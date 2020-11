X Factor, Emma in lacrime difende Casadilego: “Vorrei prestarti i miei occhi”

editato in: da

Emma, la malattia e il coraggio di vincere, a ogni costo

Elisa Casadilego tocca il cuore dei giudici a X Factor ed Emma Marrone si commuove, schierandosi dalla sua parte nella lotta contro il bodyshaming. La cantante 17enne è salita sul palco dello show nella puntata condotta da Daniela Collu, la blogger scelta per sostituire Alessandro Cattelan, risultato positivo al Covid e per questo a casa.

La giovane concorrente sin dalla sua prima esibizione aveva colpito tutti per la sua grande timidezza e dolcezza. Elisa ha confessato di essere rimasta ferita per i commenti cattivi e le critiche ricevute dopo la sua apparizione televisiva. Le sue parole, e il suo talento, hanno commosso Emma Marrone. “Mi viene da dire che alla tua età avere questo timore nel riguardarsi, nel vedersi allo specchio forse è un miraggio – ha detto -. Significa che forse c’è ancora qualcosa di sano in questa società, è una cosa che deve essere preservata. Vorrei prestarti i miei occhi per farti capire quanto è bello guardarti da fuori – ha spiegato il giudice dello show -, quanto è bello vedere una cosa sana, pura, pulita, una donna con la D maiuscola e con le pa**e. Con un’integrità, che non sia omologata all’immagine di Instagram, di Twitter, di Tik Tok, di tutta quella m**** che ci stanno propinando. Rimani così sempre”.

La confessione di Elisa Casadilego, fatta a Hell Raton, ha toccato anche Manuel Agnelli. Dopo che la ragazza ha eseguito Sunny di Billie Eilish, il giudice di X Factor ha commentato: “Cosa posso dire senza essere di troppo abbiamo trovato un talento vocale che ha bisogno di essere protetta, è una cosa rara”. Momenti emozionanti, ma anche risate, nella puntata condotta da Daniela Collu.

Alessandro Cattelan ha aperto lo show, intervenendo in collegamento da casa. Il presentatore ha cercato di incoraggiare la Collu con la sua grande ironia. “So che è una cosa grossa, ma ce la farai – ha detto -, il consiglio è non fare battute sessualmente sconvenienti e contare fino a undici, dico undici perché un ragazzo uscirà subito e per questo avrai un codice in meno da ricordare. Tranquilla, la porterai a casa alla grande”. Daniela ha risposto: “Mi limiterò a contare”, superando al meglio la prova.