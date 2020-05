Verissimo – Le Storie, Michele Bravi e Beatrice Valli in videomessaggio da Silvia Toffanin

editato in: da

Sabato 23 maggio torna l’appuntamento su Canale 5 con Verissimo – Le Storie, condotto da Silvia Toffanin, programma che intrattiene il pubblico con le interviste ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo, e non solo.

Questa settimana viene rinnovato il coro virtuale #ImagineForVerissimo, nel quale si uniranno la coppia radiofonica composta da Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e il duo Le Donatella, formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Quest’ultima ha annunciato la sua gravidanza lo scorso febbraio in un’intervista pubblicata dal magazine Chi, dove ha parlato della sua gioia e della storia d’amore tra lei e l’imprenditore Giorgio De Stefano.

Tanti i video messaggi proposti questo sabato a Verissimo: a salutare il pubblico ci sarà il nuotatore Luca Dotto, tornato finalmente in piscina per allenarsi.

Un altro messaggio sarà inviato da Beatrice Valli e il compagno Marco Fantini, ex protagonisti di Uomini e Donne, nonché coppia innamoratissima. I due, già genitori dei piccoli Alessandro e Bianca, ci racconteranno com’è diventare genitori per la terza volta. Lo scorso 13 maggio è infatti arrivata nella loro vita Azzurra, dopo una gravidanza leggermente travagliata per Beatrice.

Successivamente gli spettatori ascolteranno il video messaggio del cantante Michele Bravi, che racconterà ai microfoni di Verissimo la sua nuova fase di vita e l’esperienza ad Amici Speciali, rivisitazione del famoso talent show di Maria De Filippi, cui proventi saranno destinati all’emergenza sanitaria.

Lo scorso febbraio Michele Bravi aveva rotto il silenzio proprio a Verissimo, confidando alla conduttrice come era stato riprendersi dal suo grande dolore dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto. In quell’occasione aveva ringraziato tutte le persone care che si sono prese cura di lui, tra le quali l’amica e collega Chiara Galiazzo.

Durante la puntata di sabato 23 maggio,Silvia Toffanin farà anche rivedere alcune delle interviste di maggior successo di Verissimo, tra cui appunto quella di Michele Bravi, a cui seguiranno anche le chiacchierate che la padrona di casa ha avuto con Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e con la coppia Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.

La puntata si concluderà con la preziosa riflessione finale dell’attore Michele Placido con la moglie Luna Vincenti, per rincuorare e incoraggiare tutto il pubblico a casa.