallo, oro e arancione: nuance che sono davvero favolose per chi ha la pelle dorata e che si abbronza facilmente, ma che non sono indicate per un effetto sbiancante.

Quindi no a rossetti corallo, nude oppure marroni caldi, mentre invece si deve optare per lilla, gloss azzurri effetto ghiaccio, rossi con un sottotono blu, rosa chiari, oppure più intensi ma tendenti al viola e prugna.

Gloss: per brillare e avere un sorriso favoloso

Lilla, oppure azzurri: sono questi i colori da scegliere per utilizzare un gloss che renda il nostro sorriso bianchissimo. Ecco che i lucidalabbra in queste sfumature fredde diventano quindi i migliori alleati di bellezza per sfoggiare una bocca favolosa e denti perfetti.

Tra i prodotti da provare, ad esempio, vi sono due nuance di Catrice Cosmetics Diamond Glaze: questi lucidalabbra hanno una formula non appiccicosa e una texture favolosa. Il risultato, poi, è straordinario: le labbra appaiono lucide e brillantinate. Tra le tonalità da provare vi è Less Bitter More Glitter, un lilla rosato molto bello che ha base viola e glitter verde e oro.

Catrice Cosmetics Diamond Glaze Gloss nella colorazione Less Bitter More Glitter

Una valida alternativa ce la offre il medesimo prodotto in versione Bubbles ‘N’ Troubles, con base trasparente e glitter olografico.

Catrice Cosmetics Diamond Glaze Gloss nella colorazione Bubbles 'N' Troubles

Favoloso, poi, è il Super Lustrous The Gloss di Revlon nella colorazione Glazing Lilla, super lucido e dalla texture setosa, regala lucentezza e idratazione alle labbra. L’alleato da indossare per un effetto wow, intenso e che permette alla nostra bocca di brillare ed essere al centro della scena.

Super Lustrous The Gloss Gloss di Revlon nella tonalità Glazing Lilla

Elf, invece, propone Glow Reviver Lip Oil Glimmer: si tratta di un olio labbra ultra-lucido, che contiene ingredienti nutrienti (come squalano, olio di nocciolo di albicocca, olio di avocado, olio di semi di jojoba) ed è dotato di un comodo applicatore XXL che rende davvero semplice stenderlo. E la colorazione più adatta è Opal-ogy Tour.

I rossetti rossi da provare per un sorriso bianchissimo

Non può mai mancare un rossetto rosso nel beauty di nessuna donna. Se poi ci sono delle tonalità di questo colore favolose per sfoggiare un sorriso bianchissimo, allora è l’acquisto irresistibile. Sono nuance perfette soprattutto per gli incarnati chiari, ma nulla vieta di utilizzarli a chi ha una carnagione dorata o più scura.

Tra quelli da provare ci sono i rossi con un sottotono blu. Come il rossetto effetto mat di Deborah Milano, nella colorazione intensa e scura Wine. Un prodotto che promette lunga durata (fino a 8 ore), si stende sulle labbra e la nuance rimane intensa. La sua formulazione, poi, contiene collagene, acido ialuronico ed estratto di avocado.

Offerta Rossetto effetto mat di Deborah Milano Colore intenso e lunga durata: nuance Wine

Da provare anche il rossetto liquido di L’Oreal Paris che promette lunga durata e una colorazione intesa. La tonalità è Wine not? e il prodotto si chiama Infaillible Matte Resistance, importante sapere che la formula no-transfer resiste alle sbavature e che contiene acido ialuronico.

Offerta Infaillible Matte Resistance Rossetto liquido di L’Oreal Paris nella tonalità: Wine not?

Rosa, le tonalità per labbra e sorriso favolosi

Impalpabili, che donano una leggera colorazione alle labbra e al tempo stesso rendono il nostro sorriso irresistibile: sono i rosa, nelle sfumature più adatte per valorizzare anche i nostri denti.

Come il Rimmel Lasting Finish nella nuance Pink Frosting, che ha un finish naturale e al tempo stesso luminoso. Il rossetto promette di essere a lunga durata e contiene ingredienti che rendono le labbra favolose.

Rimmel Lasting Finish Rossetto nella colorazione Pink Frosting

Più scura, invece, è la nuance Iris Fiorentino: Collistar propone Rossetto Puro dal finish satinato, che dona idratazione alle labbra. Cremoso e confortevole, è il perfetto alleato che esalta la nostra bocca, contiene estratto di Uva di Aglianico. Leggero e coprente, dona un colore intenso.

Offerta Rossetto Puro di Collistar Nella nuance Iris Fiorentino

Le nuance più scure per le tue labbra

Denti bianchissimi e labbra che catturano lo sguardo? Ci sono anche tonalità più scure che offrono questo doppio risultato. Per esaltare la dentatura si devono scegliere colori come il vinaccia e il prugna, che quindi contengano il viola.

Tra i prodotti da provare vi è un vero best seller: si tratta di SuperStay Matte Ink di Maybelline, una favolosa tinta labbra a lunga tenuta e no – transfer. La colorazione da scegliere è Beliver e il risultato è coprente, intenso e vibrante. Questo rossetto liquido promette di avere una durata fino a 16 ore.

SuperStay Matte Ink Tinta labbra di Maybelline, colorazione Beliver

Colore extra pigmentato, tonalità Copenhagen (che è un bel prugna intenso) e finish matte: Nyx mette in vendita Professional Makeup Soft Matte Lip Cream, un rossetto che è davvero favoloso e la sua formulazione è leggera, profumata e cremosa.

Infine, tra le proposte si può inserire anche il rossetto Color Sensational Shine Compulsion sempre di Maybelline. Questo prodotto è cremoso, regala alle labbra un effetto lucido e un colore pieno. Se questo non bastasse la sua formulazione è composta da ingredienti che sono una vera coccola, andando a idratare la bocca. La formula è bifasica e il colore da scegliere per labbra favolose e denti bianchissimi è il Plum Oasis.

