Anche Zahara rinuncia al cognome del padre, è la terza tra i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie a prendere questa decisione

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IPA Zahara e Angelina Jolie

Se, come scriveva Tolstoj, tutte le famiglie felici si somigliano e ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, quella Jolie-Pitt è particolarmente originale. Brad e Angelina sembravano la coppia perfetta, ma il loro amore patinato si è trasformato, nel tempo, in un’aspra battaglia legale. Si litiga per le colpe, le proprietà, per i figli. Brad e Angelina di figli ne hanno sei, tutti concordi nel prendere le parti della madre. I più grandi hanno persino scelto di rinunciare legalmente al cognome del padre. L’ultima ad ottenere il permesso dal giudice è Zahara, non più Jolie-Pitt, ma adesso semplicemente Jolie.

Zahara Jolie-Pitt rinuncia al cognome del padre

Nell’aprile 2026 Zahara, la terza figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha presentato richiesta formale per cambiare il proprio cognome. L’instanza ha seguito le doverose vie legali e, lunedì 28 settembre, si è giunti all’udienza presso il tribunale della California. Il giudice, senza obiezione alcuna, ha approvato la modifica richiesta dalla 21enne. Zahara Marley Jolie-Pitt diventa legalmente e a tutti gli effetti Zahara Marley Jolie.

Il cambiamento era già stato anticipato officiosamente. Nel discorso di presentazione alla confraternita studentesca Alpha Kappa Alpha, già nel novembre 2023, la ragazza si era introdotta come Zahara Marley Jolie. E anche alla cerimonia di laurea allo Spelman College di Atlanta, la scorsa estate, il suo nome era stato letto senza il secondo cognome.

Zahara fu adottata da Angelina Jolie in Etiopia nell’estate del 2005, sette mesi dopo la nascita. L’anno dopo fu adottata legalmente anche da Brad Pitt, assieme al fratello Maddox.

Maddox, Shiloh e Vivienne hanno fatto lo stesso

Il 14 settembre anche Maddox, il primogenito, ha ottenuto il cambio ufficiale del proprio cognome, seppur già da tempo si firmasse soltanto Jolie. Il 24enne, nato in Cambogia nel 2001, fu adottato da Angelina nel 2002 e in seguito riconosciuto anche da Pitt.

A dare il via al significativo cambio di cognome è stata però Shiloh, la prima figlia biologica dei due attori. Nel 2024, qualche mese dopo aver compiuto la maggiore età, la ragazza ha chiesto di rinunciare al cognome del padre in una scelta che i suoi legali hanno definito “indipendente e significativa dopo accadimenti dolorosi”. La sorella Vivienne, figlia biologica nata nel 2008, ha compiuto 18 anni lo scorso giugno e, comunica la rivista People, anche lei ha già presentato istanza per cambiare il proprio cognome.

Pax e Knox gli unici a mostrare dei dubbi

Knox, gemello di Vivienne, il minore della famiglia, ha dimostrato intenzione di seguire l’esempio dei fratelli, ma non ha ancora depositato alcuna richiesta formale a riguardo. L’unico ancora legato al cognome Pitt è il maggiore dei fratelli, Pax, nato in Vietnam e adottato dall’attrice nel 2002. Il 25enne continua a chiamarsi Pitt per l’affetto che lo lega alla famiglia paterna, ma non al padre.

Nonostante la scelta di mantenerne il cognome, Pax è colui che si è mostrato più critico nei confronti del genitore. “Hai dimostrato di essere una persona orribile e deprecabile. – scrisse sui social nel giorno della Festa del Papà – Hai trasformato la vita di chi ti sta vicino in un vero inferno. Puoi raccontarti e raccontare al mondo ciò che vuoi, ma la verità verrà alla luce”.