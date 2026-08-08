Giorgio Locatelli, addio alla chioma brizzolata: il cambio look sorprende

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IPA Giorgio Locatelli cambia look: addio alla chioma brizzolata

Il suo accento londinese e lo charm british sono da sempre tra gli elementi che rendono Giorgio Locatelli uno dei giudici più apprezzati di MasterChef Italia. Certo, in cucina ha dimostrato di avere poco da imparare, ma c’è anche un altro aspetto che nel tempo ha contribuito a renderlo così riconoscibile al pubblico: quella bella chioma folta, ormai completamente brizzolata, che è diventata quasi parte del suo personaggio.

Ed è forse anche per questo che il suo nuovo look non è passato inosservato. Locatelli ha infatti deciso di dare un taglio, nel vero senso della parola, ai suoi capelli.

Lo chef si è mostrato in un video mentre la sua hair stylist gli accorcia la chioma col rasoio. E a lavoro finito, dello chef che siamo abituati a vedere in tv resta sì lo stesso volto, ma con un’immagine decisamente diversa.

Giorgio Locatelli si rasa i capelli: il nuovo taglio sorprende

A colpire, guardando il video, è soprattutto la velocità con cui Giorgio Locatelli passa dalla sua solita chioma brizzolata a un taglio cortissimo. La sua hair stylist lavora sui capelli, ottenendo un vero buzz cut che lascia scoperto il viso e cambia parecchio l’aspetto dello chef.

E sui social qualcuno fa subito notare questo cambio improvviso. Per alcuni Locatelli appare quasi irriconoscibile senza i suoi capelli, tanto che tra i commenti non manca chi scherza sulla trasformazione. Qualcuno, guardando il nuovo look, ha trovato persino una somiglianza con Giorgio Panariello.

D’altra parte, siamo abituati a vedere Locatelli con quella chioma ormai diventata un suo segno distintivo. Anche quando è più spettinata o sistemata all’indietro, è difficile immaginare lo chef senza i suoi capelli brizzolati. Non sorprende quindi che il cambiamento abbia attirato così tanta attenzione.

Con il nuovo taglio, però, cambia anche un po’ l’effetto generale. Il volto è più scoperto, gli occhiali e la barba acquistano ancora più spazio e Locatelli assume un’aria diversa dal solito. Lui, intanto, sembra divertirsi parecchio e non dà l’impressione di vivere il cambio look come una questione particolarmente seria.

Perché Giorgio Locatelli ha rasato i capelli

Il cambio look arriva dopo le riprese di Celebrity MasterChef UK, dove Locatelli è tornato a vestire i panni di giudice. Una nuova esperienza televisiva nel Regno Unito, Paese in cui vive e lavora da molti anni, che lo ha riportato davanti al pubblico britannico.

E proprio durante quelle giornate sul set è arrivato il momento di dire addio alla sua chioma. A raccontare il retroscena è stato lo stesso chef: dopo aver terminato le riprese, Locatelli ha spiegato di voler vivere un cambiamento e di aver deciso semplicemente di togliere tutto.

E quando gli è stato fatto notare che i capelli erano ormai quasi un suo marchio di fabbrica, ha ribadito di voler essere conosciuto per la sua cucina e non per il taglio di capelli.

Per qualche tempo, quindi, il pubblico dovrà abituarsi a un Giorgio Locatelli diverso dal solito. E se qualcuno sui social ha già fatto fatica a riconoscerlo, almeno una cosa è rimasta la stessa: Locatelli sembra essere il primo a divertirsi del suo nuovo look.