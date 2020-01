Come volumizzare i capelli: 3 metodi facili per una piega corposa e vaporosa

editato in: da

C’è chi li preferisci lisci, piatti e chi invece li vuole ampi, voluminosi e vaporosi. Chi li ha lisci e li vorrebbe lisci e viceversa. Ma se siete tra coloro che cercano online informazioni su come volumizzare i capelli, questo è l’articolo giusto per voi! Ci sono tanti metodi, accorgimenti, consigli e trucchetti su come dare volume ai capelli in maniera semplice e veloce, per una chioma perfetta ed anche per fingere di avere capelli più spessi, grossi e corposi. Ecco 3 metodi per rendere i capelli voluminosi!

Come prima cosa, scegliete shampoo e balsamo idratanti, ma leggeri

Per avere capelli voluminosi è importante scegliere già in fase di lavaggio i migliori prodotti per i propri capelli. Se sono molto fini, ma anche troppo spessi e pesanti, è importante prediligere shampoo e balsamo idratanti, ma leggeri, che non filmino troppo il fusto andando ad appesantirli ulteriormente. In questi casi meglio evitare formule troppo ricche di oli ma anche di siliconi, che li renderebbero più corposo ma, già in fase di asciugatura, appesantiti.

Importante anche scegliere un balsamo non troppo ricco e denso, prediligendo formule districanti e con ingredienti come ad esempio il gel d’aloe, idratante ma leggero. Importante è anche il metodo di applicazione: per avere capelli voluminosi, specie alla radice, meglio stendere il prodotto solo sulle lughezze, per lasciare più ariosa la zona dell’attaccatura dei capelli. Così facendo, inoltre, si sporcheranno molto meno e sarà possibile allungare i tempi di lavaggio.

I giusti prodotti per lo styling possono fare la differenza

Dopo il lavaggio, ma prima di passare all’asciugatura, è essenziale saper scegliere i giusti prodotti per lo styling, che aiuteranno a creare o mantenere il volume dei capelli. Le più famose sono le mousse, che non servono solo per fare i capelli ricci, ma anche per creare volume, specie alla radice. Si applicano su tutti i capelli e, grazie alla loro texture leggera e vaporosa, aiutano a rendere i capelli più leggeri e voluminosi.

Da provare anche gli spray volumizzanti, adatti a chi ha capelli più fini perché creano meno accumulo di prodotto. Si vaporizzano a testa in giù, come per l’applicazione della spuma, ma anche sulla corona della testa e ai laterali, avendo cura di sezionare i capelli e spruzzare il prodotto vicino alla radice. Si procede poi all’asciugatura, ma è importante non abusare di questi prodotti o di alternarli e abbinarli a sieri leggeri ed idratanti, perché usati da soli potrebbero contribuire a rendere i capelli più secchi.

La tecnica di asciugatura veloce migliore per dare volume ai capelli è a testa in giù

Sia che abbiate i capelli lisci, sia che siano mossi, se cercate volume e non avete tempo di impugnare spazzola e phon e darvi al vero e proprio brushing, il metodo migliore è quello di asciugare i capelli a testa in giù. In questo modo l’aria solleverà al meglio le radici e la chioma sarà più voluminosa e vaporosa.

Nel caso di capelli mossi, poi, il diffusore sarà il vostro migliore amico: contribuisce ad asciugare i capelli in maniera omogenea, a distribuire uniformemente il calore e l’aria del phon ed anche a rendere i capelli ricci o mossi più elastici, corposi e definiti.

Una spazzola tonda per volumizzare i capelli lisci ed ottenere una piega come dal parrucchiere

Sui capelli lisci un altro metodo efficace per dare volume è quello di utilizzare una spazzola tonda di medie dimensioni o ampia, sicuramente non piccola. Si selezione una ciocca, si posiziona la spazzola al di sotto e si passa il phon, munito di beccuccio per indirizzare l’aria proprio nella zona desiderata. Si fa poi scorrere lentamente la spazzola sulla ciocca tenendo sempre il phon direzionato sulla spazzola e si procede così per tutte le sezioni di capelli, fino ad ultimare tutta la testa. Per farli durare più a lungo potete vaporizzare della lacca su tutta la testa per far sì che rimangano in posa maggiormente.

