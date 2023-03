Wolfgang Porsche chiede il divorzio alla moglie: “Lei soffre di demenza”

Fonte: Getty Images Wolfgang Porsche e Claudia Hubner

Wolfang Porche, l’imprenditore miliardario e dirigente tedesco della nota casa automobilistica che porta il suo nome, ha deciso di chiedere il divorzio da sua moglie, Claudia Huebner. Il motivo è presto detto: la donna soffre di demenza. La malattia avrebbe contribuito a cambiare totalmente la personalità della donna, 74enne, al punto da avere conseguenze sulla vita della coppia. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, come riportato dal Daily Mirror, la Huebner avrebbe bisogno di un’assistenza continua, 24 ore su 24.

Wolfgang Porsche, il divorzio dalla moglie: il motivo è la malattia

Le promesse di matrimonio di essere fedeli “nella gioia e nel dolore e in salute e in malattia” sembrano non valere per Wolfang Porche, imprenditore ed erede del fondatore della nota casa automobilistica, che ha chiesto il divorzio dalla moglie, dopo che le è stata diagnosticata una malattia simile alla demenza senile.

“La malattia di Claudia ha reso impossibile la convivenza per lei e suo marito”, si legge sul Daily Mirror. Il manager e la moglie Claudia – ex consigliera del governo tedesco – sono legati dal 2007 e si sono sposati nel 2019. A riferire della malattia e del divorzio in vista, è stato il quotidiano britannico, che ha riportato che dopo la diagnosi ricevuta due anni fa, la 74enne avrebbe adottato atteggiamenti che renderebbero impossibile la vita insieme, ragion per cui l’imprenditore ha deciso di separarsi per sempre da lei.

Il Daily Record, quotidiano scandalistico scozzese, ha aggiunto altri particolari al quadro della separazione più chiacchierata del momento: secondo il giornale Claudia Hubner non sarebbe in grado di muoversi in modo autonomo da diversi mesi, tanto che sarebbero stati assunti quattro badanti al suo fianco 24 ore su 24 che si occupano di lei. Inoltre avrebbe vissuto gli ultimi due anni dalla figlia.

Wolfgang Porsche e la sua nuova (presunta) fiamma

Nel frattempo pare che il manager avrebbe iniziato a frequentare un’altra donna, Gabriela Prinzessin, sua cara amica da oltre 25 anni. Stando a quanto riportato dai media tedeschi negli ultimi mesi i due si sarebbero avvicinati ancora di più, lasciando intuire che il loro rapporto si sia evoluto in qualcosa di più di una semplice amicizia.

La donna è nata a Francoforte nel 1963 e ha studiato giurisprudenza a Monaco e a Colonia. Nel 1991 ha sposato il principe Carlo Emilio di Leiningen, discendente dai Romanov, da cui ha divorziato nel 1998. Nello stesso anno si è unita in matrimonio con lo svizzero Karim Aga Khan IV, 86 anni, considerato un diretto discendente del profeta Maometto, ma la coppia si è detta addio nel 2014. Da tempo la donna si occupa di progetti di sviluppo per il terzo mondo e si impegna nella lotta contro l’Aids.

Wolfgang Heinz Porsche, nato a Stoccarda, è il figlio più giovane dell’ex designer e amministratore delegato di Porsche AG, Ferdinand “Ferry” Porsche e Dorothea Reitz. Il nonno era Ferdinand Porsche, il fondatore dell’omonima casa automobilistica. Vive a Zell am See, in Austria, e ha quattro figli, di cui due dalla regista e sceneggiatrice Susanne Bresser, con cui è stato sposato tra il 1988 e il 2008.