Vittorio Sgarbi esce dall’ospedale, la dolce dedica di Sabrina Colle

Fonte: IPA Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle

L’8 maggio, il giorno che passerà alla storia per l’elezione di Papa Leone XIV, Vittorio Sgarbi festeggiava i suoi 73 anni. Un compleanno speciale, che per il critico d’arte segna l’inizio di una seconda vita. A seguito di una grave depressione, Sgarbi ha trascorso lungo tempo ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Oggi è tornato a casa e ha ritrovato la voglia di vivere, grazie anche al sostegno della compagna Sabrina Colle, che lo ha celebrato con un dolce messaggio social.

Il dolce messaggio di Sabrina Colle

L’8 maggio, nel giorno del 73esimo compleanno di Vittorio Sgarbi, sui propri profili social Sabrina Colle ha condiviso uno scatto inedito e dolcissimo. Una foto che la ritrae assieme al suo amato Vittorio, intenti a scambiarsi un tenero bacio, di fronte a una scultura che compie lo stesso gesto. La romantica dedica – ricondivisa dallo stesso Sgarbi su Facebook – celebra non solo il compleanno del critico d’arte, ma anche il suo ritorno a casa.

Citando (e come non si poteva in un giorno del genere) il nuovo Papa Leone XIV, la comapgna Sabrina scrive: “’La pace sia con voi’ è la benedizione che arriva dappertutto e anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e di sognare tenendo conto dei modelli del passato, ma anche della mia intima e personalissima fantasia”. La profonda dedica si conclude con un invito a continuare, sempre, a guardare alla vita con gioia: “Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno, un buon motivo, direi, per continuare a sentirti sempre giovane dentro”.

Vittorio Sgarbi è tornato a casa

Quel post, probabilmente, Sabrina Colle lo ha scritto mentre Vittorio Sgarbi sedeva al suo fianco. Perché, dopo un lungo ricovero dovuto alla depressione che da anni lo affligge, Vittorio Sgarbi è tornato a casa. Cammina molto, lunghe passeggiate per Roma, racconta alle testate che lo hanno intervistato telefonicamente una volta dimesso. È andato a “vedere le mostre che mi ero perso”. Lavora, legge molto e scrive con calma. E comincia a stare meglio, “ma a contare è soprattutto la vicinanza di Sabrina”.

Sabrina e Vittorio fanno coppia fissa (ma aperta) dal 1998. A riguardo lei raccontò al Corriere della Sera che “non potevo più concedere la parte più intima di me a una persona così promiscua”. L’ex modella, attrice e oggi organizzatrice di mostre, ha scoperto subito dei tradimenti del compagno che, tuttavia, non ha mai pensato di lasciarla. Al contrario. Nonostante non siano mai convolati all’altare, i due sono di fatto una coppia sposata. “Quando è morta mia madre, Vittorio, nella chiesetta di Avezzano, si è impegnato davanti a tutti – ricorda Sabrina – ha fatto un discorso bellissimo. Il legame tra noi è speciale, nonostante la sua continua voglia di sedurre le donne”.

Un amore forse fuori dal comune, al di sopra delle regole della maggioranza, ma che va avanti nonostante tutto, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Sempre l’uno al fianco dell’altra.