Wanda Nara, foto censurata: “L’invidia tra donne, il peggio danno possibile”

editato in: da

Una foto in t-shirt e perizoma, come tante postate su Instagram da Wanda Nara, bellissima show girl moglie di Mauro Icardi. Ma questa volte la bionda argentina è finite nelle maglie della censura social, e si è vista cancellare la foto. Non è stato tuttavia questo ad “aizzare” Wanda, quanto il fatto che a segnalare le foto agli amministratori di Instagram sia stata molto probabilmente qualche donna invidiosa. Tanto è bastato per suscitare in lei una reazione di profondo dispiacere e il bisogno di scrivere sul suo profilo tutto ciò che pensa sul tema, ovvero la mancanza di rispetto e coesione tra donne, alla base delle difficoltà e del trovarsi, inevitabilmente, un passo indietro rispetto agli uomini. Che in fatto di cameratismo e solidarietà ci mangiano in testa.

Già qualche mese fa Wanda aveva tirato in ballo la stessa questione in merito alla famosa foto di lei a cavallo, sulla quale Luciana Littizzetto aveva pesantemente ironizzato. In quella occasione la Nara aveva scritto su Instagram: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere”.

Adesso la questione si ripropone. Qui non si tratta di violenza verbale, ma di mancanza di rispetto. Da parte di chi dovrebbe invece camminare al nostro fianco.