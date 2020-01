Verissimo, Giulia De Lellis parla del suo futuro con Iannone e svela un suo sogno

editato in: da

Anche in questo appuntamento di Verissimo non mancano le emozioni: Silvia Toffanin apre la puntata con un’ospite speciale, Giulia De Lellis.

La padrona di casa inizia con un video dedicato all’ultimo anno della influencer: un giro in ottovolante, tra alti e bassi. Prima la fine della storia con Andrea Damante, poi il flirt con Irama, un ritorno di fiamma con l’ex e adesso la nuova love story con Andrea Iannone.

E ancora il libro dei record, Le corna stanno bene su tutto: 120 mila copie vendute, un successo inaspettato che ha portato tante critiche e che l’ha lasciata davvero sbalordita. Giulia confessa di aver ricevuto tantissime lettere, di donne giovani e meno giovani, che hanno vissuto la sua stessa esperienza.

Parlando del suo libro, l’argomento ricade chiaramente su Andrea Damante: la Toffanin la incalza, chiedendo se sa della nuova fiamma dell’ex. La De Lellis allora risponde “Vedremo quanto durerà”, ma rivela che con Damante è rimasta in buoni rapporti: si scambiano gli auguri e si sentono ogni tanto.

Silvia allora mostra uno stralcio di un’intervista risalente a settembre, dove Damante parlava di Giulia con affetto, svelando un suo lato tenero: la De Lellis sarebbe una persona mamma perfetta, che ama tantissimo i bambini.

E Giulia risponde: “Mi conosce molto bene”. Del resto, dopo un legame importante come il loro è inevitabile che se ne parli con affetto, anche se oggi nelle loro vite ci sono altre persone.

La conversazione, come è giusto, si sposta sul nuovo legame con Andrea Iannone: una persona che ama sorprenderla, che ama la sua famiglia e che ha i suoi stessi valori.

Oggi sta attraversando un periodo particolare per la sua carriera dopo lo scandalo del doping, ma l’influencer è positiva:

Mi preoccupa il suo lavoro, è pericoloso, ma cerco di non pensarci. Dopo questo scandalo cerco di stargli vicino e spero che si sistemi tutto il prima possibile.

E quando si parla di Sanremo, Giulia ride: nessuno l’ha proposta come cantante o presentatrice, e non vuole commentare tutto quello che esce sui giornali anche se, rivela, le piacerebbe essere sul palco per la prossima edizione.

La Toffanin allora cambia argomento e si passa alla famiglia: un rapporto speciale quello della De Lellis con le nipotine. Le ama alla follia e organizza la sua agenda per vederle e stare con loro il più possibile. Per la maternità è ancora presto, ma è un desiderio che ha nel cuore.

Giulia parla poi dei furti che ha subito, l’ultimo qualche giorno prima di Capodanno: un grande spavento che l’ha fatta riflettere sul suo uso dei social. E il matrimonio? La De Lellis mostra alla conduttrice l’anello, ma aspetta ancora la proposta ufficiale. Poi lancia una sfida a Iannone: “Deve stupirmi”, confessa l’influencer.