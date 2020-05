Alvin svela i segreti di Ilary Blasi e Silvia Toffanin

editato in: da

Alvin racconta l’amicizia con Ilary Blasi e Silvia Toffanin e svela il lato privato delle due conduttrici. Le showgirl sono amiche dai tempi di Passaparola ed entrambe, in periodi differenti, hanno collaborato con Alvin, creando con lui anche una splendida amicizia.

Intervistato da BudinoBlog, il presentatore di Bring The Noise, ha svelato di aver conosciuto Ilary ai tempi di Top of the Pops, fortunato programma musicale rimasto nel cuore del pubblico. All’epoca lei stava iniziando la sua carriera come conduttrice e conquistò da subito Alvin con la sua simpatia. “Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazze non solo bellissime, ma determinate e con passione per questo lavoro – ha rivelato -, poi con Ilary l’amicizia è rimasta”.

I due in seguito hanno condotto anche Eurogames, programma arrivato nella carriera di Ilary dopo l’addio al GF Vip. Lo show, che puntava a imitare Giochi senza Frontiere, non ha ottenuto però il successo sperato. Sul piccolo schermo, in ogni caso, il pubblico è riuscito a cogliere la profonda intesa fra la moglie di Totti e il collega.

Alvin ha poi lavorato a Verissimo, dove è diventato amico di Silvia Toffanin, volto storico della trasmissione. “Mi trovavo nei pressi di Cologno e Franchino – ha ricordato -, il mio manager di quegli anni che purtroppo è mancato nel 2017, mi ha chiamato dicendo di andarlo a trovare nei camerini di Verissimo così avrei salutato anche Silvia. Abbiamo iniziato a chiacchierare e Silvia mi ha chiesto di essere ospite una puntata. Quella puntata fu divertente e mi chiese di tornarci… da lì la collaborazione”.

Qualche anno fa Alvin ha lasciato Verissimo (tornato di recente dopo un breve stop con Le Storie), ma l’amicizia con la Toffanin è rimasta intatta. “Sono partito come opinionista sul mitico divano di Verissimo – ha spiegato – poi le cose si svilupparono e sfruttando la mia conoscenza dell’inglese, abbiamo cercato di creare un piccolo format che mi permettesse di andare ad incontrare le celebrities – poi l’addio -. Il tempo per Verissimo scarseggiava. In accordo con Silvia mi sono concentrato su Bring The Noise. Verissimo ancora oggi è una famiglia per me”.