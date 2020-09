Vittorio Grigolo e Stefania Seimur genitori: è nata Bianca Maria, la foto su Instagram

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono diventati genitori. Il tenore e la modella hanno annunciato la nascita di Bianca Maria, la loro pimogenita pubblicando una foto tenerissima su Instagram. La coppia, legata da circa due anni, non ha nascosto l’enorme emozione provata nello stringere fra le braccia la piccola. L’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi ha postato nelle Stories di Instagram uno scatto in cui Stefania coccola la neonata. “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”, ha commentato. La stessa foto è stata condivisa sui social dalla Seimur che ha aggiunto: “Sono grata, il nostro amore”.

Lo scorso aprile Vittorio Grigolo e Stefania Seimur avevano rilasciato un’intervista a Storie Italiane. Durante la chiacchierata con Eleonora Daniele avevano svelato: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca […] La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile – aveva aggiunto emozionato -, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo”.

Un amore, quello fra Grigolo e la Seimur, cresciuto lontano dai riflettori e divenuto sempre più importante. Qualche tempo fa il tenore aveva scelto di chiedere la mano della compagna durante una puntata di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. In quell’occasione Vittorio si era inginocchiato nel corso della diretta lasciando tutti a bocca aperta. “Quando ho cercato un sorriso tu mi hai aperto il tuo cuore… quindi mi vuoi sposare?”, aveva detto inginocchiandosi di fronte a Stefania con in mano l’anello di fidanzamento.

“Sì, sì, sì”, aveva risposto subito la modella e ballerina. Un momento ricco di emozioni forti che era stato accolto con commozione e applausi dal muro composto da 100 giudici. La più emozionata però era stata Michelle Hunziker che aveva esclamato: “Oddio che momento pazzesco”, scherzando poi sull’invito alle nozze di Grigiolo e della Seimur: “Tutti al matrimonio”, aveva aggiunto prima di tornare a guidare la trasmissione con J Ax. Ora, dopo la nascita della piccola Bianca Maria, non resta che attendere le nozze.