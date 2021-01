Verissimo, Cristina Chiabotto incinta: “Aspetto una femminuccia”

editato in: da

“Aspetto una femminuccia”. Cristina Chiabotto, ospite di Verissimo, ha raccontato la gravidanza e la gioia di diventare mamma. L’ex Miss Italia è incinta del primo figlio, frutto dell’amore per il marito Marco Roscio, sposato nel settembre del 2019. Un periodo magico per la showgirl, che ha scelto di annunciare il sesso del bimbo che aspetta nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin.

“Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva – ha raccontato la Chiabotto -. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”. Cristina è apparsa molto felice e ha raccontato come la gravidanza sia arrivata in un momento particolare della sua vita. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio – ha detto a Silvia Toffanin -. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

In pochi anni la vita di Cristina Chiabotto è cambiata radicalmente. Nel 2017 l’ex Miss Italia aveva deciso di mettere fine alla sua relazione con Fabio Fulco, nata negli studi di Ballando con le Stelle e durata oltre 12 anni. Un amore arrivato al capolinea non senza strascichi, fra frecciatine e interviste in cui traspariva tutta l’amarezza dell’attore. “Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro – aveva raccontato lei, proprio a Verissimo, sciogliendosi in lacrime -. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”. Poco tempo dopo Cristina aveva ritrovato la felicità accanto a Marco Roscio, imprenditore torinese, e nel 2019 la coppia aveva deciso di sposarsi, coronando la favola d’amore. “Marco ha saputo rispettarmi e aspettarmi – aveva spiegato -. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”.

L’annuncio della gravidanza di Cristina Chiabotto è arrivato a sorpresa con un post pubblicato su Instagram. Una didascalia dolcissima accompagnata a una foto in cui la modella ride con il marito Marco e il loro cane. “Venticinque settimane di te… – ha scritto – sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”.