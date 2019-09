Chi è Stefania Seimur, la fidanzata di Vittorio Grigolo

editato in: da

Capelli lunghi, un viso angelico e delicato che la fa sembrare ancora una bambina, così si presenta Stefania Seimur, la giovane ucraina che da più di un anno fa coppia fissa con il tenore Vittorio Grigolo.

Grigolo è diventato famoso al grande pubblico per essere stato direttore artistico di Amici 2019, ma era già conosciuto in tutto il mondo per aver calcato alcuni dei palchi più celebri con opere straordinarie come Il Barbiere di Siviglia e La Bohème.

L’inizio della loro storia d’amore coincide quasi con l’apertura del profilo Instagram della modella 22enne, che è già mamma di una splendida bambina. Oltre a foto dove mostra il suo fisico tonico, Stefania pubblica spesso sui social scatti che la ritraggono in momenti di tenerezza con la sua piccola, che ha 5 anni. Come ha recentemente dichiarato il suo attuale compagno, Vittorio Grigolo, Stefania è diventata mamma a soli 17 anni. Il rapporto che ha con sua figlia è speciale, tra di loro traspare una grande unione, un legame indissolubile.

E anche Grigolo è molto unito alla bambina, che gli chiede spesso se sposerà sua mamma. A tal proposito il tenore ha detto che farebbe questo passo, il matrimonio, proprio per dare sicurezza alla figlia di Stefania. Sembra quindi fare davvero sul serio, soprattutto alla luce del fatto che è già stato sposato.

Il matrimonio con la sua ex, Roshi Kamdar, è naufragato nel 2013. Stando alle parole del tenore, lui ci ha creduto in quell’unione, mentre la moglie ha messo in dubbio il suo orientamento sessuale. Tuttavia, i motivi che hanno portato alla rottura non si conoscono, anche se tra i due sarebbe rimasto un ottimo rapporto.

Vittorio Grigolo sarebbe quindi bravo a coltivare gli affetti, come sta facendo con la sua Stefania, che ha ben 20 anni meno di lui ed è stata fidanzata con Marco Borriello, oggi in coppia con Sofia Resing. La relazione tra la modella e il calciatore è durata solo qualche mese ed è stata archiviata in fretta perché il grande tenore italiano ha fatto breccia nel cuore di Stefania, che ha un passato da prima ballerina, a Kiev, e lavora oggi come modella e attrice. Oltre a partecipare come showgirl al Grand Hotel Chiambretti, ha preso parte a diversi cortometraggi.

I fatti parlano chiaro, Vittorio e Stefania hanno fatto breccia uno nel cuore dell’altra e fin da subito si sono dimostrati affiatati, una coppia solida. Ecco che anche in questo momento non proprio felice per Grigolo, la sua dolce metà gli sta accanto, sostenendolo con amore.