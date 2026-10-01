La piastra più desiderata è adesso in sconto e vale la pena averla tra i propri tool di bellezza, per una chioma al top in ogni momento

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock La piastra senza fili che stavate aspettando d avere è finalmente in sconto

Manca davvero poco alla Festa delle Offerte d’Autunno di Amazon, ma le occasioni non si stanno facendo attendere e quella che riguarda l’amatissima Dyson Corrale è già in atto, con uno sconto anticipato che ve la fa avere al prezzo più ridotto di sempre. La piastra che ognuna dui noi vorrebbe avere, senza filo, comoda da portare ovunque e da utilizzare ovunque per una piega liscia a regola d’arte nel minor tempo possibile e con la massima resa che potreste desiderare.

Offerta Dyson La piastra amatissima è adesso in sconto

La piastra Dyson Corrale è adesso in sconto

Un tool professionale ma da avere a casa propria, che vi permette di ottenere una piega impeccabile e come foste appena uscite da un salone, senza danni ai capelli e in brevissimo tempo.

La piastra Dyson Corrale, infatti, è dotata di lamine flessibili che avvolgono e abbracciano i capelli garantendovi massimo controllo durante l’uso e permettendovi di ottenere lo styling desiderato con minor calore rispetto agli altri tool simili. E quindi anche con un rischio di danno ai capelli drasticamente ridotto.

Le caratteristiche della piastra Dyson

Una piastra senza filo firmata Dyson, ma con le prestazioni pari a quelle con il filo, offrendovi la stessa performance termica e ricaricandosi completamente in soli 70 minuti. In più, grazie al sistema di spegnimento automatico di cui è dotata, la piastra di disattiva dopo 10 minuti di non utilizzo, garantendovi la massima sicurezza possibile e la possibilità di riporre velocemente il tool al proprio posto senza dover aspettare attimi infiniti che si raffreddi.

Come dire, un dispositivo così è il classico tool che ognuna di noi dovrebbe avere tra i propri must e da usare all’occorrenza anche senza programmazione per un look liscio o mosso, e una piega perfetta in pochissimo istanti.

Una piastra styler, senza filo e dalla tecnologia innovativa, che riduce la temperatura di utilizzo e i danni da calore sui capelli, ma che non vi fa rinunciare ad avere la piega desiderata e con la resa di una piastra professionale. E tutto a casa vostra e a portata di mano.

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Come si utilizza la piastra Dyson Corrale

Ma come si utilizza Dyson Corrale? Per prima cosa è importante assicurarsi che la chioma sia bene asciutta e pettinata, in modo che non ci siano nodi a ostacolare il lavoro della piastra. Una volta fatto, dovrete dividere la chioma in ciocche, più o meno uguale per facilitarvi la piega e ridurne i tempi, e iniziare con una temperatura bassa (165 °C), regolandola in base alla vostra tipologia di capelli.

A questo punto potete proseguire con la piega, posizionando ciocca dopo ciocca i capelli dentro le lamine flessibili della piastra, lasciando che queste abbraccino i capelli e permettendogli di lavorare per voi. Non serve fare forza sulla chioma, saranno le stesse lamine a scivolare facilmente sui capelli, senza che si creino grovigli. Unica attenzione da parte vostra è quella di non tralasciare nessuna parte, passando bene dalle radici alle punte per uno styling completo e impeccabili in ogni punto.

Ed ecco che potete ottenere la piega liscia tanto desiderata, ma anche dei bellissimi ricci con un po’ di manualità, delle onde e tutte le acconciature che vi suggerisce la fantasia, con un unico tool dalle prestazioni professionali.

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