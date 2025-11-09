Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Keira Knightley sul set di "Orgoglio e Pregiudizio" nel 2005

C’è qualcosa di atipico in questa pungente atmosfera autunnale: no, non è la solita nostalgia ma un senso di dilagante, romantica decadenza. I gelsomini non sono certo in fiore, il sole non è più così caldo eppure, accanto a discutibili tagli anni Novanta, tra le frange di stagione ve n’è una più vintage e sentimentale delle altre. Stiamo parlando della Jane Austen bangs — così si chiama lei — dal fascino gentile, letterario e sussurrato di chi non intende lasciarsi scalfire dal cinismo moderno.

Cos’è la Jane Austen bangs ed i prodotti essenziali per prenderti cura di lei

Leggera, mossa, deliziosamente spettinata, sfilata ma soprattutto popolarissima, la tipica frangia alla Jane Austen è tornata in questo tempo per addolcirci cuore e spirito: proprio come quelle di Elizabeth Bennet e Emma Woodhouse questa contemporanea evoluzione di tendenza arriva appena sopra o poco sotto le sopracciglia, incorniciando, con la grazia delle sue onde accennate, il viso.

Il risultato è ovviamente etereo, romantico, rétro ma anche inaspettatamente attuale. La sua ispirazione è lampante e stiamo chiaramente parlando degli hairstyle che hanno caratterizzato i primi decenni dell’Ottocento inglese, sulle teste delle protagoniste dei romanzi iconici dell’epoca, le quali debuttavano in società con i loro bei boccoli ordinati ed un velo di timidezza sulle gote.

La nostra Jane Austen bangs è più disinvolta, però: le onde qui appaiono nettamente meno strutturate, più naturali. Il suo ritorno, oltretutto, affatto casuale. Cade proprio quest’anno, per l’appunto, il ventesimo anniversario dell’Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright, straordinaria pellicola che ha segnato — e fatto sognare ad occhi aperti — un’intera generazione.

La bella e coraggiosa Keira Knightley, perfettamente calata nei vaporosi panni di Elizabeth Bennet, sfoggiava proprio una frangetta messy e ariosa di questo tipo, rigorosamente abbinata a raccolti di gusto bon ton e ciocche casuali lasciate libere di cadere attorno al volto.

Oltre che sulla home di TikTok, si intende, l’abbiamo vista sulla pedana delle sfilate dedicate all’autunno-inverno 2025/2026, da Louis Vuitton sino a Stella McCartney, accessoriare con garbo tagli di capelli corti come anche lunghissime chiome. Ideale per valorizzare ogni texture, visi ovali, a cuore o allungati, questa particolare tipologia di frangia promette di ingentilire i lineamenti (rimpicciolendoli otticamente) ed apportare un tocco romantico e sofisticato all’immagine di chi la indossa. L’aura acquisita è quella perfettamente imperfetta attualmente così di moda, ed è forse esattamente per questo che piace tanto.

Tra i personaggi contemporanei che amiamo è Daphne Bassett di Bridgerton — interpretata dalla splendida Phoebe Dynevor — a sfoggiare questo taglio, con alcune ciocche che cadono in maniera disinvolta sul viso senza un’apparente styling. Spoiler: non è così. La sua frangia è in realtà umidificata e messa in piega grazie ad appositi prodotti, al fine di restituire quell’effetto vagamente increspato dalla pioggia che va e viene nelle imprevedibili giornate primaverili delle colline inglesi.

Come gestirla, dunque? Pare che per acconciare la Jane Austen bangs occorra un ferro conide con cui arricciare una ciocca alla volta, verso l’esterno, ma solo dopo averla inumidita e modellata con l’ausilio dei buoni, vecchi spazzola e phon. Volendo, si possono aggiungere pizzichi di movimento e struttura con un prodotto per lo styling, o aiutandosi con il diffusore.

Portarla al naturale, ovviamente, ne semplifica la gestione: subito dopo lo shampoo basterà asciugarla e fissarla con delle mollette, o più banalmente modellarla con le dita per darle la forma desiderata. Et voilà, eccoti aggraziata e sommessamente seducente come uscita da un romanzo.