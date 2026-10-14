Walter Nudo irriconoscibile con il nuovo look: “Per rinascere bisogna lasciare andare”

IPA Walter Nudo

Una svolta radicale per Walter Nudo, che ha detto addio ai suoi selvaggi capelli lunghi e selvaggi stravolgendo il suo look. Lo ha fatto per segnare un momento di passaggio: il cambio di hair style non è solo un fatto di immagine ma il segnale di un rinnovamento interiore. “Per rinascere, bisogna imparare a lasciare andare”, ha scritto il vincitore del terzo Grande Fratello Vip come didascalia delle le immagini che ha voluto condividere con i fan su Instagram. Ha spiegato di essersi trovato in una fase della vita di grande cambiamento interiore, e di aver sentito il bisogno di liberare questa nuova parte di sé, associando lo stravolgimento estetico anche a un gesto di solidarietà. E così, mentre le forbici tagliano la chioma, si libera anche quest’anima rinnovata.

I capelli donati alla LILT

A un gesto così forte come quello di passare dai capelli lunghi fino a metà schiena a una testa quasi rasata, Walter Nudo ha associato un gesto di solidarietà. L’attore e modello ha donato la sua chioma alla LILT, che la userà per realizzare parrucche per chi sta affrontando la lotta contro la leucemia.

Chiunque può seguire il suo esempio, basta tagliare almeno 25 cm possibilmente naturali o, se tinti, con un colore uniforme. La chioma deve essere raccolta in ciocche e tagliata in maniera netta sopra l’elastico, proprio come mostra l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

La rinascita di Walter Nudo

Nel video che ha postato, Walter Nudo ha mostrato tutte le fasi del restyling. Dai capelli lunghissimi fino a metà schiena, alla divisione in codini, ai tagli delle forbici, fino al suo nuovo aspetto: un taglio corto come non lo aveva mai portato, rasato sulle tempie e più lungo sulla parte alta della testa. Le espressioni che attraversano il suo viso la dicono lunga su quanto sia stato difficile per lui affrontare questo cambiamento, ma quella che mostra consegnando il pacchetto con i capelli tagliati rivela anche la soddisfazione per aver contribuito a qualcosa di più grande. A chi lo segue racconta: “Per gran parte della mia vita i capelli lunghi hanno fatto parte di me. Della mia immagine. Della mia storia. Di un gran pezzo della mia vita. Poi arriva un momento in cui senti che qualcosa dentro di te sta cambiando. E quello che eri non rappresenta più ciò che stai diventando”.

Per questo motivo ha sentito l’esigenza del cambiamento, e la necessità di far sì che non fosse solo un fatto di immagine ma che avesse anche un valore più grande. “A volte, ciò che lasciamo andare può diventare speranza per qualcun altro. E forse è proprio questo il significato più profondo della rinascita” ha raccontato. Per poi concludere: “Non cambiare soltanto per noi stessi. Ma fare in modo che il nostro cambiamento possa portare qualcosa di buono anche nella vita degli altri. Perché la vera trasformazione inizia quando passiamo dall’IO al NOI”. E quello che si mostra alla fine è un Walter Nudo irriconoscibile nell’aspetto esteriore, ma ancora più in quello emotivo e spirituale.