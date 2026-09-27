Daniel Osvaldo grave in terapia intensiva: operato d’urgenza a un polmone

Ore drammatiche per Daniel Osvaldo: l'ex attaccante azzurro e star di "Ballando con le Stelle" sta lottando per un grave problema di salute

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Ansa Daniel Osvaldo

Ore drammatiche per Daniel Osvaldo: l’ex calciatore è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a un polmone. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata. Una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo, suscitando grande apprensione tra i tifosi e tra quanti lo hanno seguito anche lontano dai campi da calcio.

Daniel Osvaldo in terapia intensiva, cosa è successo

Si trova ricoverato all’Hospital Municipal de Llavallol, in Argentina l’ex calciatore azzurro Daniel Osvaldo. Secondo quanto ricostruito, l’ex volto di Ballando con le Stelle avrebbe trascorso alcuni giorni a casa in condizioni di sofferenza, fino al peggioramento che ha reso necessario il trasferimento in ospedale con l’aiuto della sorella e di un amico.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato un grave versamento pleurico e un’importante infezione in corso. I medici hanno quindi deciso di intervenire chirurgicamente per drenare i liquidi e trattare la parte del polmone compromessa. Osvaldo è stato successivamente trasferito in terapia intensiva, dove resta sotto costante monitoraggio. La prognosi è riservata.

La famiglia ha chiesto il massimo riserbo sulle sue condizioni e, al momento, non sono attesi bollettini medici ufficiali da parte della struttura sanitaria. Alcuni ulteriori dettagli circolati sulla stampa argentina non hanno inoltre ricevuto una conferma diretta dall’ospedale.

La carriera di Daniel Osvaldo, dal calcio alla musica

Nato in Argentina e naturalizzato italiano, Pablo Daniel Osvaldo è stato uno degli attaccanti più riconoscibili del calcio italiano degli ultimi anni. Una personalità fuori dagli schemi, un talento accompagnato da un carattere irrequieto che lo ha reso uno dei personaggi più discussi dentro e fuori dal campo. In Italia ha indossato, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter, oltre a vestire quella della Nazionale. Proprio a Roma ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua carriera, conquistando una parte della tifoseria giallorossa grazie ai gol e al suo stile decisamente poco convenzionale.

Poi il calcio ha progressivamente lasciato spazio a un’altra grande passione: la musica. Chitarra, rock e palco sono diventati il centro della sua nuova vita, fino alla scelta di dedicarsi alla band Barrio Viejo. Negli ultimi anni Osvaldo non aveva però nascosto le proprie fragilità. Aveva parlato pubblicamente dei momenti più difficili attraversati dopo la carriera sportiva, raccontando i problemi legati alla depressione, alla solitudine e alle dipendenze e spiegando di essersi rivolto a professionisti per cercare aiuto.

Daniel Osvaldo a Ballando con le Stelle e la storia con Veera Kinnunen

Il pubblico televisivo italiano lo ricorda anche per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Nel 2019 Osvaldo entrò nel cast del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci e, in coppia con Veera Kinnunen, riuscì a raggiungere il terzo posto.

Un’avventura televisiva che fece conoscere al pubblico un lato diverso dell’ex calciatore. Proprio durante quell’esperienza nacque inoltre una forte sintonia con la ballerina svedese, trasformatasi successivamente in una relazione sentimentale che attirò a lungo l’attenzione della cronaca rosa.

Oggi, però, calcio, musica e televisione passano inevitabilmente in secondo piano. Osvaldo resta ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni vengono seguite con grande attenzione. In attesa di nuove informazioni sul decorso postoperatorio, la famiglia mantiene il massimo riserbo, mentre dall’Italia e dall’Argentina continuano ad arrivare messaggi di vicinanza per l’ex attaccante.