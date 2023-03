“Volto pagina”: Antonino Spinalbese e le frasi su Instagram che non lasciano dubbi

Fonte: IPA Antonino Spinalbese

“Tourne la page”: a queste parole (“Volto pagina”) Antonino Spinalbese ha accompagnato su Instagram uno scatto in bianco e nero, in cui è ritratto con un’espressione assorta e pensierosa. Il post ha scatenato tantissimi commenti da parte degli utenti, che hanno pensato a un riferimento velato a Ginevra Lamborghini, con la quale aveva intrecciato una liason amorosa durante la loro permanenza nella Casa del GF Vip.

Antonino Spinalbese volta pagina: i commenti su Instagram

Sembrano non esserci più dubbi sulla liason di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ormai decisamente archiviata per l’hair stylist. Lo ha comunicato al mondo con il suo ultimo post – un po’ criptico a dire il vero – ma che in moltissimi hanno interpretato proprio con un riferimento al suo ex flirt.

“Tourne la page”, ovvero “Volto pagina”, ha scritto l’ex gieffino, accompagnando a queste poche parole una foto in bianco e nero, in cui è stato immortalato con un’espressione assorta. Nessun riferimento a fatti specifici o persone, ma tanto è bastato per scatenare una pioggia di commenti sul post di Spinalbese.

In tantissimi hanno infatti voluto sostenere che fosse chiaro il riferimento a Ginevra, con la quale, all’interno della Casa del GF Vip, era sbocciato un sentimento che sembrava che entrambi volessero continuare a coltivare anche fuori. Così però non è stato, come ha lasciato intendere Antonino.

Tra i commenti non è sfuggito ai più attenti quello del giornalista Giuseppe Scuccimarri che ne ha attaccato l’ex vippone per il suo stile comunicativo, che tende a voler attirare fin troppo l’attenzione. “Voltato pagina da che? Dall’essere considerato un seduttore? Dal Grande Fratello Vip? Da uno stile di vita? – ha scritto il giornalista -. Caro Anto comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo”.

Non si è fatta attendere la risposta di Spinalbese, che con grande classe ha risposto a Scuccimarri e a tutti coloro che si sono fatti portatori dello stesso messaggio. “Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco“.

Spinalbese, la sua risposta e la volontà di andare avanti

Una risposta che non ha lasciato molto spazio ai dubbi: “Avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri”. Alla luce di queste parole risulta facile immaginare che la relazione – mai decollata di fatto – con la sua compagna d’avventure sia ormai un capitolo chiuso.

Non è un mistero tra l’altro che Spinalbese si stia godendo la sua ritrovata quotidianità dopo la reclusione forzata all’interno del loft di Cinecittà. Oltre a vedere sempre più spesso la figlia Luna Marì, l’hair stylist è stato paparazzato in compagnia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare: è ancora presto per parlare di nuovo flirt, ma la loro intesa non è sfuggita ai paparazzi.