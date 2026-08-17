Yael Trepy, la vita privata del calciatore del Cagliari in terapia intensiva dopo un incidente in piscina

Yael Trepy, giovane attaccante francese, si è fatto amare dai tifosi del Cagliari e non solo per le sue doti in campo e per il suo carattere solare

Ansa Yael Trepy

Yael Trepy, stella del Cagliari di origine francese, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Stando alle prime ricostruzioni, nonostante non sapesse nuotare, pare sia finito in una zona della vasca in cui l’acqua è più profonda ma si parla anche di un possibile malore. Il calciatore è stato soccorso e trasferito in ospedale in elicottero e la sua squadra ha confermato il ricovero chiedendo riservatezza sulle sue condizioni.

Arrivato tra le fila dei rossoblù quando aveva appena 16 anni, Trepy è praticamente cresciuto all’interno del team. Questo spiega il grande affetto che in queste ore stanno dimostrando nei suoi confronti non solo il club ma anche tutti i tifosi.

La vita privata di Yael Trepy

Yael Trepy è giovanissimo, ha compiuto 20 anni a maggio, ma chi lo conosce racconta già di un ragazzo dalla personalità molto matura. Con i suoi 191 centimetri è una sorta di gigante buono: ha un fisico imponente che sul campo incute timore, ma in realtà è un ragazzo capace di conquistare chi gli sta accanto grazie alla gentilezza, alla serietà e a un carattere solare. Così lo descrivono quelli che lo conoscono dentro e fuori dal campo.

Nato in Francia nel 2006, ha iniziato la sua esperienza al Cagliari nel 2022, quando aveva appena 16 anni. Per unirsi alla squadra ha dovuto lasciare presto Villeneuve-Saint-Georges e la famiglia e affrontare una quotidianità diversa da quella dei suoi coetanei, condividendo la crescita con gli altri ragazzi arrivati nel vivaio rossoblù.

Discreto e riservato fuori dal campo, Yael Trepy non ha lasciato trapelare mai dettagli sulla sua vita privata e non è chiaro se abbia una fidanzata accanto.

La carriera da calciatore

Dopo l’arrivo a Cagliari, la carriera di Yael Trepy è cresciuta a tutta velocità. Ci sono voluti alcuni mesi di ambientamento, poi ha trovato il ritmo ha iniziato a mettersi in mostra soprattutto per la capacità trovare la rete, contribuendo anche alla conquista della prima Coppa Italia Primavera della storia della sua squadra.

Dopo alcune convocazioni senza esito, l’occasione di debuttare in Serie A è arrivata con la trasferta contro la Cremonese a gennaio 2026. Entrato in campo quando la partita era agli sgoccioli, ci ha messo solo 4 minuti a segnare il gol del pareggio del Cagliari: un modo sicuramente indimenticabile, per lui e per i tifosi, di fare il suo ingresso nella prima squadra. Un goal che lo portato di colpo ad essere uno dei giovani più interessanti del campionato.

Tecnica in campo, fisico da gigante e modi da bravo ragazzo: sarà anche questo mix ad aver reso Yael Trepy uno dei volti più amati della Serie A. Dopo l’incidente in piscina il suo nome è tra i più cercati in queste ore e non mancano messaggi di affetto e solidarietà. Una partecipazione che, in un momento così delicato, sembra aver unito ancora di più gli appassionati di calcio attorno al giovane attaccante.